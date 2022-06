OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

15 June 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 14 June 2022 it had purchased a total of 118,830 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 118,830 Highest price paid (per ordinary share) £5.00 Lowest price paid (per ordinary share) £4.8360 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9587

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 443,758,610 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 443,758,610.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:26:33 GBp 117 500.00 XLON xHaAawIn5Lv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:22:37 GBp 1,161 500.00 XLON xHaAawIn00U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:22:29 GBp 917 500.00 XLON xHaAawIn0Cj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:05 GBp 69 500.00 XLON xHaAawInFP4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:04 GBp 240 500.00 XLON xHaAawInFOz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:01 GBp 755 500.00 XLON xHaAawInCju OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:00 GBp 156 500.00 XLON xHaAawInClh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:00 GBp 280 500.00 XLON xHaAawInCib OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:00 GBp 26 500.00 XLON xHaAawInCiK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:00 GBp 52 500.00 XLON xHaAawInCiQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:17:00 GBp 109 500.00 XLON xHaAawInClj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:15:39 GBp 263 499.80 XLON xHaAawInCOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:15:39 GBp 263 500.00 XLON xHaAawInCOK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:15:39 GBp 379 500.00 XLON xHaAawInCRW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:14:50 GBp 209 500.00 XLON xHaAawInD6X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:11:30 GBp 362 500.00 XLON xHaAawInBSb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:10:00 GBp 1,158 500.00 XLON xHaAawIn8G$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 16:10:00 GBp 354 499.80 XLON xHaAawIn8Gp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:49:01 GBp 867 499.60 XLON xHaAawIozcN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:49:00 GBp 994 499.60 XLON xHaAawIozX8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:49:00 GBp 299 499.60 XLON xHaAawIozXW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:42:40 GBp 1,074 499.00 XLON xHaAawIoc5I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:42:39 GBp 278 499.40 XLON xHaAawIoc5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:41:25 GBp 817 499.40 XLON xHaAawIodwP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:41:25 GBp 500 499.40 XLON xHaAawIodwR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:33:22 GBp 289 499.40 XLON xHaAawIoWBG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:33:22 GBp 345 499.60 XLON xHaAawIoWBM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:33:10 GBp 365 499.60 XLON xHaAawIoWJj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:31:56 GBp 481 499.80 XLON xHaAawIoXLl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:31:55 GBp 60 499.80 XLON xHaAawIoXKs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:29:24 GBp 272 499.00 XLON xHaAawIolD2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:29:10 GBp 70 499.20 XLON xHaAawIolKl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:29:10 GBp 319 499.20 XLON xHaAawIolKn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:27:53 GBp 526 499.40 XLON xHaAawIoiCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:27:53 GBp 762 499.60 XLON xHaAawIoiCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:25:06 GBp 405 499.00 XLON xHaAawIogyw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:24:54 GBp 926 499.20 XLON xHaAawIog4R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:21:31 GBp 296 497.80 XLON xHaAawIoe4a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:04 GBp 169 498.60 XLON xHaAawIof$5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:04 GBp 79 498.60 XLON xHaAawIof$7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:00 GBp 13 498.80 XLON xHaAawIof5g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:00 GBp 374 498.80 XLON xHaAawIof5i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:00 GBp 500 498.80 XLON xHaAawIof5v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:00 GBp 577 499.00 XLON xHaAawIof5x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:20:00 GBp 666 499.00 XLON xHaAawIof5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:18:47 GBp 167 498.60 XLON xHaAawIoMg5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:18:47 GBp 117 498.60 XLON xHaAawIoMg7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:17:56 GBp 245 498.60 XLON xHaAawIoMVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:13:32 GBp 1,433 498.00 XLON xHaAawIoLLi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:10:31 GBp 114 497.80 XLON xHaAawIoJ9b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:10:31 GBp 332 497.80 XLON xHaAawIoJEU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:42 GBp 296 497.40 XLON xHaAawIoG$L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 5 497.80 XLON xHaAawIoGUd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 261 497.80 XLON xHaAawIoGUf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 205 497.80 XLON xHaAawIoGUh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 246 497.80 XLON xHaAawIoGUj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 