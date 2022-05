PARROT : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2022 - Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 25 mai 2022, 8h00 CET

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2022

Modalités de mise à disposition et consultation des documents préparatoires

(Articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce)

Les actionnaires de Parrot sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le mercredi 15 juin 2022, à 9 heures, au siège social de la Société, 174-178, quai de Jemmapes – 75010 Paris.

L’avis préalable de réunion de l’Assemblée Générale Mixte et l’avis de convocation ont été publiés au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) respectivement le 9 mai 2022 et 25 mai 2022.

Les documents et renseignements prévus notamment par les articles R. 22-10-23, L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables et sont publiés sur le site Internet de la Société à la page : https://www.parrot.com/fr/corporate/assemblees-generales.

Les modalités d’organisation de l’Assemblée Générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 2022 sur le site de la Société.

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot dispose d’une offre complémentaires d’équipements et de solutions logicielles adaptés aux besoins des entreprises, des grands groupes et des organisations gouvernementales. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Inspection, la Cartographie 3D et la Géomatique, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’Agriculture de précision.

Sa gamme de microdrones ANAFI, reconnus pour leurs performances, leurs robustesses et leurs facilités d’usages, propose un environnement ouvert et répond aux plus hauts standards de sécurité. Ses logiciels d’analyses et de mesures d’images s’appuient sur une expertise avancée de la photogrammétrie et propose des solutions adaptées aux spécificités des verticaux adressés.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Europe. Il compte aujourd’hui environ 450 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.pix4d.com.

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Jean Miflin - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

jean.miflin@parrot.com

