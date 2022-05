GHGSat double sa capacité de surveiller les émissions de méthane grâce à trois nouveaux capteurs optiques fabriqués par ABB

English French

GHGSat équipe sa constellation actuelle de satellites de trois autres capteurs optiques fabriqués par ABB, pour augmenter la fréquence des observations et améliorer la capacité de repérer avec précision la source des émissions de méthane

Les capteurs optiques fabriqués par ABB pour la détection du méthane peuvent cartographier les émissions industrielles depuis l’espace à une résolution 100 fois meilleure que celle des technologies comparables actuellement en service

La surveillance des émissions de gaz à effet de serre (GES) à partir de l’espace est importante pour atteindre les cibles en matière de changement climatique



MONTREAL, 25 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GHGSat, une entreprise canadienne spécialiste de la surveillance spatiale haute résolution des GES, lance dans l’espace trois nouveaux capteurs optiques fabriqués par ABB, doublant ainsi sa capacité de surveiller les émissions de méthane.

La technologie d'imagerie hyperspectrale de GHGSat permet de localiser et de mesurer avec précision les émissions de méthane de n'importe quel site industriel sur la Terre. Le lancement de trois nouveaux capteurs de méthane à haute résolution fabriqués par ABB permet à GHGSat de doubler sa capacité de surveillance de site de clients. En plus des trois capteurs lancés (Luca, Penny et Diako), cinq autres sont actuellement fabriqués par ABB.

Il n’y a que depuis l’espace que l’on peut surveiller librement les émissions de tous les pays pour rendre compte des progrès ou de l’absence de progrès. Mesurer les émissions de différents sites avec le même capteur permet des comparaisons fiables. Les mesures depuis l’espace sont aussi particulièrement utiles pour les sites où le déploiement de capteurs au sol serait trop coûteux ou trop complexe.

GHGSat a annoncé en octobre 2020 son contrat avec ABB pour la constellation de départ. Les premières livraisons ont eu lieu en 2021. Le lancement de trois nouveaux capteurs consolide l’avance de GHGSat en orbite, où l’entreprise exploite déjà la plus grande constellation au monde spécialisée dans la surveillance des émissions de GES.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, le méthane compte pour environ 30 pour cent de la hausse des températures mondiales depuis la révolution industrielle; des baisses rapides et soutenues des émissions de méthane sont donc essentielles pour limiter le réchauffement planétaire à court terme et améliorer la qualité de l’air1.

« Les données satellitaires sont essentielles pour permettre aux intervenants du monde entier d’agir rapidement pour assurer la viabilité écologique à long terme. La première année complète d’exploitation commerciale des satellites de GHGSat a confirmé l’incidence que peut avoir notre technologie. Nous sommes très fiers de doubler notre capacité et d’accélérer les changements nécessaires au bien de notre planète », a déclaré Stéphane Germain, directeur général de GHGSat.

« C’est un jalon majeur pour notre équipe. Il montre que nous pouvons appliquer notre savoir-faire en matière de production en série au domaine spatial, qui historiquement, s’appliquait principalement à des réalisations uniques. Notre partenariat avec GHGSat a mené à un changement de paradigme dans l’industrie spatiale. Il nous permet d’établir de nouvelles normes avec notre offre de produits et services pour le secteur spatial privé en croissance rapide, mais aussi de renforcer notre expertise et d’étoffer notre gamme de solutions », a expliqué Marc Corriveau, directeur général, unité d’affaires Mesure et analyse ABB Canada.

Ayant participé à la mission satellitaire SCISAT (Canada) et au programme GOSAT (Japon), ABB est depuis plus de 20 ans à l’avant-garde de la détection des émissions de gaz à effet de serre. L’équipement optique d’ABB qui est déjà en fonction dans l’espace affiche un bilan de fiabilité cumulatif de plus de 100 ans. Depuis 2003, le capteur de SCISAT détecte les légers changements de composition de l’atmosphère terrestre à long terme. Il analyse la concentration de plus de 70 molécules et polluants, fournissant des données de l’ordre de la partie par milliard. Les services météorologiques du monde entier fondent leurs prévisions sur les données fournies par l’équipement d’ABB dont sont dotés les satellites météo (NPP et JPSS) de l’US National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), lesquels sauvent des vies en améliorant la fiabilité des bulletins météo sur un horizon allant jusqu’à sept jours pour permettre de produire plus rapidement des ordres d’évacuation.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment sa réussite à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Les activités d’automatisation de procédés d’ABB en font un chef de file en automatisation, en électrification et en numérisation pour les industries hybrides et des procédés. Nous offrons à nos clients un vaste portefeuille de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, notamment notre système de commande distribuée numéro 1, des logiciels et des services liés au cycle de vie, des produits propres à des secteurs industriels spécifiques, de même que des produits de mesure et d’analytique, des produits pour le secteur maritime et des turbocompresseurs. À titre de numéro 2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre vaste expertise dans le domaine, notre équipe diversifiée et notre présence dans le monde, et nous sommes déterminés à aider nos clients à augmenter leur compétitivité, à obtenir un meilleur rendement du capital investi et à diriger des exploitations sécuritaires, intelligentes et durables. go.abb/processautomation

GHGSat, chef de file de la détection spatiale haute résolution des gaz à effet de serre, fournit des données exploitables aux entreprises, aux gouvernements et aux organismes de réglementation du monde entier. Grâce à sa technologie brevetée et à ses capacités exclusives de détection à distance, GHGSat peut surveiller des installations individuelles, ce qui lui permet de fournir des données de plus grande précision et de faciliter ainsi la prise de décision stratégique. www.ghgsat.com





Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias

Susannah Bosanquet

Tél. : +41 43 317 71 11

Courriel : abb@admiralassociates.co.uk Communications et marketing d’ABB

Nancy Rochette

Téléphone : +1 418 877-2944

Courriel : nancy.c.rochette@ca.abb.com



ABB Ltd

3400, rue Pierre-Ardouin

Québec (Québec) G1P 0B2

Canada

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e54fcacc-0584-46af-a872-4e969134b04f