321 497.80 XLON xHaAawIoGUl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 352 497.80 XLON xHaAawIoGUn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:02 GBp 258 497.80 XLON xHaAawIoGUp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:01 GBp 89 497.80 XLON xHaAawIoGUR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:01 GBp 382 497.80 XLON xHaAawIoGUT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:01 GBp 381 497.40 XLON xHaAawIoGP8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:09:01 GBp 872 497.60 XLON xHaAawIoGPA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:05:16 GBp 609 498.00 XLON xHaAawIoVnS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:04:12 GBp 381 497.80 XLON xHaAawIoScC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 15:04:12 GBp 872 498.00 XLON xHaAawIoScG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:53:11 GBp 679 496.40 XLON xHaAawIo4bv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:51:58 GBp 297 496.20 XLON xHaAawIo5Xs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:51:51 GBp 304 496.20 XLON xHaAawIo5tl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:50:40 GBp 1,073 496.40 XLON xHaAawIo2Wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:45:28 GBp 129 496.20 XLON xHaAawIo1Mx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:45:28 GBp 439 496.20 XLON xHaAawIo1Mz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:45:09 GBp 70 496.40 XLON xHaAawIoEbR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:45:09 GBp 742 496.40 XLON xHaAawIoEbT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:42:10 GBp 717 496.00 XLON xHaAawIoFHt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:37 GBp 229 495.80 XLON xHaAawIoCK4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:37 GBp 381 496.00 XLON xHaAawIoCK6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:37 GBp 310 496.00 XLON xHaAawIoCKX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:37 GBp 237 496.00 XLON xHaAawIoCKZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:37 GBp 548 495.80 XLON xHaAawIoCLP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:37 GBp 239 496.00 XLON xHaAawIoCLV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:01 GBp 296 496.20 XLON xHaAawIoDhB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:01 GBp 381 496.00 XLON xHaAawIoDgm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:00 GBp 407 496.20 XLON xHaAawIoDg@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:40:00 GBp 465 496.20 XLON xHaAawIoDg0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:35:16 GBp 276 496.00 XLON xHaAawIo8bG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:35:03 GBp 136 496.00 XLON xHaAawIo8eC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:30:00 GBp 193 496.80 XLON xHaAawIpqad OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:30:00 GBp 52 496.80 XLON xHaAawIpqaf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:30:00 GBp 538 496.80 XLON xHaAawIpqbA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:28:45 GBp 826 497.00 XLON xHaAawIpqI7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:28:45 GBp 365 496.80 XLON xHaAawIpqIp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:28:04 GBp 820 497.20 XLON xHaAawIprsH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:28:04 GBp 341 497.20 XLON xHaAawIprsJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:20:06 GBp 143 497.40 XLON xHaAawIpnhg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:20:06 GBp 633 497.40 XLON xHaAawIpnhi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:14:18 GBp 224 497.40 XLON xHaAawIp$QN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:14:18 GBp 393 497.40 XLON xHaAawIp$QQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:11:05 GBp 3 497.40 XLON xHaAawIpzsA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:11:05 GBp 400 497.40 XLON xHaAawIpzsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:11:03 GBp 530 497.40 XLON xHaAawIpznQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:07:50 GBp 435 497.20 XLON xHaAawIpwBt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:06:07 GBp 565 497.20 XLON xHaAawIpxp4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:05:45 GBp 1 497.20 XLON xHaAawIpx5Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:00:04 GBp 202 497.40 XLON xHaAawIpvRQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:00:04 GBp 367 497.40 XLON xHaAawIpvRS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 14:00:04 GBp 699 497.60 XLON xHaAawIpvRU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:57:05 GBp 18 497.60 XLON xHaAawIpdzx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:54:16 GBp 230 498.00 XLON xHaAawIpa4Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:54:16 GBp 147 498.00 XLON xHaAawIpa4S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:54:16 GBp 540 498.20 XLON xHaAawIpa4U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:49:32 GBp 523 497.60 XLON xHaAawIpYNd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:48:09 GBp 110 497.80 XLON xHaAawIpZok OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:48:09 GBp 122 497.80 XLON xHaAawIpZom OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:48:09 GBp 348 497.80 XLON xHaAawIpZoo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:47:06 GBp 523 498.00 XLON xHaAawIpZOq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:47:06 GBp 358 498.00 XLON xHaAawIpZOs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:35:15 GBp 355 497.20 XLON xHaAawIpjnR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:33:20 GBp 246 497.20 XLON xHaAawIpgrk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:33:16 