Goodfellow annonce les résultats de l’assemblée annuelle des actionnaires

DELSON, Québec, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce que toutes les résolutions soumises aux actionnaires lors de son assemblée annuelle des actionnaires (« l’assemblée ») tenue aujourd’hui ont été adoptées.



Le nombre total d'actions représentées par les actionnaires en personne et par procuration à l'assemblée était de 6 128 891 représentants 71,58% des actions en circulation de la Société.

Les résultats définitifs du vote sur l'élection des administrateurs sont les suivants :

Candidats Votes Pour % Pour Abstentions % Abstentions Alain Côté 6 052 641 98,91% 66 400 1,09% David A. Goodfellow 5 770 697 94,31% 348 344 5,69% G. Douglas Goodfellow 5 770 697 94,31% 348 344 5,69% Robert Hall 6 110 661 99,86% 8 380 0,14% James Hewitt 6 111 261 99,87% 7 780 0,13% Stephen A. Jarislowsky 6 054 671 98,95% 64 370 1,05% Sarah Prichard 6 111 141 99,87% 7 900 0,13% Paule Têtu 6 112 441 99,89% 6 600 0,11%

KPMG S.R.L./ S.E.N.C.R.L. a été nommé à nouveau auditeur de la société.

La Société a déposé un rapport des résultats du vote sur toutes les résolutions votées à l'assemblée sur SEDAR ( www.sedar.com ).

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».