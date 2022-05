UPM Raflatac vauhdittaa kasvuaan tarramateriaaleissa ja laajentaa uusiin tuotesegmentteihin ostamalla AMC AG:n

English Finnish German

(UPM Raflatac, Helsinki, 27.05.2022 klo 10.00) – UPM Raflatac on allekirjoittanut sopimuksen, jolla yhtiö ostaa saksalaisen AMC AG:n (Advanced Methods of Coating). Yrityskauppa vauhdittaa UPM Raflatacin kasvua ja laajentaa yhtiön tuotevalikoimaa. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa tai kaupan muita yksityiskohtia julkisteta. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän, ja se on tarkoitus saattaa päätökseen viimeistään vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä.



AMC Hagenow

Yrityskaupalla UPM jatkaa strategiansa mukaista orgaanista kasvua houkuttelevassa erikoispakkausmateriaalien arvoketjussa. Samalla vahvistetaan yhtiön uudistumista ja pitkäaikaista arvonluontia yhdellä sen kasvun keihäänkärjistä.

AMC AG on vuonna 1996 perustettu yksityinen yritys, jonka juuret ulottuvat aina vuoteen 1959. Yhtiöllä on kaksi tuotantolaitosta Pohjois-Saksassa Kaltenkirchenissä ja Hagenowissa. AMC:n liiketoimintaan kuuluvat filmitarramateriaalit ja Viscom/graafiset materiaalit, joita myydään Intercoat-brändin alla. Yhtiö valmistaa lisäksi muita itseliimautuvia tuotteita Global Notes ja Print Inform -tuotemerkeillä. Yhtiössä on yli 300 työntekijää, ja sen viime tilikauden liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa. UPM Raflatac aikoo vauhdittaa AMC:n kasvua ja saavuttaa merkittäviä synergiaetuja.

“Yrityskauppa vahvistaa asemaamme Keski-Euroopassa ja laajentaa tarjontaamme uusille tarratuotealueille. AMC:n kyvykkyydet ja liiketoimintaportfolio sopivat erinomaisesti liiketoimintamme strategiaan. Näiden vahvuuksien yhdistäminen tehokkaaseen toimitusketjuumme sekä myynti- ja jakeluverkostoomme edistää liiketoimintamme kasvua myös tulevaisuudessa. Odotamme innolla, että pääsemme tarjoamaan nykyisille ja uusille asiakkaillemme entistä vahvempaa tuotevalikoimaa”, sanoo UPM Raflatacin johtaja Antti Jääskeläinen.

“Olemme iloisia siitä, että AMC jatkaa kasvuaan osana UPM Raflatac perhettä. Uskomme vahvasti, että yhdistämällä tietotaitomme ja osaamisemme Raflatacin kokemukseen, voimme tarjota entistä parempia etuja asiakkaillemme ja menestyksekkään tulevaisuuden henkilöstöllemme”, sanovat Wolfgang Leichner ja Thomas Schwerdtfeger, jotka ovat AMC AG:n osakkeenomistajia ja hallituksen jäseniä.

Lisätietoa antavat:

Antti Jääskeläinen, liiketoiminta-alueen johtaja, UPM Raflatac, mediayhteydenotot UPM Mediasuhteet, puh. 040 588 3284

Timo Kekki, johtaja, Films and Specials, UPM Raflatac, mediayhteydenotot UPM Mediasuhteet, puh. 040 588 3284

Wolfgang Leichner, omistaja ja hallituksen jäsen, AMC AG, puh. +49 3883 6195 601

Thomas Schwerdtfeger, omistaja ja hallituksen jäsen, AMC AG, puh. +49 3883 6195 602

UPM, Mediasuhteet

ma-pe klo 9-16

puh. 040 588 3284

media@upm.com

UPM Raflatac

UPM Raflatac on innovatiivisten, fiksujen ja kestävän kehityksen mukaisten tarramateriaalien ja palveluiden edelläkävijä. Tarjoamme korkealaatuisia tarramateriaaleja brändäys- ja mainosetiketöintiin, informaatioetiketöintiin sekä funktionaaliseen etiketöintiin. Meillä on maailmanlaajuinen tehdas-, jakeluterminaali- ja myyntiyhtiöverkosto. Työllistämme noin 3 000 työntekijää ja liikevaihtomme vuonna 2021 oli 1,7 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Kehitämme tulevaisuuden innovatiivisia, kestäviä ja fiksuja tarraratkaisuja vaihtoehtona fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille. Katso lisää osoitteesta www.upmraflatac.com

Seuraa UPM Raflatacia Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

UPM

Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 17 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 9,8 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils.www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

AMC AG

AMC AG:lla on kaksi tuotantolaitosta Pohjois-Saksassa: Kaltenkirchen ja Hagenow. AMC:n liiketoimintaan kuuluvat filmitarramateriaalit ja Viscom/graafiset materiaalit, joita myydään Intercoat-brändin alla. Yhtiö valmistaa lisäksi muita itseliimautuvia tuotteita Global Notes ja Print Inform -tuotemerkeillä. Yhtiössä on yli 300 työntekijää. AMC AG | Advanced Methods of Coating (amc-ag.net)