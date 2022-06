Midland débute un deuxième programme d’exploration au Nunavik dans le cadre de son alliance stratégique avec SOQUEM

English French

MONTRÉAL, 09 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. («Midland») (TSX-V: MD) a le plaisir d’annoncer le début d’un important programme d’exploration pour les sulfures massifs volcanogènes (« SMV ») à Cu-Zn-Co-Ag-Au / Zn-Pb-Cu-Ag-Au dans la Fosse du Labrador, au Nunavik. Ce deuxième programme d’exploration sera exécuté dans le cadre de l’alliance stratégique conclue entre Midland et SOQUEM («l’Alliance»).



Le programme d’exploration de 2022 consistera en deux phases de prospection d’une durée de trois semaines chacune de la mi-juin à la mi-août.

Plusieurs nouvelles cibles pour 2022 et suivi des découvertes de 2021

À la suite de la signature de l’Alliance, des travaux de compilation ont été entamés pour couvrir la Fosse du Labrador. Ces travaux ont permis la mise en commun des données historiques de cartographie géologique, de forages, de géophysique ainsi que d’échantillons de roches et de sédiments. Ces données, jumelées à de nouvelles idées sur les contextes stratigraphique et structural de déposition ont permis de cibler des secteurs à fort potentiel pour les travaux de prospection 2022.

Au cours du programme de 2021, un bloc aurifère (Rubéo) qui avait rapporté 40,8 g/t Au (échantillon choisi) a été découvert en prospection (voir le communiqué de presse de Midland daté du 16 décembre 2021).

Lors de ce même programme, près du Lac Lelièvre, à environ 95 km au sud de Kuujjuaq, un échantillon choisi a permis d’étirer l’horizon de l’indice du Lac Lelièvre (Cu-Zn) de 25 m vers le nord-ouest. L’échantillon en question a retourné 2,3 % Zn, 0,48 % Cu, 0,17 g/t Au et 30 g/t Ag. Un deuxième échantillon choisi a retourné 5,64 % Zn et 0,14 % Cu à une distance d’environ 4,5 km au nord-ouest de l’indice du Lac Lelièvre. Ces échantillons sont associés à des sulfures massifs et semi-massifs déposés dans des roches métasédimentaires. Les sulfures sont composés de pyrrhotite, de chalcopyrite et de sphalérite. La signature métallique Zn, Cu, Au, Ag, As, Pb, Sb de ces échantillons est caractéristique des gîtes SMV de type Besshi.

La campagne de prospection de 2022 sera axée sur la recherche de la source du bloc à haute teneur de Rubéo et visera à identifier des extensions possibles aux minéralisations en Zn-Cu du secteur du Lac Lelièvre. De plus, les données VTEM de 2021 ont également apporté plusieurs nouvelles cibles d’exploration à prospecter cet été.

La Fosse du Labrador offre un contexte géologique et géochronologique favorable pour la découverte d’amas sulfurés à Cu-Zn-Co-Ag-Au / Zn-Pb-Cu-Ag-Au en contexte mafique-siliciclastique. Les SMV en contexte mafique-silicilastique forment en moyenne des gisements plus gros que la plupart des autres sous-classes de SMV. De plus, ils contiennent des bonnes teneurs en cuivre, or et cobalt. Les dernières campagnes d’envergure pour ce type de gîte dans la Fosse du Labrador datent d’au moins 20 ans.

Mise en garde

Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA23) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Val-d’Or (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-MS avec dissolution à quatre acides. Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de l’alliance stratégique avec SOQUEM

L’Alliance stratégique permet à Midland et SOQUEM de combiner leurs efforts et leur expertise pour explorer conjointement l’excellent potentiel aurifère et en minéraux stratégiques du vaste territoire sous-exploré de la Fosse du Labrador. La zone d’intérêt de l’Alliance se situe au Nunavik. Géologiquement, elle couvre la Fosse du Labrador, la zone de Rachel-Laporte et le domaine de Kuujjuaq. La zone d’intérêt s’étend de Schefferville au sud jusqu’à environ 100 km au nord-ouest de Kangirsuk. Cette nouvelle entente totalise des investissements en exploration pouvant atteindre 5 M$ sur une période de quatre (4) ans et les deux (2) premières années de cette entente représentent un engagement ferme de 2 M$. Pour 2022, un budget annuel conjoint de 1 Million $ (50 % Midland et 50 % SOQUEM) est prévu pour compléter l’ensemble des travaux.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que SOQUEM inc., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

