OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
28 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 27 January 2026 it had purchased a total of 129,500 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,00039,500-
Highest price paid (per ordinary share)633.50p626.50p-
Lowest price paid (per ordinary share)616.50p616.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)625.09p619.49p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,846,712 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,846,712.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
27-01-202616:27:00GBp55618.50BATExeaMVv4lUqd
27-01-202616:26:59GBp479618.50BATExeaMVv4lUpc
27-01-202616:26:58GBp838619.50BATExeaMVv4lUod
27-01-202616:26:58GBp31619.50BATExeaMVv4lUof
27-01-202616:26:58GBp81619.50BATExeaMVv4lUoh
27-01-202616:26:58GBp74619.50BATExeaMVv4lUoj
27-01-202616:26:58GBp124619.50XLONxeaMVv4lUos
27-01-202616:26:58GBp493619.50XLONxeaMVv4lUou
27-01-202616:26:58GBp507619.50XLONxeaMVv4lUow
27-01-202616:26:58GBp650619.50XLONxeaMVv4lUoy
27-01-202616:26:58GBp600619.50XLONxeaMVv4lUo@
27-01-202616:26:58GBp48619.50BATExeaMVv4lUo8
27-01-202616:26:58GBp225619.50BATExeaMVv4lUoA
27-01-202616:26:58GBp70619.50BATExeaMVv4lUoC
27-01-202616:26:58GBp59619.50BATExeaMVv4lUoE
27-01-202616:26:58GBp304619.00BATExeaMVv4lUoK
27-01-202616:24:27GBp234619.50BATExeaMVv4lQmd
27-01-202616:24:27GBp251619.50XLONxeaMVv4lQmk
27-01-202616:23:56GBp233619.50BATExeaMVv4lRZY
27-01-202616:23:36GBp922619.50XLONxeaMVv4lR0L
27-01-202616:23:36GBp307619.50BATExeaMVv4lR0N
27-01-202616:23:36GBp404619.50BATExeaMVv4lR0P
27-01-202616:23:28GBp707619.50BATExeaMVv4lRKk
27-01-202616:23:28GBp649619.50BATExeaMVv4lRKm
27-01-202616:23:23GBp157620.00BATExeaMVv4lRI@
27-01-202616:23:13GBp184620.00BATExeaMVv4lOX8
27-01-202616:23:13GBp36620.00BATExeaMVv4lOXA
27-01-202616:22:58GBp196620.00BATExeaMVv4lOyz
27-01-202616:22:43GBp216620.00BATExeaMVv4lOLJ
27-01-202616:22:28GBp24620.00BATExeaMVv4lPWA
27-01-202616:22:28GBp182620.00BATExeaMVv4lPWC
27-01-202616:22:13GBp205620.00BATExeaMVv4lPpW
27-01-202616:21:58GBp58620.00BATExeaMVv4lPA8
27-01-202616:21:58GBp73620.00BATExeaMVv4lPAA
27-01-202616:21:58GBp78620.00BATExeaMVv4lPAC
27-01-202616:21:47GBp157620.00XLONxeaMVv4lPOw
27-01-202616:21:43GBp163620.00BATExeaMVv4l6bO
27-01-202616:21:43GBp40620.00BATExeaMVv4l6bQ
27-01-202616:21:43GBp7620.00BATExeaMVv4l6bS
27-01-202616:21:28GBp209620.00BATExeaMVv4l6qV
27-01-202616:21:28GBp153620.00XLONxeaMVv4l6t4
27-01-202616:21:28GBp3620.00XLONxeaMVv4l6t6
27-01-202616:21:13GBp146620.00BATExeaMVv4l63L
27-01-202616:21:13GBp54620.00BATExeaMVv4l63N
27-01-202616:21:13GBp1620.00BATExeaMVv4l63P
27-01-202616:21:07GBp157620.00XLONxeaMVv4l6Np
27-01-202616:20:58GBp169620.00BATExeaMVv4l7cK
27-01-202616:20:58GBp38620.00BATExeaMVv4l7cM
27-01-202616:20:46GBp145620.00XLONxeaMVv4l7xm
27-01-202616:20:46GBp11620.00XLONxeaMVv4l7xo
27-01-202616:20:43GBp115620.00BATExeaMVv4l77f
27-01-202616:20:43GBp94620.00BATExeaMVv4l77h
27-01-202616:20:28GBp184620.00BATExeaMVv4l7PL
27-01-202616:20:26GBp158620.00XLONxeaMVv4l7Rv
27-01-202616:20:06GBp159620.00XLONxeaMVv4l460
27-01-202616:19:42GBp157620.00XLONxeaMVv4l5r5
