8 juin 2022

KERING – CAPITAL MARKETS DAY 2022

Les 8 et 9 juin 2022, à Paris, Kering organise un événement destiné à la communauté financière.

A cette occasion, le Groupe présentera notamment un point sur les plans et ambitions de croissance de Yves Saint Laurent, Kering Eyewear et Gucci.

Les présentations (en anglais) seront mises en ligne au cours des deux journées sur le site Internet du Groupe à l’adresse : www.kering.com/fr/finance/publications/, et selon l’agenda indicatif suivant :

Mercredi 8 juin en fin d’après-midi (heures de Paris) : Yves Saint Laurent

Jeudi 9 juin dans la matinée (heures de Paris) : Kering Eyewear et Gucci

Des retranscriptions des sessions de questions / réponses seront mises à disposition sur le site dans les jours suivants l’événement.

