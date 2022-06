Suominen tuo markkinoille kierrätyspaperia sisältävän kuitukankaan

English Finnish

Suominen Oyj:n lehdistötiedote 2.6.2022 klo 13.00



Suominen vahvistaa entisestään asemaansa vastuullisten kuitukankaiden edelläkävijänä tuomalla markkinoille HYDRASPUN® Circula -tuotteen, markkinoiden ensimmäisen kierrätyspaperia sisältävän kuitukankaan.

Biohajoavaa ja muovitonta HYDRASPUN® Circula -kuitukangasta voi käyttää monin eri tavoin. Tuote on kehitetty yhteistyössä Euroopan johtaviin kosteuspyyhkeiden valmistajiin kuuluvan Codi Groupin kanssa. Uusi tuote hyödyntää kummankin osapuolen asiantuntemusta alaltaan ja se sopii moniin eri käyttötarkoituksiin kuluttajien päivittäisissä tarpeissa.

“Suomiselle on tärkeää jatkuvasti kehittää uusia vastuullisia tuotteita jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme yhä enemmän vaihtoehtoja. HYDRASPUN® Circula on erinomainen esimerkki siitä, miten voimme kehittää tuotteitamme innovaatioiden ja vastuullisempien raaka-aineiden avulla. HYDRASPUN® Circula on myös osoitus kiertotaloutta edistävästä tuotekehityksestä, joka ei vaadi kompromisseja laadun tai toimivuuden suhteen”, kertoo Johanna Kivistö, Manager, Category Management, Europe.





Lisätiedot

Johanna Kivistö, Manager, Category Management, Europe

Puhelinnumero: +358509111294

Sähköposti: johanna.kivisto@suominencorp.com

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.