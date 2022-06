Valneva entre dans l’indice Euronext Tech Leaders

English French

Saint-Herblain (France), 8 juin 2022 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, annonce son entrée dans l’indice Euronext Tech Leaders qui a été lancé hier par Euronext.

L'indice Euronext Tech Leaders est composé de plus de 100 entreprises technologiques européennes, qui ont été identifiées par Euronext comme des leaders dans leur domaine ou comme ayant un profil de croissance particulièrement fort. Il vise à renforcer le secteur technologique européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération des leaders de la Tech.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, « Nous tenons à remercier Euronext pour notre inclusion dans ce nouvel indice, qui renforcera notre visibilité en tant que société innovante dans le domaine des vaccins. Les services dédiés qui nous sont offerts dans le cadre de cette initiative seront un grand atout pour l'avenir. »

L'initiative "Euronext Tech Leaders" est soutenue par un puissant réseau de partenaires, dont des banques d'investissement mondiales et le Groupe Caisse des Dépôts, organisme public d'investissement français.

À propos de l’indice Euronext Tech Leaders

Euronext Tech Leaders | euronext.com

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

Contacts Médias et investisseurs

Laëtitia Bachelot-Fontaine

VP Global Communications & European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

laetitia.bachelot-fontaine@valneva.com



Joshua Drumm, Ph.D.

VP Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com

