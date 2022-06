GROUPE GUILLIN : ELIGIBILITE AU PEA-PME

GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 2 juin 2022

GROUPE GUILLIN CONFIRME SON ELIGIBILITE AU DISPOSITIF PEA-PME

AU TITRE DE SON EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Groupe Guillin, spécialiste européen des solutions d’emballage alimentaire et matériels associés, confirme au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 son éligibilité au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier à savoir :

une capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros,

occupant moins de 5 000 personnes, et

un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros, ou

un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

En conséquence, les actions Groupe Guillin peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui, pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochains rendez-vous 2022 :

• 24 juin 2022 à 9h30 : Assemblée Générale - Etoile Business Center, 21-25 Rue Balzac, 75008 Paris

• 20 octobre 2022 : Communiqué de presse relatif aux comptes semestriels 2022

• 21 octobre 2022 : Réunion SFAF

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 21000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 2900 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net de 740,9 M€ en 2021.

Pour toute information complémentaire : contact@groupeguillin.fr

GROUPE GUILLIN SA – ZI – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 Ornans – France

Tel : 03.81.40.23.23 – Fax : 03.81.62.15.92 – www.groupeguillin.com - contact@groupeguillin.fr

Capital : 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon – APE 7010Z

Cotation EURONEXT GROWTH – code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

