English Finnish

Incap Oyj Lehdistötiedote 2.6.2022 kello 15.00

Incap Slovakia otti käyttöön uuden tuotantokaluston Námestovossa

Incap Slovakia avasi uuden selektiivisen juotoskoneen ja uuden SMT-linjan Námestovon tehtaallaan voidakseen muuttaa tuotantoasetuksia asiakkaan tarpeiden mukaan.

Incap Slovakia investoi 1,4 miljoonaa euroa korvatakseen yhden nykyisistä SMT-linjoista (surface-mount technology eli pinta-asennustekniikka) ja lisätäkseen tehtaan kalustoon uuden selektiivisen juotoskoneen. Incap Slovakian toimitusjohtajan Miroslav Michalikin mukaan investointi tehdään operatiivisella vuokrausmallilla, joka sopii yrityksen nopeisiin ja ketteriin tuotantoprosesseihin. Uusi kalusto avattiin 29.4.2022, ja se on jo käytössä.

“Tuotevalikoimamme ja vaihtelevat asiakasprojektit vaativat meiltä suurta joustavuutta samalla kun lisäämme jatkuvasti tuotantokapasiteettiamme ja pidämme yllä tuotteiden parasta laatua. Siksi vuokrausmalli sopii tehtaallemme, koska voimme tarjota sillä asiakkaille nopeaa ja arvokasta palvelua säilyttäen kilpailuetumme”, kertoo Michalik. “Näiden uudistusten avulla olemme valmiita Teollisuus 4.0 -konseptiin, joka nostaa tehokkuuttamme ja parantaa tuotteidemme laatua.”

Uuden SMT-linjan toimitti Incap Slovakialle SMT Renting, ja se sisältää uusinta ladontatekniikkaa. “SMT-linjamme varmistaa ydinosaamisemme PCBA-piirilevyjen, elektroniikkatuotteiden ”sydämen”, rakentamisessa, ja sitä käytetään SMD-osien ladontaan ja juottoon raakapiirilevyihin. Uudistamalla linjamme kasvatamme sen ladontakapasiteettia 20 000 komponentista 50 000 komponenttiin tunnissa”, selittää Michalik.

Uuden selektiivisen juotoskoneen toimitti Incap Slovakialle SMT Renting, ja tällä koneella voidaan asentaa sellaisiakin komponentteja, jotka eivät kestä tavanomaisen juotosprosessin lämpöä. Lisäksi komponentteja voidaan asentaa piirilevyn molemmille puolille, missä tarvitaan tarkkaa juottamista. “Koska olemme elektroniikan sopimusvalmistaja, ja tarjontamme on todella laaja, meidän on huomioitava jokaisen asiakkaan tarpeet, se miten he kehittävät tuotteitaan ja mitä he tarvitsevat sitä varten. Tällaiset uudet laitteet auttavat meitä tarjoamaan laadukkainta palvelua, olemaan asiakaslähtöisempiä ja varmistamaan, että he menestyvät liiketoiminnassaan”, sanoo Michalik.

Incapin Slovakian Námestovossa sijaitseva tehdas tarjoaa asiakkaille kilpailukykyisen, kustannustehokkaan massavalmistusvaihtoehdon, ja lisäksi siellä on autoteollisuutta varten tarkoitettu halli. Tehtaalla on kokemusta elektroniikan valmistuksesta vuodesta 2008, ja sen kokonaispinta-ala on 5 200 neliömetriä. Tehdas palvelee maailmanlaajuisia yrityksiä, joilla on toimintoja Euroopassa. Incap Slovakia harjoittaa erikoistuneiden, niche-piirilevyjen kokoamista, kokonaisten tuotteiden valmistusta ja sähkömekaanisten osien kokoamista.

Kuvia Incap Slovakiasta: https://incapcorp.com/media/#1627833370239-0ab33e25-28fd

INCAP OYJ

Lisätietoja(englanniksi):

Miroslav Michalik, Incap Slovakian toimitusjohtaja, puh. +421 911 350 136

Otto Pukk, konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.incapcorp.com



INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.