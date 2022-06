EQUASENS (ex Pharmagest Interactive ) : nouvelle gamme de logiciel (HAD) triplement référencée SEGUR

Villers-lès-Nancy, le 15 juin 2022 - 07 :00 (CET)

Communiqué de presse

DOMILINK HAD, Premier Dossier Patient Informatisé

destiné aux services d’Hospitalisation à Domicile

triplement référencé SEGUR

DICSIT INFORMATIQUE, filiale du Groupe Equasens (Euronext Paris - Compartiment A – ISIN : FR 0012882389), est éditeur de logiciels de gestion pour les professionnels de santé à domicile avec la gamme DOMILINK. Leader sur le secteur de l’hospitalisation à domicile avec 160 établissements équipés de la solution DOMILINK HAD (anciennement antHADine.net), c’est le 1er Dossier Patient Informatisé (DPI) spécialisé pour les services d’Hospitalisation à Domicile (HAD) à obtenir le référencement SEGUR sur les 3 DSR (Dossier de Spécifications de Référencement) du couloir hôpital : DPI (Dossier Patient informatisé), PFI (Plateforme d’Intermédiation) et RI (Référentiel d’Identité).

DOMILINK HAD a ainsi obtenu ses 3 numéros uniques de référencement SEGUR de l’Agence du Numérique en Santé :

Le 09/05/2022 pour le DSR Hôpital – RI

Le 30/05/2022 pour le DSR Hôpital – PFI

Le 03/06/2022 pour le DSR Hôpital - DPI





Ces référencements viennent concrétiser une année complète de développements pour intégrer et optimiser les fonctionnalités SEGUR ; de participation aux Task Forces pour échanger avec les acteurs du secteur et identifier les freins actuels au déploiement des services socles (DMP, MSS, …) ; d’engagement des équipes Recherche & Développement et du bureau d’études de DICSIT INFORMATIQUE pour proposer au plus vite la 1ère solution dédiée aux services HAD référencée SEGUR.

Après le succès de la Division MEDICAL SOFT avec son logiciel MediStory 4, 1er logiciel de médecine de ville à obtenir le référencement SEGUR, le Groupe Equasens continue de se distinguer sur le marché avec ce nouveau référencement au sein de la Division AXIGATE LINK à laquelle appartient DICSIT INFORMATIQUE.

A propos de DOMILINK HAD :

DOMILINK HAD est l'outil métier intégré et modulaire pour les services HAD qui permet de gérer efficacement l’ensemble de leurs besoins : la pré-admission, le dossier administratif, la coordination, la production des soins d'un patient, le circuit du médicament, la facturation et les encaissements des séjours et des intervenants ou encore le PMSI (le Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information). DOMILINK HAD, dans sa version 1.85.01, dispose en plus aujourd’hui de toutes les fonctionnalités SEGUR.

Pour les 3 DSR, ce sont au total 161 points d’exigences fonctionnelles (71 pour la fonction RI, 27 pour la fonction PFI et 63 pour la fonction DPI) qui ont été intégrés au logiciel tout en conservant la fluidité et l’ergonomie indispensables pour garantir la meilleure expérience utilisateur.

Ce qui change avec le Référencement SEGUR dans DOMI LI NK HAD 1.85.01

Pro Santé Connect : Les professionnels de santé pourront s’authentifier dans DOMILINK HAD avec Pro Santé Connect en utilisant une e-CPS (application mobile) ou une carte CPS physique.

Pro Santé Connect permet ainsi de s’authentifier facilement à tous les services raccordés de la e-santé proposés aux professionnels de santé et ce, de manière sécurisée.

INSi : Ce téléservice permet d’effectuer les opérations de récupération et de vérification de l'Identité Nationale de Santé (INS) du patient. L’appel au téléservice se fait automatiquement dans le logiciel et il est possible d’intégrer le datamatrix INS pour un usage sur des supports physiques (compte-rendu d’hospitalisation par exemple), permettant ainsi un gain de temps pour les professionnels et une sécurisation renforcée (pas de ressaisie manuelle).

DMP : Le Dossier Médical Personnel de l’usager, disponible dans Mon Espace Santé, peut être alimenté automatiquement depuis DOMILINK HAD avec les documents de sortie.

Messagerie Sécurisée de Santé : La Messagerie Sécurisée de Santé permet les échanges sécurisés et confidentiels entres professionnels de santé, et offre désormais la possibilité d’écrire directement au patient. La version SEGUR de DOMILINK HAD propose une refonte complète de la messagerie intégrée au logiciel et est compatible avec l’opérateur de messagerie Mailiz. Cette interface avec Mailiz favorise ainsi l’usage de la MSS auprès des professionnels de santé qui pourront disposer d’une messagerie gratuitement.

Evolution du design de l’interface du logiciel : Dans cette version SEGUR, les utilisateurs de nos solutions pourront découvrir le changement de l’interface graphique du logiciel avec l’intégration du nouveau nom, DOMILINK HAD (en remplacement d’antHADine.net). Une nouvelle identité qui réaffirme nos engagements aux côtés de tous les professionnels de santé pour faciliter la prise en charge des usagers et renforcer les liens entre les acteurs du secteur et les usagers.

Diffusion et Information

Dans les prochains jours, les utilisateurs de DOMILINK HAD ayant déjà souscrit aux différentes fonctions SEGUR (DPI, PFI et RI) pourront télécharger la nouvelle version directement dans leur logiciel.

Retrouvez DOMILINK HAD dans la liste ANS officielle : https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur

A PROPOS DU GROUPE EQUASENS :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est leader de solutions informatiques de Santé en Europe, au travers de solutions et services innovants à destination des professionnels de santé garantissant l’efficience du système de santé et l’amélioration du parcours de soins des patients.

Acteur structurant de l’offre de soins et de la coordination ville-hôpital, le Groupe est présent en France, Italie, Belgique, Luxembourg, et Grande-Bretagne. Le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion. Intégré au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Mnémonique : EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

Suivez Equasens sur Twitter : @Equasens, Linkedin et Facebook

A PROPOS DE DICSIT INFORMATIQUE :

Depuis 2016, DICSIT INFORMATIQUE a intégré la Division AXIGATE LINK (anciennement Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux) du Groupe Equasens en devenant une filiale à 100% de MALTA INFORMATIQUE (éditeur des logiciels TITAN et TITANLINK pour EHPAD, en France et en Belgique). DICSIT INFORMATIQUE propose, avec son offre DOMILINK, des logiciels et applications en web de dernière génération pour tous les professionnels du domicile : SSIAD, ESA, HAD, CLIC, PFR,… Aujourd’hui, ce sont plus de 160 HAD et 400 SSIAD qui utilisent, au quotidien, nos solutions pour gérer leurs activités au domicile des usagers. Pluridisciplinaires, intégrés et connectés à l’application de gestion des soins au chevet des usagers, DOMILINK mobiSOINS, les logiciels DOMILINK participent à une meilleure prise en charge au domicile et facilitent les échanges entre les professionnels de santé grâce à l’intégration des services socles et de la messagerie instantanée sécurisée pandaLAB Pro. A noter que la solution DOMILINK SSIAD est actuellement en cours de référencement sur le volet Domicile du couloir médico-social.