GBp 296 497.40 XLON xHaAawIpgtx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:30:56 GBp 196 496.80 XLON xHaAawIphxC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:30:56 GBp 56 496.80 XLON xHaAawIphxE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:30:45 GBp 296 497.00 XLON xHaAawIphCf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:30:24 GBp 559 497.00 XLON xHaAawIphOP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:26:03 GBp 308 496.80 XLON xHaAawIpNMJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:26:03 GBp 70 496.80 XLON xHaAawIpNML OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:25:23 GBp 286 497.00 XLON xHaAawIpKpa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:25:23 GBp 259 497.00 XLON xHaAawIpKpc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:22:23 GBp 123 497.00 XLON xHaAawIpJrM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:17:02 GBp 514 497.00 XLON xHaAawIpSip OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:12:46 GBp 296 497.40 XLON xHaAawIpQRn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:12:02 GBp 225 497.40 XLON xHaAawIpRrX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:12:02 GBp 101 497.40 XLON xHaAawIpRrZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:11:34 GBp 736 497.60 XLON xHaAawIpR$O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:09:50 GBp 925 497.60 XLON xHaAawIpOil OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:01:40 GBp 244 497.00 XLON xHaAawIp7FB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:01:34 GBp 538 497.40 XLON xHaAawIp78G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:01:34 GBp 407 497.20 XLON xHaAawIp78z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:01:19 GBp 264 498.00 XLON xHaAawIp7O@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:01:19 GBp 59 498.00 XLON xHaAawIp7O0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:00:10 GBp 429 496.80 XLON xHaAawIp5XM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:00:10 GBp 313 497.00 XLON xHaAawIp5XO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 13:00:10 GBp 310 497.00 XLON xHaAawIp5XQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:53:43 GBp 222 496.80 XLON xHaAawIp09$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:53:43 GBp 144 496.80 XLON xHaAawIp09x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:53:43 GBp 238 496.80 XLON xHaAawIp09z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:53:42 GBp 619 496.40 XLON xHaAawIp092 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:38:38 GBp 296 496.00 XLON xHaAawIp8IS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:36:26 GBp 296 496.20 XLON xHaAawIisqS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:35:03 GBp 296 496.40 XLON xHaAawIitXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:33:16 GBp 80 496.80 XLON xHaAawIitPb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:33:16 GBp 404 496.60 XLON xHaAawIitPX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:33:16 GBp 497 496.80 XLON xHaAawIitPZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:29:13 GBp 626 496.80 XLON xHaAawIirIS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:29:13 GBp 791 497.00 XLON xHaAawIirTW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:27:56 GBp 276 497.60 XLON xHaAawIiowX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:26:14 GBp 222 497.80 XLON xHaAawIipXc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:18:20 GBp 484 495.40 XLON xHaAawIi@Ug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:18:20 GBp 693 495.60 XLON xHaAawIi@Uq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:07:51 GBp 112 494.80 XLON xHaAawIiuji OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:07:32 GBp 147 494.80 XLON xHaAawIiut8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:06:17 GBp 121 494.80 XLON xHaAawIiuA@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:06:17 GBp 146 494.80 XLON xHaAawIiuA0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:06:11 GBp 385 495.00 XLON xHaAawIiuGM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 12:02:25 GBp 351 493.80 XLON xHaAawIicFy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:59:02 GBp 393 495.20 XLON xHaAawIiavM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:59:00 GBp 395 495.40 XLON xHaAawIiawc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:56:04 GBp 487 495.40 XLON xHaAawIibSx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:56:04 GBp 816 495.60 XLON xHaAawIibSz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:49:22 GBp 340 495.20 XLON xHaAawIiXd6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:49:07 GBp 416 495.80 XLON xHaAawIiXl8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:49:07 GBp 749 496.00 XLON xHaAawIiXlA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:47:19 GBp 323 496.20 XLON xHaAawIikWi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:41:06 GBp 668 495.00 XLON xHaAawIij$M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:30:30 GBp 406 494.20 XLON xHaAawIiK6i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:26:59 GBp 317 494.20 XLON xHaAawIiJXO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:26:59 GBp 88 494.20 XLON xHaAawIiJXQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:24:03 GBp 473 494.00 XLON xHaAawIiUXw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:20:16 GBp 501 494.60 XLON xHaAawIiTBY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:20:16 GBp 318 494.40 XLON xHaAawIiT8R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:20:16 GBp 81 494.40 XLON xHaAawIiT8T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:16:28 