Maisons du Monde : Trading Update

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trading update

NANTES – 26 mai 2022, 20:15 CEST – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541) , le leader européen de collections accessibles et inspirantes d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce aujourd’hui un trading update et une mise à jour de ses objectifs annuels.

Le 4 mai 2022, Maisons du Monde a annoncé un début d’année au ralenti mais a confirmé ses objectifs annuels sous réserve de l’absence de dégradation de l’environnement macroéconomique et des conditions d’approvisionnement. Ces conditions se sont dégradées significativement ces dernières semaines et les hypothèses sous-jacentes doivent être mises à jour :

Il est admis que l’inflation en Europe restera à des niveaux élevés jusqu’à la fin de l’année, ce qui pèsera sur le niveau de confiance des consommateurs et sur la demande dans le secteur de l’ameublement et de la décoration,

L'évolution de la pandémie en Chine continue de générer d’importants goulets d'étranglement, qui engendrent des coûts supplémentaires et peuvent ralentir nos plans de réapprovisionnement,

Les coûts du fret, des matières premières et de l'énergie restent à des niveaux très élevés et ne devraient pas décroitre à court terme. Dans ce contexte de forte inflation et de forte volatilité, les projections de coûts ont été sous-estimées, impactant provisoirement le modèle de marge brute.





Malgré la faiblesse de la demande, le Groupe est déterminé à soutenir le développement de ses ventes via des plans d’action court et moyen-termes. Il veille également à protéger sa rentabilité à travers un contrôle rigoureux des coûts, tout en poursuivant le développement de son plan moyen terme. Il prévoit notamment de maintenir ses investissements dans les initiatives stratégiques telles que l'ouverture du deuxième centre logistique et la poursuite du déploiement de la marketplace. Le Groupe va également continuer à reconstituer ses stocks pour soutenir les ventes futures tout en gérant les contraintes d'approvisionnement.

Toutefois, l’incertitude qui entoure le contexte global d’activité, ainsi que la révision de son évaluation de la marge brute, ont donc conduit le Groupe à revoir ses objectifs pour l'année :

Objectifs mis à jour Précédents objectifs1 Evolution des ventes En baisse moyenne à un chiffre (« Mid-single digit negative ») En hausse Marge d’EBIT 5% ou plus Autour de 9% Cash flow libre Entre 10 et 30 millions d’euros Entre 65 et 75 millions d’euros Empreinte carbone Neutralité carbone sur les scopes 1 et 2 Taux de distribution des dividendes 30% à 40%

Maisons du Monde reste confiant dans le modèle de croissance rentable détaillé dans le cadre du Capital Markets Day de novembre 2021. Le plan stratégique dévoilé à cette occasion reste pleinement valable, même si le calendrier d’atteinte des objectifs à 2025 pourrait être allongé.

Conférence téléphonique pour les investisseurs et analystes

Date : 27 mai 2022 à 07:30 CEST

Intervenants : Julie Walbaum, CEO et Régis Massuyeau, CFO

Détails de connexion :

Webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/ptnwnu7e

Conférence téléphonique : France: +33 (0)1 70 70 07 81 UK: +44 (0) 2071 928338 USA: +1 16467413167 Mot de passe: 9647572



***

Calendrier financier

31 mai 2022 Assemblée générale des actionnaires

10 juin 2022 Date de distribution du dividende (proposé)

28 juillet 2022 Résultats financiers du T2 et du S1 2022

27 octobre 2022 Ventes du T3 et des 9M 2022

***

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

***

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 357 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

corporate.maisonsdumonde.com

***

Contacts

Relations Investisseurs Relations presse Clémence Mignot-Dupeyrot



Tél : (+33) 6 20 36 93 58 Pierre Barbe



Tél : (+33) 6 23 23 08 51 cmignot@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com









1 Objectifs fournis sans nouvelle dégradation de l’environnement macroéconomique et des conditions d’approvisionnement

Pièce jointe