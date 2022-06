AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta 3. kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

English Estonian

9 kuu aruanded kajastavad eraldi müüdud tütarettevõtte Heimon Kala Oy tulemusi võrreldavalt. Alates 4 kvartalist PRFoods ei kajastata Heimon Kala Oy tulemusi, kuna tütarettevõte on müüdud. Omandatud kalakasvatuste litsentse pole käesolevas raportis kajastatud. Arvestades, et PRFoods finantsaasa lõppeb 30.juuni, sisaldub 12 kuu aruanne uutel alusel, sh kalakasvatust. Vastav informatsioon sisaldub tulevas aruandes.

2021 kalendriaasta lõpp ja 2022 algus olid väga volatiilsed. Toorkala hind tõusis üle 100%, mistõttu töödeldud tooted, mille hind oli kinnitatud poekettidega sügisel, olid kahjuks ja ootuspäraselt sügavalt kahjumlikud. Seetõttu tuleb õigeks pidada otsust loobuda tütarettevõttes Heimon Kala OY, mida näitavad ka ettevõtte tulemused. Iseseisvalt olid teised tütarettevõtted kasumis, sh Eesti (kui elimineerida Soome ekspordist tulenev kahjum). 4 kvartali jooksul saame juba tõestada, et gruppi jäänud ettevõtted on ka väga volatiilses majanduskeskkonnas suutelised toime tulema. PRFoodsil puudub müük Ukrainasse, Valgevenemaale või Venemaale, seega käimasolev sõda ei puuduta otseselt meid. Samas tuleb arvestada, et sisendhinnad on jätkuvalt väga kõrged, sh energia. Kalakasvatus kannab tekkinud kulud otse edasi tarbijatele, töötleval tööstusel tuleb jälgida , et kasumimarginaal püsiks sama, isegi kui see tähendab väiksemat käivet.

Soome juhtimisvead viisid Soome ettevõtte sügavasse kriisi, millest iseseisvalt olnuks ettevõttel väga keeruline väljuda. Me usume, et konsolideerumine Soomes mõjutab Heimon Kala Oy tegevust positiivselt ja Eesti jätkab allhanke tegemist Soome.

Seoses ettevõtte müügiga, on bilansis toimunud korrigeerimised, tulenevalt Soome ettevõtete soetusmaksumusest aastatel 2006-2007 ja 2017. Arvestada tuleb, et Soome ettevõttest eraldati vastavalt tehingu tingimustele Rootsi kalakasvatusüksus, mille hind sisaldus Soome ettevõtete soetusmaksumuses. Vastav korrektsioon tehakse aastaaruandes peale Rootsi konsolideerimist otse gruppi.

PRFoods on analüüsib erinevaid stsenaariume võlakoormuse vähendamiseks lähitulevikus, mis annaks võimaluse investeerida uutesse kalakasvastusprojektidesse.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.03.2021 30.06.2021 VARAD Raha ja ekvivalendid 119 1 485 2 500 Nõuded ja ettemaksed 3 669 3 536 3 512 Varud 2 661 7 645 5 691 Bioloogilised varad 2 313 2 366 4 795 Käibevara kokku 8 762 15 032 16 498 Edasilükkunud tulumaksuvara 97 21 38 Pikaajalised finantsinvesteeringud 230 232 302 Materiaalne põhivara 9 017 15 541 15 300 Immateriaalne vara 21 942 23 626 23 460 Põhivara kokku 31 286 39 420 39 100 VARAD KOKKU 40 048 54 452 55 598 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 7 484 8 984 7 325 Võlad ja ettemaksed 4 004 10 833 12 124 Sihtfinantseerimine 152 208 207 Lühiajalised kohustused kokku 11 640 20 025 19 656 Intressikandvad kohustused 16 523 13 944 17 561 Võlad ja ettemaksed 0 298 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 536 1 787 1 861 Sihtfinantseerimine 226 752 746 Pikaajalised kohustused kokku 18 285 16 781 20 168 KOHUSTUSED KOKKU 29 925 36 806 39 824 Aktsiakapital 7 737 7 737 7 737 Ülekurss 14 197 14 198 14 007 Oma aktsiad -390 -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 51 Realiseerimata kursivahed 815 683 559 Jaotamata kasum (kahjum) -12 009 -4 985 -6 723 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 10 401 17 294 15 241 Mittekontrolliv osalus -278 352 533 OMAKAPITAL KOKKU 10 123 17 646 15 774 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 40 048 54 452 55 598





Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes 9k 2021/2022 9k 2020/2021 Müügitulud 21 647 40 595 Müüdud kaupade kulu -19 316 -35 831 Brutokasum 2 331 4 764 Tegevuskulud -3 295 -7 063 Müügi- ja turustuskulud -2 274 -4 886 Üldhalduskulud -1 021 -2 178 Muud äritulud/-kulud -41 179 Bioloogiliste varade ümberhindlus 904 -149 Ärikasum (-kahjum) -101 -2 270 Finantstulud/-kulud -1 279 -799 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 380 -3 070 Tulumaks -135 -85 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest -1 516 -3 155 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) lõpetatud tegevusvaldkondades -4 106 -258 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -5 622 -3 413 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -5 627 -3 331 Mittekontrolliv osalus 5 -82 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -5 622 -3 413 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 132 1 049 Kokku koondkasum (-kahjum) -5 490 -2 364 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -5 495 -2 282 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 5 -82 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -5 490 -2 364 Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,15 -0,09 Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) -0,15 -0,09

