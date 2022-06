Communiqué de presse Canet-en-Roussillon, le 1 juin 2022 à 18h

RESULTATS 2019/2020

Fort accroissement des performances du 1er semestre

Doublement de la profitabilité opérationnelle

RN : + 61 %

Perspectives de croissance fortes pour 2023 et 2024

En millions d'€ 28.02.22 28.02.21 CA 70.9 48,5 Achats consommés

Charges de personnel

Charges externes

Impôts et taxes

Dotations amortissements et provisions

Variations de stocks

Autres charges et produits opérationnels courants - 31.3

- 6.8

- 19.6

- 0,6

- 2,6



+ 1,1

+ 0,4 - 21,1

- 5,7

- 14

- 0,4

- 2,2



+ 1,1

- 0,4 Résultat Opérationnel Courant + 11.5 + 5,8 Résultat opérationnel + 11.5 + 5,8 Résultat financier - 0.4 - Charge ou produit d’impôt - 2.9 - 0,7 Résultat Net de l’ensemble consolidé + 8.2 + 5,1 Résultat Net part du Groupe + 7.4 + 4,7 Capacité d’autofinancement + 12.4 + 7,9 Investissements - 2.5 - 3 Cash net (+) / Dette nette (-) + 42.5 + 6,3 Dont trésorerie disponible + 70.8 + 35 Dont dettes financières - 28,3 - 28,7 Capitaux propres part du groupe 53.8 40,8

Le premier semestre 2021/2022 donne le ton d’un exercice qui sera marqué par une croissance historique, tant de son activité que de sa rentabilité. Malgré de nombreuses contraintes industrielles, eu égard au contexte actuel, le Groupe montre ainsi toute la puissance de son modèle économique et sa capacité à maintenir cette dynamique sur les exercices prochains.

Une croissance record

En forte conquête de son marché depuis plusieurs années, grâce au succès de son concept BALI, CATANA GROUP a très nettement accéléré ses prises de commandes depuis un peu plus d’un an.

La marque BALI est omniprésente sur l’essentiel des tailles importantes du marché avec une offre produit innovante et très récente, qui a été renforcée cette année par le nouveau BALI 4.4.

Cette stratégie offensive de développement concerne également la marque CATANA qui vient de présenter en avant-première mondiale, lors du salon international des multicoques de La Grande Motte, son tout nouveau modèle « OCEAN CLASS », qui marque le début d’une nouvelle ère pour cette marque mythique. Les nombreuses ventes de ce modèle annoncent déjà un succès certain.

L’exercice 2021/2022 sera marqué par une croissance historique de l’activité de CATANA GROUP comme en témoigne l’activité du premier semestre qui atteint 70,9 M€, en hausse de 46 % par rapport au 1er semestre 2020/2021 qui s’établissait à 48,5 M€.

Malgré des contraintes industrielles fortes, des résultats en forte progression

Depuis plusieurs mois, les pénuries de matières premières désorganisent beaucoup l’économie mondiale et par conséquent, l’organisation des chaînes de fabrication du Groupe, ce qui impacte logiquement la productivité des usines et leurs capacités à livrer dans les délais.

Les difficultés importantes de recrutement en France et les nombreux turnovers associés ont également apporté leur lot de difficultés, le Groupe étant tout de même parvenu à recruter plus de 200 personnes en France au cours de ce premier semestre.

Ces difficultés non négligeables, et loin d’être éliminées, n’ont cependant pas eu raison de l’augmentation des marges liée à la très forte croissance, ainsi qu’à un mix produit favorable.

Dans ce cadre, CATANA GROUP parvient à doubler sa rentabilité d’exploitation au premier semestre, avec un résultat opérationnel de 11,5 M€ à comparer aux 5,8 M€ générés au 1er semestre de l’exercice dernier 2020/2021.

Ce résultat opérationnel représente ainsi plus de 16 % du chiffre d’affaires, contre 12 % un an plus tôt, démontrant ainsi la progression du profil de rentabilité du Groupe.

Le poste « charge ou produit d’impôt » est désormais uniquement constitué de charge d’impôt sur les sociétés.

Le résultat net de l’ensemble consolidé continue sa progression et s’établit à 8,2 M€ contre 5,1 M€ au 1er semestre 2020/2021 soit 11,5 % du chiffre d’affaires contre 10,5 % en n-1.

Une structure financière renforcée et disponible pour accompagner la croissance

Fort de ce bond de la rentabilité, la capacité d’autofinancement de CATANA GROUP s’établit à 12,4 M€ contre 7,9 M€ en février 2021, soit une hausse de 57 %.

Au cours de ces 6 premiers mois, l’explosion du carnet de commandes a multiplié par 2,7, le montant des acomptes perçus par le Groupe, expliquant en partie la variation favorable du BFR à hauteur de 18,6 M€.

Grâce à ces deux éléments, les flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles ressortent nettement positifs de 31 M€.

Le Groupe poursuit par ailleurs le développement de sa gamme, les nouveaux modèles générant un flux de trésorerie net négatif lié aux opérations d’investissements de 2,5 M€.

Constitué principalement de remboursements d’emprunts, le flux net de trésorerie lié aux opérations de financements ressort ainsi négatif de 2,3 M€.

Dans ce contexte, CATANA GROUP génère ainsi une variation de trésorerie positive de 25 M€ et dispose désormais d’une trésorerie globale de près de 71 M€ contre 45,5 M€ au 31 août dernier.

Avec un endettement financier de 28,3 M€, essentiellement moyen terme, le Groupe dispose d’une trésorerie nette de 42,5 M€ (contre 6,3 M€ au 28 février 2021) confirmant l’augmentation très significative de la structure financière du Groupe qui dispose désormais de 53,8 M€ de fonds propres.

Belle visibilité de croissance pour 2023 et 2024

Le Groupe connait depuis de nombreux mois une accélération importante de ses ventes qui lui permet de disposer d’un carnet de commandes sans précédent.

Outre la croissance historique pour 2021/2022, qui permettra d’atteindre 160 M€ de chiffre d’affaires, le carnet de commandes confirme d’excellentes perspectives pour les deux années à venir, puisque 210 M€ de facturations sont d’ores et déjà assurées pour 2022/2023, ainsi que 160 M€ pour 2023/2024 sur un objectif supérieur à 250 M€.

Ces excellents résultats semestriels viennent consolider des fondamentaux financiers déjà solides qui, combinés à l’accroissement du carnet de commandes, placent CATANA GROUP dans un schéma de croissance durable et rentable

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du T3, le 13 juillet 2022

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler

Contacts :

















CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier J.GACOIN/V.BOIVIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

Pièce jointe