English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 31.5.2022 kello 15.30



Incap Viro investoi uusiin tuotantolinjoihin

Incap Viro uudistaa kaksi nykyistä SMT-tuotantolinjaansa ja lisää kolmannen SMT-linjan Kuressaaren tehtaalleen. Uusi investointi lisää SMT:n kokonaistuotantokapasiteettia yli 50 prosentilla, ja se alkaa toimia tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Incap Viron toimitusjohtajan Greg Gracen mukaan investointi kahteen nykyiseen ja yhteen uuteen SMT-linjaan (surface-mount technology eli pinta-asennustekniikka) auttaa yritystä tukemaan kasvuaan ja asiakkaiden tarpeita. Incap Viro investoi 1,35 miljoonaa euroa 6 vuoden leasing-sopimukseen vuokraamalla SMT Rentingiltä uusia tuotantolaitteita.

”Teknologia kehittyy nopeasti, ja siksi olemme kokeneet, että vuokrausmalli sopii tehtaallemme konseptina erittäin hyvin, koska se mahdollistaa joustavuuden ja takaa meille alan uusimman teknologian”, kommentoi Grace.

Investointisopimus tehtiin SMT Rentingin kanssa, joka on toimittanut Incapille SMT-linjoja myös vuosina 2017 ja 2020. ”Aiomme uudistaa kaksi nykyistä tuotantolinjaamme nopeuttaaksemme niitä ja lisätä kolmannen linjan, jotta voimme lisätä tuotantokapasiteettiamme yli 50 prosentilla”, Grace kertoo.

Hyvin toimivan, ketterän ja joustavan nykyaikaisen tuotantolaitoksen ylläpitämiseksi Incapin Kuressaaren tehtaan linjat uudistetaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Incap Viro on osa Incap-konsernia, joka on kansainvälinen elektroniikan sopimusvalmistaja. Incap Viron valmistamaa elektroniikkaa löytyy muun muassa älymittareista, kevyistä sähköajoneuvoista ja älykkäistä LED-valoista eri puolilla Viroa sekä maailman tunnetuimman laivanvarustamon koneista.

Kuvia Incap Virosta: https://incapcorp.com/media/#1627833268534-6871c5d8-fc05

INCAP OYJ

Lisätietoja (englanniksi):

Greg Grace, Incap Viron toimitusjohtaja, puh. +372 516 3643

Otto Pukk, konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.