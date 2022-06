EQUASENS (PHARMAGEST INTERACTIVE) : MédiStory 4, Premier logiciel médecin référencé Ségur !

Nancy, le 3 juin 2022, 18 :00 (CET)

MédiStory 4, Premier logiciel médecin référencé Ségur !

PROKOV Editions, filiale du Groupe Equasens, (Euronext Paris – compartiment A – Isin : FR 0012882389) est éditeur du logiciel de gestion de cabinet médical MédiStory, logiciel leader en environnement Apple, présent sur le marché depuis plus de 30 ans.

MédiStory 4 est le premier logiciel de gestion de cabinet à obtenir le 30 mai 2022 son numéro unique de référencement Ségur de l’Agence du Numérique en Santé.

Avec sa nouvelle Division MEDICAL SOFT et son offre MédiStory 4, le Groupe Equasens devient ainsi le premier acteur du marché à proposer un logiciel répondant aux exigences du Numérique en Santé.

A propos de MédiStory 4 :

MédiStory 4, la dernière version du logiciel diffusée depuis 4 ans, bénéficie aujourd’hui de toutes les fonctions Ségur. Les 155 points d’exigences fonctionnelles ont été scrupuleusement intégrés au logiciel, sans pour autant nuire à la fluidité et à l’ergonomie exigée par les professionnels de santé habitués à nos logiciels. Cette version sera déployée auprès des utilisateurs courant juin 2022.

Dans les grandes lignes, ce qui change avec le Ségur dans MédiStory 4 :

Pro Santé Connect

Les professionnels de santé pourront s’authentifier dans MédiStory avec Pro Santé Connect en utilisant une e-CPS (application mobile) ou avec une carte CPS physique. Pour rappel, les identités fournies proviennent de l’Annuaire Santé, lui-même alimenté par les répertoires RPPS et FINESS.

Pro Santé Connect permet de s’authentifier facilement à tous les services raccordés de la e-santé proposés aux professionnels de santé et ce, de manière sécurisée.

Apps Vitale : MédiStory se connecte à cette nouvelle application destinée aux assurés et leur permet d’accéder aux mêmes services que la carte vitale dématérialisée, et également à de nouveaux services.

MédiStory, à l’aide d’un lecteur NFC (comme par exemple le TI-KAP de KAPELSE) ou par la lecture d’un QR code généré sur l’application du patient, dispose des informations utiles pour la prise en charge de la consultation.

INSi : ce téléservice permet d’effectuer les opérations de récupération et de vérification de l'Identité Nationale de Santé (INS) du patient. L’appel au téléservice se fait automatiquement dans le logiciel.

DMP : plus intégré, avec une priorité au VSM, le Volet de Synthèse Médicale est un condensé de l’état de santé du patient documenté par le médecin traitant. Proposé et rédigé automatiquement par MédiStory, le VSM est déposé en 1 clic en reprenant les informations pertinentes et essentielles : les antécédents personnels et familiaux, les traitements, les allergies, les principales constantes, et l’historique médical.

ePrescription : un service intégré à MédiStory 4. Au moment de l’édition de la prescription, un QR code est imprimé et l’ordonnance est déposée sur des serveurs dédiés sécurisés. Ce QR code permet de dématérialiser la prescription, de simplifier et de sécuriser sa transmission aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé.

Messagerie Sécurisée de Santé : la Messagerie Sécurisée de Santé permet les échanges sécurisés et confidentiels entres professionnels de santé, et offre désormais la possibilité d’écrire directement au patient.

Prokov Éditions élargit son offre en proposant la Messagerie de Santé MédiStory (adresse@medistory.mssante.fr) ! : plus pratique et sans paramétrage, elle est activable à distance, partageable avec les professionnels habilités tout en proposant des fonctions organisationnelles indispensables aux cabinets de groupe et MSP.

Diffusion et Information

Dans les prochains jours, les utilisateurs des différentes versions du logiciel MédiStory pourront souscrire aux fonctions Ségur, directement dans leur application avec une signature par carte CPS. La commande de la version Ségur se fera automatiquement, en quelques clics.

Pour les utilisateurs MédiStory 4, une fois la commande réalisée, la mise à jour des fonctions se fera automatiquement.

Présentation de la nouvelle version le jeudi 16 juin à 20h00 accessible sur FaceBook live et sur notre site www.medistory.com

Retrouvez MédiStory 4 dans la liste ANS officielle : https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur

