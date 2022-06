English Danish





















Selskabsmeddelelse nr. 26/2022

DK-6200 Aabenraa







Telefon +45 70 10 78 79

Telefax +45 74 37 35 36







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







13. juni 2022

Storaktionærmeddelelse – Dimensional Holdings Inc.

Med henvisning til lov om kapitalmarkeder § 30 kan det oplyses, at Sydbank den 10. juni 2022 har modtaget meddelelse, hvori det er anført, at Dimensional Holdings Inc., 6300 Bee Cave Road, Building One, Austin, Texas 78746, USA, pr. den 7. juni 2022 gennem indirekte besiddelser råder over 5,014 % af den samlede aktiekapital i Sydbank A/S.

Venlig hilsen



Karen Frøsig Jørn Adam Møller

adm. direktør bankdirektør

