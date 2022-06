Due to the upcoming split in the H. Lundbeck share, we will halt quoting in the following instruments on Friday 10th of June and resume quoting on Monday 13th of June.

Instrument ISIN

BEAR LUNDBECK X1 NORDNET D DK0061595329

BEAR LUNDBECK X2 NORDNET D DK0061595402

BEAR LUNDBECK X3 NORDNET D DK0061595592

BULL LUNDBECK X2 NORDNET D DK0061595675

BULL LUNDBECK X3 NORDNET D DK0061595758