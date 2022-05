La CAJO inflige une suspension de 20 ans à un entraîneur de chevaux pour violation des règles relatives aux médicaments équins

English French

TORONTO, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de protéger l’intégrité des courses de chevaux en Ontario et d’assurer les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité des chevaux et des humains, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a suspendu le permis de l’entraîneur de chevaux de race thoroughbred Robert Gerl, de Palgrave, en Ontario, pour une période de 20 ans. La suspension prend effet le 30 mai 2022. La CAJO a également imposé à M. Gerl une amende de cent mille dollars (100 000,00 $).



La CAJO a pris ces mesures réglementaires en raison d’infractions présumées aux Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred impliquant deux chevaux (« ARAFAT » et « KOMUNIST ») entraînés par M. Gerl, qui ont été testés positifs à l’ostarine (enobosarm), une substance non thérapeutique.

Les Règles sur les courses de chevaux de l’Ontario comprennent des restrictions claires sur l’utilisation de drogues ou de substances interdites pour les chevaux afin de protéger les chevaux, les jockeys et les conducteurs, et de maintenir l’intégrité du sport. La santé et le bien-être des chevaux de course et l’intégrité des courses sont d’un intérêt primordial pour la CAJO, et elle continuera à tenir responsables de leurs actes ceux qui ne respectent pas les règlements.

Un participant autorisé aux courses de chevaux qui reçoit une décision en vertu des Règles sur les courses de chevaux a le droit de faire appel de l’action de la CAJO auprès du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC) , qui est un organisme juridictionnel indépendant mandaté pour entendre les appels de décisions.

« La santé et le bien-être des chevaux de course, ainsi que l’intégrité des courses, sont des préoccupations essentielles pour la CAJO. Nous continuerons à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les chevaux et maintenir l’équité des courses. L’administration de substances interdites, en particulier de médicaments non thérapeutiques, n’a rien à faire dans ce sport, et des résultats de tests positifs peuvent entraîner de graves conséquences pour les titulaires de licence. »

Tom Mungham, directeur général et registrateur - CAJO

Les chevaux thoroughbred « ARAFAT » et « KOMUNIST » ont participé à différentes courses à l’hippodrome de Woodbine en octobre 2021, et ils ont terminé respectivement deuxième et quatrième.

Conformément à son objectif de promouvoir l’intégrité et la confiance du public dans les courses de chevaux en Ontario, la CAJO sélectionne les chevaux participant à une course afin qu’ils fournissent un échantillon de sang après la course pour être testés. « ARAFAT » et « KOMUNIST » ont été sélectionnés pour être testés après leur course respective et ils ont tous deux été testés positifs à l’ostarine. En plus des tests après la course, des tests hors compétition ont également été effectués en octobre 2021, confirmant la présence d’ostarine chez un cheval.

En plus de la suspension de la licence et de la sanction pécuniaire, la CAJO a ordonné que « ARAFAT » et « KOMUNIST » soient déclarés non placés dans leurs courses, et que leur ordre d’arrivée soit modifié. Toutes les bourses associées à ces chevaux aux dates des courses concernées doivent donc être retournées pour être redistribuées aux autres participants à ces courses. De plus, tous les chevaux appartenant à M. Gerl ou contrôlés en tout ou en partie par lui ne pourront pas courir en Ontario.

Violations présumées des règles

Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred

La CAJO a pris ces mesures réglementaires pour des violations présumées des règles suivantes :

15.06.01 (a)(b)

15.06.03 (a)(b)(c)

24.01(c) et (d) et 24.04

Directives politiques

Directive de politique générale n° 1-2018

Le rôle de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) agit dans l’intérêt public pour régir, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux sous toutes leurs formes en Ontario, l’exploitation des hippodromes et la délivrance de licences aux hippodromes et aux participants aux courses.

Ce que nous faisons : Courses de chevaux

Directive en matière de politique numéro 1 – 2018 : Lignes directrices – Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux – Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (agco.ca)

Comité d’appel des courses de chevaux (CACC)

