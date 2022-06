CIBC offre 1 M$ au CUSM pour soutenir l’avenir des soins axés sur les patients

English French

MONTRÉAL, 14 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apprivoiser nos systèmes de santé peut être accablant. Une application novatrice visant à améliorer l’expérience des patients du CUSM prend de l’ampleur grâce à un don d’un million de dollars de la Banque CIBC à la Fondation du CUSM. Créée par le Groupe d’informatique en santé Opal, un regroupement passionné de patients, cliniciens, chercheurs et étudiants de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l’application Opal permet aux patients de s’informer sur leurs rendez-vous à l’hôpital, les résultats de leurs tests de laboratoire, certaines notes cliniques rédigées par leurs médecins, ainsi que d’accéder à du matériel éducatif sur leur condition et leur traitement. Ils acquièrent ainsi plus d’autonomie, avec leurs informations de santé au bout des doigts, et se sentent plus en contrôle de leur parcours.



« Pour nos professionnels de la santé au CUSM, créer des projets avec l’aide de nos patients pour améliorer leur expérience est extrêmement satisfaisant. Opal est le fruit de cette collaboration essentielle et je suis enthousiaste de pouvoir suivre son évolution. »



— Dr Pierre Gfeller, président-directeur général du CUSM

Opal a été créée lorsque la regrettée Laurie Hendren, professeure d’informatique à l’Université McGill et patiente atteinte d’un cancer du sein, a fait équipe avec son radio-oncologue, le Dr Tarek Hijal, et avec un physicien médical et chercheur en cancérologie, le Dr John Kildea, afin de donner plus de pouvoir aux patients face à leurs soins et d’améliorer leur expérience. Actuellement, Opal est utilisée par des patients atteints d’un cancer au CUSM, ainsi que par des patients affectés par des maladies inflammatoires de l’intestin et le VIH, ainsi que par les parents d’enfants atteints de maladies rénales.

« Laurie a été la force motrice derrière cette appli. Elle a compris à quel point il peut être difficile de planifier des dizaines de rendez-vous, et la nécessité pour les patients d’accéder à leurs propres informations de santé personnelles tout en faisant face au stress d’un diagnostic de cancer. »

— Dr Tarek Hijal, chef du service de radio-oncologie du CUSM, chef clinique du Consortium québécois de soins intelligents et cocréateur d’Opal

Grâce au soutien de la Banque CIBC, Opal évoluera pour améliorer les soins aux patients et la recherche en tant qu’élément essentiel d’un nouveau projet novateur connu sous le nom de Consortium québécois de soins intelligents (https://fr.soinsintelligentsquebec.com). Avec la progression de ce projet, les médecins participants pourront suivre leurs patients entre les rendez-vous à l’aide d’appareils portables analysant leurs signes vitaux. La surveillance à distance fournira aux médecins un flux constant de données qui les aideront à mieux comprendre la condition de chaque patient. Elle donnera également aux patients l’assurance que les anomalies de leur état de santé seront remarquées par leur équipe soignante et traitées rapidement.

« L’incroyable équipe du Centre universitaire de santé McGill contribue continuellement à améliorer le fonctionnement de nos systèmes de santé par la création d’outils novateurs comme Opal », déclare Rosa Trunzo, vice-présidente, région du Québec, à la Banque CIBC. « Chez CIBC, nous sommes fiers de soutenir leur ambition d’offrir aux personnes atteintes d’un cancer des soins intégrés exceptionnels, axés sur les patients, alors que nous travaillons collectivement à créer un avenir où personne ne craindra un diagnostic de cancer. »

Opal est également un outil puissant pour la recherche. Les utilisateurs pourront partager leurs données de façon anonyme avec des scientifiques pour permettre des études qui, ultimement, amélioreront les soins pour tous les patients.

« Opal n’aide pas seulement les patients à se sentir maîtres de leur parcours de santé, elle crée une immense opportunité de travailler avec les patients pour collecter des données du monde réel et améliorer notre compréhension des traitements, surveiller et minimiser les effets secondaires, identifier les lacunes en matière de soins, développer de nouvelles options de traitement et bien plus encore. »

— Dr John Kildea, chercheur en cancérologie à l’IR-CUSM, chercheur principal du Consortium québécois de soins intelligents et cocréateur d’Opal

À mesure que les capacités d’Opal se développent, grâce aux investissements de partenaires publics et privés qui participent au Consortium québécois de soins intelligents et au financement du ministère de l’Économie et de l’Innovation, ses créateurs étendent la portée de l’application au sein du CUSM et, pour la première fois, à un autre hôpital québécois. De la même façon que la technologie a changé tant d’aspects de nos vies, Opal changera la façon dont nous naviguons notre système de santé.

« La Fondation du CUSM est reconnaissante envers CIBC pour leur généreux don dédié à Opal. Recevoir un diagnostic qui change une vie est toujours difficile, et tout ce qui peut aider à atténuer le stress des traitements fait une énorme différence pour les patients. Avec l’aide de la Banque CIBC, Opal deviendra une ressource clé pour les patients et les médecins du CUSM. »

— Suzanne Legge Orr, coprésidente de la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, nous permet de recueillir des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; de mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; de souder les cœurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; de détecter précocement les cancers de l’ovaire et de l’endomètre; d’aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux respirer grâce à des soins respiratoires novateurs; et de créer les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Nous mobilisons l’ensemble de notre communauté pour résoudre les problèmes de santé les plus complexes au monde. www.fondationcusm.com

À propos de l’IR-CUSM

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche biomédicale et de soins de santé de renommée mondiale. L’institut, qui est affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, est le bras de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), un centre hospitalier universitaire situé à Montréal, au Canada, qui a pour mandat de se concentrer sur les soins complexes au sein de sa communauté. L’IR-CUSM soutient plus de 450 chercheurs et environ 1 200 stagiaires de recherche qui se consacrent à un large éventail de recherches fondamentales, cliniques et axées sur les résultats de santé au site Glen et à l’Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration et tire parti des découvertes visant à améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. L’IR-CUSM est soutenu en partie par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). https://rimuhc.ca/fr

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d’entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l’Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d’autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos du Consortium québécois de soins intelligents

Le Consortium québécois de soins intelligents est un projet novateur s’étalant sur trois ans dirigé par le Groupe informatique Opal santé de l’IR-CUSM, qui réunit un important groupe d’organismes de soins de santé publics et privés du Québec qui travaillent sur des solutions numériques. Il vise à démontrer la puissance des soins intelligents, qu’il définit comme l’utilisation de données axées sur les patients et de technologies de santé mobiles pour stimuler les suivis à distance et la recherche en intelligence artificielle dans le domaine des soins de santé. Ce consortium est possible grâce au financement généreux du Fonds d’accélération des collaborations en santé du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec et aux partenaires privés Roche, Novartis, la Fondation du CUSM et la Fondation du cancer des Cèdres. Les entreprises québécoises VitalTracer, iMD Research, My Intelligent Machines et Imagia offrent également leur technologie et leur expertise, en collaboration avec les patients du CUSM et les partenaires de l’Université McGill, du CHU Sainte-Justine, de l’Université de Montréal, de Phyla inc. et de Mila.

