Incap Oyj Lehdistötiedote 9.6.2022 klo 11.00

Incap Iso-Britannia valittiin Vuoden elektroniikkavalmistajaksi

Incap Iso-Britannia (Incap Electronics UK) valittiin Acquisition International -lehden järjestämässä yhdeksännessä vuotuisessa Business Excellence Awards 2022 -kilpailussa parhaaksi täyden palvelun elektroniikkavalmistajaksi. Business Excellence Awards -palkinnoilla pyritään tuomaan esiin menestyneitä suuria ja pieniä yrityksiä ja antamaan näille tunnustusta.

Incap Iso-Britannian toimitusjohtaja Jamie Maughan toteaa, että yritys arvostaa tätä tunnustusta suuresti. “Olemme iloisia siitä, että meidät valittiin parhaaksi täyden palvelun elektroniikkavalmistajaksi AI:n Business Excellence Awards -kilpailussa. Työntekijöidemme ponnistuksia arvostetaan suuresti, ja tämä tunnustus on todistus myös hyvästä laadusta, jota olemme tarjonneet asiakkaillemme”, hän lisää.

Senior Awards Executive Steven Simpson kommentoi: “Haastavien kuukausien jälkeen Incapin menestyminen monista eri vaikeuksista ja paineista huolimatta on osoitus yhtiön päättäväisyydestä ja omistautumisesta, ja me Acquisition Internationalilla olemme iloisia voidessamme antaa Incapille tunnustuksen alalla tehdystä työstä.”

AI:n Business Excellence Awards -palkintojen ehdokkaana voivat olla kaikki menestyvät pienet ja suuret yritykset eri puolilla maailmaa. Voittajien selvittämiseksi tuomaristo arvioi ehdokkaiden toimittamaa esittelyaineistoa ja julkisesti saatavilla olevia lähteitä ja nostaa esiin niitä, jotka ovat taistelleet, kestäneet ja selviytyneet ennennäkemättömästä muutoksesta kasvaen pandemian ja haastavan taloudellisen tilanteen aikana. Lopullinen arvio perustuu useisiin kriteereihin, kuten asiakkaille omistautumiseen, innovatiivisuuteen, liiketoiminnan kasvuun, pitkäikäisyyteen, maineeseen, asiakaspalautteeseen ja liiketoiminnan tulokseen.

Kuvia palkinnosta ja Best Full-Service Electronics Manufacturing Company (Paras täyden palvelun elektroniikan valmistusyritys) -tittelistä Business Excellence Awards 2022 -tilaisuudessa: https://photos.app.goo.gl/LvsyfPxnr86SmUHT9

INCAP OYJ

Otto Pukk, konsernin toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798

Jamie Maughan, Incap Ison-Britannian toimitusjohtaja, puh. +44 (0) 1782 753201

www.incapcorp.com

INCAP LYHYESTI

Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa valmistuspalveluita keskitetysti. Luotettuna kumppanina Incap on asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse sitten suurista monikansallisista yhtiöistä, keskisuurista yrityksistä tai pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan yrittäjähenkisen ilmapiirin ja erittäin osaavan henkilöstönsä voimin. Yhtiöllä on toimintaa Suomessa, Virossa, Intiassa, Slovakiassa, Isossa-Britanniassa ja Hong Kongissa, ja sen palveluksessa on noin 2 500 työntekijää. Incapin osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1997 lähtien.