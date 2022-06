Stingray présente Stingray Advertising, le plus grand réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord

English French

MONTRÉAL, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Group Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui que InStore Audio Network a été entièrement intégré à son offre après son acquisition en janvier, et que l’entité qui combine les opérations aux États-Unis et au Canada s’appelle dorénavant Stingray Advertising. Il s’agit du plus grand réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, qui rejoint plus de 140 millions de clients chaque semaine dans plus de 20 000 épiceries, grandes surfaces, magasins à bas prix et pharmacies.



Stingray Advertising diffuse des messages audio ciblés à la clientèle dans des environnements média clos dans les points de vente. Cette intégration de pointe met à profit de nouvelles technologies et fournit aux détaillants une manière de rentabiliser l’audio en magasin, tout en offrant aux marques de produits de consommation courante et de produits santé-beauté un outil de marketing démocratisé pour rejoindre la clientèle avec des médias hors domicile optimisés.



Le réseau actuel comprend d’importants détaillants comme Ahold, Albertsons, Brookshires, CVS, Jean Coutu, Metro, Rite Aid, Safeway, Southeastern Grocers, Tops Markets, Walmart Canada et Weis Market, avec une couverture à travers le Canada et dans tous les marchés désignés aux États-Unis.



« Avec l’ajout récent de Walmart Canada à notre réseau média de détail, en plus de notre utilisation de COMMB et Geopath pour des mesures d’audience éprouvées, et de Hivestack pour une solution d’achat de programmatique polyvalente, nous avons démontré notre efficacité et notre fiabilité à l’égard de notre base actuelle d’annonceurs », a déclaré Ryan Fuss, vice-président principal de Stingray Advertising. « Notre empreinte dans le secteur du détail, ainsi que nos options traditionnelles d’achat de médias et de programmatique, positionne Stingray Advertising comme une solution média de premier ordre pour toutes les marques vendues dans les commerces de détail, de même que les marques non endémiques qui cherchent à rejoindre directement une clientèle captive engagée dans un environnement de détail. »



En plus des médias de détail, Stingray Advertising aide les marques à rejoindre un public passionné à travers l’écosystème multiplateforme de Stingray grâce à des médias de diffusion et de diffusion en continu qui comprennent des concerts, des spectacles, des vidéoclips, des chaînes audio télévisées, des chaînes de radio, ainsi que de la musique et des ambiances sonores à travers le web, le sans-fil et les chaînes de télé gratuites financées par la publicité.



Stingray dispose également d’un éventail de solutions technologiques à partager avec les détaillants pour améliorer l’expérience en magasin et celle de la clientèle, notamment la musique d’ambiance et la signalisation numérique autorisée par Stingray Affaires, ainsi que l’outil d’analyse de la clientèle Chatter de Stingray, basé sur l’intelligence artificielle, qui permet aux marques de prendre des mesures et d’améliorer leur expérience client.



À compter d’aujourd’hui, l’ensemble de l’identité de marque, des logos et de la communication d’entreprise reflétera la marque Stingray Advertising.



À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité et des services de vidéo sur demande financés par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale et de la publicité numérique pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com



À propos de Stingray Advertising

Stingray Advertising permet aux marques de rejoindre un public à travers l’écosystème multiplateforme de Stingray, par le biais de la diffusion, de la diffusion en continu et des médias de détail. Il s’agit du plus important fournisseur de publicité audio en magasin en Amérique du Nord, qui diffuse des messages audio commerciaux à une clientèle dans plus de 20 000 épiceries, pharmacies, magasins de détail et dépanneurs. Le réseau de médias de détail programmatiques en magasin fournit aux détaillants une programmation musicale, des messages spécifiques aux détaillants et des messages de marques tierces. En ciblant la clientèle au point de vente dans un environnement média clos, Stingray Advertising rejoint plus de 140 millions de consommateurs chaque semaine et permet aux annonceurs participants d’augmenter leurs ventes. Pour de plus amples renseignements, consultez : www.stingray.com/advertising