GBp 411 494.60 XLON xHaAawIiP9j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:10:43 GBp 225 494.80 XLON xHaAawIi2dK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:10:28 GBp 325 495.00 XLON xHaAawIi2iM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:05:41 GBp 171 494.60 XLON xHaAawIi06b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:05:41 GBp 730 494.80 XLON xHaAawIi06y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:05:41 GBp 81 494.60 XLON xHaAawIi07P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:05:41 GBp 364 494.80 XLON xHaAawIi07U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 11:02:45 GBp 694 493.60 XLON xHaAawIiEm@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:50:09 GBp 328 493.80 XLON xHaAawIi9rQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:46:13 GBp 360 493.60 XLON xHaAawIjt2l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:44:25 GBp 375 493.20 XLON xHaAawIjq9T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:44:25 GBp 539 493.40 XLON xHaAawIjq9U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:40:01 GBp 552 493.40 XLON xHaAawIjo0G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:34:04 GBp 296 492.80 XLON xHaAawIjnSU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:34:04 GBp 610 492.80 XLON xHaAawIjnVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:25:04 GBp 366 494.20 XLON xHaAawIjxao OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:25:04 GBp 525 494.40 XLON xHaAawIjxaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:17:43 GBp 268 494.20 XLON xHaAawIjcNe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:17:43 GBp 260 494.40 XLON xHaAawIjcNg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:17:43 GBp 126 494.40 XLON xHaAawIjcNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:13:47 GBp 265 494.00 XLON xHaAawIjaNy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:13:36 GBp 383 494.20 XLON xHaAawIjaSO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:09:24 GBp 230 494.40 XLON xHaAawIjZF4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:09:24 GBp 333 494.60 XLON xHaAawIjZF6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:06:32 GBp 408 492.80 XLON xHaAawIjXsc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 10:06:32 GBp 685 492.80 XLON xHaAawIjXsl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:58:37 GBp 438 493.20 XLON xHaAawIjgx1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:58:37 GBp 627 493.40 XLON xHaAawIjgx3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:49:01 GBp 296 492.80 XLON xHaAawIjNHo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:49:01 GBp 441 493.00 XLON xHaAawIjNHu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:46:17 GBp 324 493.40 XLON xHaAawIjLjK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:46:17 GBp 467 493.60 XLON xHaAawIjLjM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:44:49 GBp 4 493.20 XLON xHaAawIjIYg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:38:22 GBp 1 496.20 XLON xHaAawIjHR1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:38:22 GBp 474 496.20 XLON xHaAawIjHR3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:38:22 GBp 475 496.40 XLON xHaAawIjHR6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:35:47 GBp 394 498.40 XLON xHaAawIjVwQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:35:47 GBp 564 498.60 XLON xHaAawIjVwS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:30:16 GBp 416 498.20 XLON xHaAawIjRmh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:30:16 GBp 595 498.40 XLON xHaAawIjRmn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:28:59 GBp 243 498.00 XLON xHaAawIjOlJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:28:59 GBp 381 498.00 XLON xHaAawIjOlP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:27:05 GBp 381 498.00 XLON xHaAawIjPk2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:20:56 GBp 147 497.00 XLON xHaAawIj4Jm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:20:56 GBp 198 497.00 XLON xHaAawIj4Jo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:20:56 GBp 606 497.20 XLON xHaAawIj4Jq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:13:20 GBp 280 499.80 XLON xHaAawIj1xe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:13:20 GBp 262 500.00 XLON xHaAawIj1xi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:13:20 GBp 299 500.00 XLON xHaAawIj1xn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:13:20 GBp 296 499.60 XLON xHaAawIj1xY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:10:08 GBp 313 500.00 XLON xHaAawIjFn2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:09:05 GBp 506 498.20 XLON xHaAawIjFQ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:06:45 GBp 452 498.00 XLON xHaAawIjDCb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:06:45 GBp 37 497.80 XLON xHaAawIjDCX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:06:45 GBp 278 497.80 XLON xHaAawIjDCZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:05:36 GBp 472 498.20 XLON xHaAawIjA4s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:03:39 GBp 249 497.40 XLON xHaAawIj8b7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:03:39 GBp 265 497.60 XLON xHaAawIj8b9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:03:39 GBp 159 497.60 XLON xHaAawIj8bB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:02:45 GBp 536 497.80 XLON xHaAawIj8Jq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:02:38 GBp 296 498.00 XLON xHaAawIj9b5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 09:02:23 GBp 1,200 498.00 XLON xHaAawIj9q1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:57:14 GBp 500 