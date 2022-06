Rovio Entertainment Oyj nimittää Andy Muessen studioiden johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

English Finnish

Angry Birds -brändin kehittäjä, Rovio Entertainment Oyj, on nimittänyt Andy Muessen yhtiön studioiden johtajaksi (Head of Studios) sekä johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään välittömästi. Muessesta tulee myös Rovion johtoryhmän jäsen.



Andy Muesse aloitti Roviolla vuonna 2020 Tukholman studion vetäjänä. Kyseinen studio koostuu 80:n henkilön tiimistä ja on vastuussa Angry Birds 2 pelistä sekä uusien peliprojektien kehittämisestä. Uuden roolin myötä kaikki Rovion pelistudiot Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Kanadassa raportoivat jatkossa Muesselle.

”Haluamme luoda pelistudioillemme kaikki edellytykset, jotta he parhaalla mahdollisella tavalla voivat toteuttaa peliportfoliomme työkarttaa, tehdä ratkaisuja pelivalikoimaamme liittyen sekä yhdessä luoda menestyviä pelejä, jotka ilahduttavat pelaajia vuosikausien ajan. Andyn syvällinen ymmärrys tuotteesta ja markkinasta sekä hänen kykynsä ajatella strategisesti tulee auttamaan studioitamme kukoistamaan sekä auttaa viemään liiketoimintaamme eteenpäin”, sanoo Rovion toimitusjohtaja Alexandre Pelletier-Normand.

“Minulla on ollut etuoikeus työskennellä lahjakkaiden roviolaisten kanssa Tukholmassa nyt jo parin vuoden ajan. Olen erittäin iloinen, että jatkossa saan työskennellä vielä useamman intohimoisen yksilön kanssa, nyt kaikissa Rovion pelistudioissa. Tämä on innostavaa aikaa Roviolla, sillä toteutamme kunnianhimoista strategiaa. Olen myös innoissani siitä, että saan mahdollisuuden antaa panokseni tämän yrityksen kasvuun ja tulevaisuuteen”, sanoo Andy Muesse.

Lisätietoja

Rene Lindell, talousjohtaja

Lehdistöpuhelin: +358 40 485 8985

RovioIR@rovio.com

Rovio lyhyesti

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), ja yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada). Studioihin lukeutuu myös vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.