Atos et OVHcloud s’associent pour accélérer le développement de l’informatique quantique

En amont de la conférence France Quantum du 14 juin, Atos et OVHcloud s’allient pour étendre l’émulation quantique.

Paris et Roubaix – 9 juin 2022 – Atos et OVHcloud, leader européen du Cloud, annoncent avoir conclu un partenariat dans le domaine de l’informatique quantique pour la mise à disposition de l’émulateur quantique d’Atos dans le Cloud d’OVHcloud, « as a service ». Cette première européenne va permettre de rendre plus accessibles les technologies d’émulation quantique pour ainsi élargir l’écosystème d’acteurs engagés dans le développement des technologies quantiques. Qu’il s’agisse de laboratoires de recherche, de grandes écoles ou d’universités, de startups ou de grandes sociétés, tous auront ainsi la possibilité de concevoir du logiciel quantique et d'explorer des cas d’application précurseurs en avance de phase.

En favorisant l’émergence des champions de demain dans ce secteur, mais aussi en encourageant leur rayonnement international, Atos et OVHcloud se donnent pour mission de contribuer au développement d’un écosystème cohérent avec l’ambition de préparer l’arrivée des technologies de calcul quantique. Grâce aux deux leaders européens, les acteurs privés et publics de cet écosystème pourront disposer d'un environnement de programmation quantique où qu’ils soient, pour ainsi développer et expérimenter des briques logicielles quantiques « as a service », en amont de la sortie effective des premiers ordinateurs quantiques.

En émulant un environnement quantique réel, le système vise à reproduire différentes approches de calcul quantique. Dotée de la puissance unique du serveur SMP BullSequana X800, la QLM (Quantum Learning Machine) atteint des capacités d’émulation inégalées sur le marché, permettant de couvrir trois modes de programmation quantique différents (le modèle à portes, le modèle annealing et le modèle analogique) ; avec la QLM déployée chez OVHcloud, les utilisateurs pourront émuler des circuits jusqu’à 38 qubits en double précision, et résoudre des problèmes de recuit quantique (quantum annealing) jusqu’à 5 000 qubits.

Evolutive et intéropérable, la QLM d’Atos permet de développer des couches logicielles quantiques indépendantes de la plateforme matérielle, en mode programme, annealing et analogique, ceci grâce à sa technologie brevetée unique de compilation quantique. Celle-ci ouvrira également la voie aux premières applications optimisées pour les processeurs de première génération dits NISQ ou Noisy Intermediate-Scale Quantum.

En choisissant la technologie d’Atos comme ancrage à ses développements futurs, OVHcloud sera prochainement en mesure de proposer des solutions de calcul quantique sous forme de Notebook Jupyter, offrant aux développeurs une plus grande simplicité d’accès. Conçu selon des standards libres et ouverts, le Notebook offrira un niveau de performance variable en fonction de l’infrastructure, laquelle bénéficiera des travaux déjà menés par les équipes en charge de l’intelligence artificielle d’OVHcloud.

Soucieux de renforcer l’écosystème numérique européen en embrassant les prochaines révolutions technologiques, Atos et OVHcloud se donnent pour ambition d’encourager l’adoption de ce nouveau paradigme afin de contribuer à la souveraineté technologique de l’Europe et de favoriser l’émergence de nouveaux champions dans ce domaine.

« En annonçant ce partenariat, OVHcloud confirme son ambition d’adresser et de rendre accessible au plus grand nombre les technologies les plus en pointe. La révolution quantique et le déploiement des premiers cas d’usage ne pourra se faire sans le Cloud, qui garantit un mode de consommation et une liberté d’usage à même de fédérer des communautés expertes. » déclare Thierry Souche, CTO, OVHcloud.

Pour Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur HPC, IA et Quantique, Atos, « Ce partenariat est une étape majeure dans la préparation de la révolution quantique. Grâce à OVHcloud, nous pouvons proposer une version Cloud « as a service » pour ainsi démocratiser et partager plus largement nos technologies d’émulation quantique pour préparer l’avenir. Nous sommes convaincus que l’avenir du calcul haute-performance réside dans l’hybridation de nos technologies, entre le calcul traditionnel et l’intégration de co-processeurs, d’accélérateurs, de briques quantiques et du Cloud. Déjà pionnier dans le quantique avec le lancement de notre QLM en 2017, alors premier émulateur sur le marché, ce partenariat stratégique avec OVHcloud est une étape supplémentaire dans notre stratégie quantique. »