495.80 XLON xHaAawIkogj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:57:14 GBp 1,141 496.00 XLON xHaAawIkogl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:55:30 GBp 1,185 496.00 XLON xHaAawIkmj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:54:01 GBp 569 496.60 XLON xHaAawIk@G$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:54:01 GBp 298 496.80 XLON xHaAawIk@G0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:54:01 GBp 500 496.40 XLON xHaAawIk@G2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:54:01 GBp 311 496.60 XLON xHaAawIk@GI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:54:01 GBp 261 496.60 XLON xHaAawIk@GK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:54:01 GBp 798 496.80 XLON xHaAawIk@GM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:53:04 GBp 149 497.00 XLON xHaAawIkyxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:53:03 GBp 277 497.00 XLON xHaAawIky49 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:53:03 GBp 149 497.00 XLON xHaAawIky4B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:52:50 GBp 296 497.20 XLON xHaAawIkyGE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:52:50 GBp 570 497.20 XLON xHaAawIkyGL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:52:50 GBp 9 497.20 XLON xHaAawIkyGN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:52:27 GBp 762 497.40 XLON xHaAawIkznc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:52:26 GBp 769 497.40 XLON xHaAawIkzmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:51:23 GBp 309 497.40 XLON xHaAawIkwRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 85 496.40 XLON xHaAawIkuG$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 205 496.40 XLON xHaAawIkuGA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 123 496.40 XLON xHaAawIkuGC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 260 496.40 XLON xHaAawIkuGz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 213 496.60 XLON xHaAawIkuH9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 240 496.60 XLON xHaAawIkuHB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 348 496.60 XLON xHaAawIkuMI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:05 GBp 110 496.60 XLON xHaAawIkuMK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:04 GBp 477 496.40 XLON xHaAawIkuJb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:04 GBp 500 495.60 XLON xHaAawIkuJJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:02 GBp 726 495.80 XLON xHaAawIkuQp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:50:02 GBp 296 495.80 XLON xHaAawIkuQr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:58 GBp 188 494.80 XLON xHaAawIkvWO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:58 GBp 206 494.80 XLON xHaAawIkvWQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:48 GBp 446 494.60 XLON xHaAawIkvwO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:48 GBp 215 494.60 XLON xHaAawIkvwH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:48 GBp 617 494.60 XLON xHaAawIkvwJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:48 GBp 354 494.60 XLON xHaAawIkvwK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:49:48 GBp 273 494.60 XLON xHaAawIkvwM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:47:42 GBp 765 492.60 XLON xHaAawIkb$f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:47:42 GBp 230 492.60 XLON xHaAawIkb$h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:47:42 GBp 224 492.60 XLON xHaAawIkb$r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:47:42 GBp 353 492.60 XLON xHaAawIkb$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:46:40 GBp 605 489.40 XLON xHaAawIkYA6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:38:47 GBp 610 486.40 XLON xHaAawIklsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:30:00 GBp 250 485.40 XLON xHaAawIkfjh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:30:00 GBp 21 485.40 XLON xHaAawIkfjj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:29:19 GBp 311 485.40 XLON xHaAawIkfFm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:25:43 GBp 281 483.60 XLON xHaAawIkNPl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:25:43 GBp 201 483.60 XLON xHaAawIkNPn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:24:21 GBp 339 484.20 XLON xHaAawIkKFt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:24:12 GBp 60 484.40 XLON xHaAawIkKBl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:24:12 GBp 426 484.40 XLON xHaAawIkKBn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:22:18 GBp 337 484.60 XLON xHaAawIkLEF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:22:18 GBp 487 484.80 XLON xHaAawIkLEH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:21:46 GBp 486 485.40 XLON xHaAawIkIbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:21:46 GBp 338 485.20 XLON xHaAawIkIbc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:14:47 GBp 335 484.40 XLON xHaAawIkHRa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:14:47 GBp 44 484.60 XLON xHaAawIkHRc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:14:47 GBp 438 484.60 XLON xHaAawIkHRe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:13:13 GBp 334 484.60 XLON xHaAawIkUPr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:13:13 GBp 483 484.80 XLON xHaAawIkUPt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:09:22 GBp 661 485.60 XLON xHaAawIkTSZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:08:23 GBp 481 484.80 XLON xHaAawIkQzL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:08:02 GBp 2,100 485.40 XLON xHaAawIkQC7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 14-Jun-2022 08:08:02 GBp 850 485.40 XLON xHaAawIkQC8

