Esker/Grant Thornton France : une alliance stratégique pour se préparer à l’échéance 2024 de la facturation électronique !

LYON, le 23 mai 2022 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, renforce son partenariat stratégique avec Grant Thornton France. Le groupe leader dans l’audit et le conseil se positionne désormais comme intégrateur des solutions Esker, en France et à l’international, pour accélérer la transformation digitale des entreprises. Les deux acteurs joignent leurs forces pour aider les directions financières et administratives à appréhender et préparer le cap 2024 de la facturation électronique.

Un partenariat d’intégration au service d’un accompagnement de bout en bout des entreprises

Deux milliards de factures sont émises en France chaque année et 4 millions d'entreprises sont assujetties à la TVA*. Or, à partir de juillet 2024, la facturation électronique s'imposera aux échanges B2B. Cette digitalisation du processus de facturation doit permettre de réduire les coûts de traitement mais aussi de sécuriser et de fluidifier les échanges en garantissant la réception des factures par les clients. C'est un objectif atteignable si toutes les parties prenantes du marché sont en mesure de recevoir et d'émettre correctement des factures électroniques.

Afin d’exploiter pleinement toutes les opportunités de ce marché et de satisfaire les attentes des entreprises, Esker a choisi de s'appuyer sur un acteur de référence : Grant Thornton France. Ce partenariat stratégique permettra d'accompagner les entreprises avec une offre intégrale portée, en amont, par du conseil (audit de la TVA des SI, revue des plateformes, évaluation des schémas directeurs, gestion des SI et choix des plateformes appropriées dans le cadre de la réforme 2024) puis, en aval, par l’intégration des solutions du leader du marché.

«La vocation d’Esker est d’être un éditeur de solutions qui facilite la vie des collaborateurs de la fonction finance. Or, adresser les nombreux et complexes enjeux de la réforme de la facturation électronique nécessite de s’entourer de partenaires qualifiés comme Grant Thornton. Leur couverture fonctionnelle très large est un atout considérable pour adresser ce marché à fort potentiel. La force de notre modèle économique, qui réside dans notre capacité à gérer toutes les typologies de factures clients et fournisseurs, est un avantage significatif pour passer le cap B2B 2024. Aussi, à l’heure où l’interdépendance des entreprises s’intensifie, nous sommes convaincus que cette collaboration va accroître notre capacité à générer une croissance à somme positive et de nouvelles opportunités de développement pour le groupe. » explique Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. «Notre rôle chez Grant Thornton est d’accompagner les Directions Financières et les DSI dans le déploiement de solutions dont nous garantissons la qualité et l’efficacité. Dans notre feuille de route, nous souhaitons mieux adresser les enjeux de transformation digitale des entreprises, en couvrant à la fois les phases amont et aval de leurs projets. Cette évolution vers le métier d’intégrateur passe notamment par l’élargissement de notre collaboration avec Esker, avec lequel nous entretenons une solide relation de confiance depuis plusieurs années. Nous cherchons d’ailleurs à étoffer nos équipes avec le recrutement de nouveaux talents que nous formerons aux solutions Esker. » précise Christophe Radepont, Associé et Directeur National de l'activité Conseil Opérationnel et Outsourcing de Grant Thornton France.

Adresser ce secteur très porteur, estimé à 18 milliards d’euros d’ici 2025**, nécessite d'adopter une approche globale. L’expertise de Grant Thornton en matière d’AMOA*** et de conseil, combinée au savoir-faire technologique d’Esker, permettra aux entreprises d’avoir toutes les clés en main pour aborder ce virage clé d'ici à 2024.

«Conscients que cette réforme va bousculer le monde de l’entreprise et accélérer la transformation de la fonction finance, nous avons décidé de faire passer notre coopération avec Esker à la vitesse supérieure. La valeur ajoutée de notre partenariat réside dans la complémentarité de nos palettes de solutions respectives, offrant un haut niveau d’intégration. De plus, Esker offre une couverture applicative et fonctionnelle large, couvrant à la fois les cycles P2P et O2C, permettant d’adresser en particulier le marché stratégique des ETI internationales. Leur proposition de valeur, avec des solutions en veille et en réponse aux contraintes règlementaires locales et mondiales en matière de dématérialisation des factures, est un atout pour Grant Thornton. Leur implication soutenue dans les négociations liées à la réforme 2024 en fait un partenaire de poids et de choix pour un cabinet de conseil comme le nôtre. » explique Christophe Radepont, Associé et Directeur National de l'activité Conseil Opérationnel et Outsourcing de Grant Thornton France. «Ce partenariat stratégique en France l’est d'autant plus que nous avons également signé avec les US et l'Italie. Il reflète notre volonté de travailler avec Grant Thornton à l'échelle mondiale, en parfaite adéquation avec notre stratégie globale de croissance de notre réseau de partenaires. » complète Claire Valencony, Directrice des Alliances Stratégiques Monde chez Esker.

*Chiffres issus de la Direction Générale des Finances Publiques

**Données Gartner

*** L'assistant à maîtrise d'ouvrage a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le projet. Il a un rôle de conseil et, ou d'assistance, et de proposition, le décideur restant le maître d'ouvrage.

À propos de Grant Thornton France

Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil, rassemble en France plus de 2000 collaborateurs dont 125 associés dans 23 bureaux, en se positionnant sur 5 métiers : Audit, Expertise Conseil, Conseil Financier, Conseil Opérationnel & Outsourcing et Conseil Juridique et Fiscal.

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises publiques et privées) pour leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une expertise à très haute valeur ajoutée.

Les membres de Grant Thornton International Ltd constituent l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers le monde. Chaque membre du réseau est indépendant aux plans financier, juridique et managérial.

http://www.grantthornton.fr/

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises.

La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.

