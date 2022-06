Goodfellow Inc. annonce de nouveaux administrateurs et la nomination d’un nouveau président du conseil d’administration

English French

DELSON, Québec, 07 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX: GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce que Dre Sarah Prichard et M. Robert Hall se joignent au conseil d’administration. De plus, Robert Hall a été nommé président du conseil.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Dre Sarah Prichard et M. Robert Hall au sein de notre conseil. Leur grande expérience contribuera certainement à assurer le positionnement de Goodfellow dans le secteur de la distribution de produits forestiers spécialisés et à valeur ajoutée pour des années à venir. Ce fut un plaisir d’occuper le poste de président au cours des dernières années et nous sommes privilégiés de compter sur le leadership de Robert pour le prochain chapitre de Goodfellow. L’avenir est prometteur pour la Société et j’ai hâte de travailler aux côtés de Robert et de tous les membres du conseil d’administration », a déclaré G. Douglas Goodfellow.

« Je me sens privilégié d’assumer ce rôle dans une période aussi excitante pour l’industrie. Douglas fait partie de Goodfellow inc. depuis plus de 50 ans et nous sommes reconnaissants de pouvoir continuer à compter sur son expérience, sa perspicacité et son engagement indéfectible envers le succès de la Société à long terme », a déclaré Robert Hall.

Jusqu’à sa récente retraite le 1er mai 2022, Dre Prichard a été vice-présidente à la recherche et vice-rectrice par intérim et la vice-présidente (Académique) à Western University. Elle était professeure à la faculté de médecine à l’université McGill de 1979 à 2005, et de 2005 à 2015 elle a occupé le poste de vice-présidente, affaires médicales ainsi que recherche et développement dans les unités commerciales Renal and Specialty Therapeutics chez Baxter Healthcare. Elle est actuellement vice-présidente du Centre universitaire de santé McGill, consultante auprès de plusieurs sociétés de dispositifs médicaux et membre du conseil d'administration de Kane Biotech.

M. Hall est diplômé de l’Université Bishop’s avec un baccalauréat en histoire (1979) ainsi que de l’Université de Sherbrooke avec un baccalauréat en droit (1983). Il a amorcé sa carrière d’avocat chez Monty Coulombe (Sherbrooke, QC) et De Grandpré Deslauriers (Montréal, QC) puis est devenu associé au cabinet Byers Casgrain, aujourd'hui Dentons Canada (Montréal, QC). M. Hall se joint à l’équipe de la haute direction de Cascades en 1994 à titre de vice-président affaires juridiques et secrétaire corporatif et continue à ce jour de jouer un rôle clé dans le développement stratégique de la Société. Il est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Barreau canadien. M. Hall est également président du Conseil des Gouverneurs de l’Université Bishop’s et membre du conseil d’administration de Blue Massawippi, un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la santé environnementale du Lac Massawippi et de son bassin versant.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».