27-01-202616:19:18GBp157620.00XLONxeaMVv4l2Zn
27-01-202616:19:00GBp1,591620.00BATExeaMVv4l2AG
27-01-202616:19:00GBp46620.00BATExeaMVv4l2AI
27-01-202616:19:00GBp380620.00BATExeaMVv4l2AK
27-01-202616:19:00GBp197620.00XLONxeaMVv4l2AR
27-01-202616:18:44GBp922620.00XLONxeaMVv4l3kz
27-01-202616:17:13GBp7619.50XLONxeaMVv4l1$Z
27-01-202616:16:03GBp1,040619.50BATExeaMVv4lFh7
27-01-202616:16:03GBp81619.50BATExeaMVv4lFh9
27-01-202616:16:03GBp27619.50BATExeaMVv4lFhB
27-01-202616:16:03GBp81619.50BATExeaMVv4lFhD
27-01-202616:16:03GBp64619.50BATExeaMVv4lFhF
27-01-202616:16:03GBp27619.50BATExeaMVv4lFhH
27-01-202616:16:03GBp27619.50BATExeaMVv4lFhJ
27-01-202616:16:03GBp81619.50BATExeaMVv4lFhL
27-01-202616:16:03GBp350619.50XLONxeaMVv4lFhQ
27-01-202616:15:53GBp156619.50BATExeaMVv4lF5S
27-01-202616:15:17GBp144619.50BATExeaMVv4lCyQ
27-01-202616:15:17GBp17619.50BATExeaMVv4lCyS
27-01-202616:15:17GBp165619.50BATExeaMVv4lC$a
27-01-202616:15:17GBp159619.50XLONxeaMVv4lC$e
27-01-202616:15:08GBp156619.50BATExeaMVv4lC19
27-01-202616:14:51GBp289619.50BATExeaMVv4lDXT
27-01-202616:10:02GBp499618.50BATExeaMVv4esIm
27-01-202616:10:02GBp1,118619.00XLONxeaMVv4esIr
27-01-202616:10:02GBp1,138619.00BATExeaMVv4esIt
27-01-202616:09:04GBp452619.00BATExeaMVv4eqjq
27-01-202616:09:04GBp288620.00BATExeaMVv4eqj$
27-01-202616:09:04GBp288620.00BATExeaMVv4eqj1
27-01-202616:09:04GBp288620.00BATExeaMVv4eqj3
27-01-202616:09:04GBp288620.00BATExeaMVv4eqj5
27-01-202616:09:04GBp288620.00BATExeaMVv4eqj7
27-01-202616:09:04GBp48620.00BATExeaMVv4eqj9
27-01-202616:09:04GBp91620.00BATExeaMVv4eqjz
27-01-202616:09:04GBp1,313619.50XLONxeaMVv4eqjC
27-01-202616:06:18GBp71619.00BATExeaMVv4epeb
27-01-202616:06:18GBp1,132619.00BATExeaMVv4epeX
27-01-202616:06:18GBp71619.00BATExeaMVv4epeZ
27-01-202616:06:18GBp78619.00BATExeaMVv4epej
27-01-202616:06:18GBp580619.00BATExeaMVv4epel
27-01-202616:06:18GBp236618.50BATExeaMVv4epen
27-01-202616:06:18GBp606619.00BATExeaMVv4epeh
27-01-202616:06:18GBp384618.50BATExeaMVv4epeI
27-01-202616:06:18GBp75619.00BATExeaMVv4epeC
27-01-202616:06:18GBp105619.00BATExeaMVv4epeE
27-01-202616:06:18GBp224619.00BATExeaMVv4epeG
27-01-202616:06:18GBp1,611619.00BATExeaMVv4epe6
27-01-202616:06:18GBp64619.00BATExeaMVv4epeA
27-01-202616:06:18GBp183618.00XLONxeaMVv4epeR
27-01-202616:06:18GBp442618.50XLONxeaMVv4epeT
27-01-202616:06:18GBp942619.00XLONxeaMVv4epeV
27-01-202616:06:18GBp922619.00BATExeaMVv4ephb
27-01-202616:06:18GBp242618.00BATExeaMVv4ephX
27-01-202616:06:18GBp403618.50BATExeaMVv4ephZ
27-01-202615:58:27GBp525619.00XLONxeaMVv4evtb
27-01-202615:55:20GBp825618.00XLONxeaMVv4ebaT
27-01-202615:55:20GBp922618.00BATExeaMVv4ebaV
27-01-202615:51:13GBp69617.50BATExeaMVv4eXRb
27-01-202615:51:13GBp74617.50BATExeaMVv4eXRd
27-01-202615:51:13GBp221617.50BATExeaMVv4eXRf
27-01-202615:51:13GBp41617.50BATExeaMVv4eXRh
27-01-202615:51:13GBp107617.00BATExeaMVv4eXRj
27-01-202615:51:13GBp385617.00BATExeaMVv4eXRk
27-01-202615:51:13GBp241617.00BATExeaMVv4eXRm
27-01-202615:51:13GBp432616.50XLONxeaMVv4eXRt
27-01-202615:51:13GBp387616.50BATExeaMVv4eXRv
27-01-202615:51:13GBp987617.00XLONxeaMVv4eXRx
27-01-202615:51:13GBp922617.00BATExeaMVv4eXRz
27-01-202615:50:00GBp301617.50XLONxeaMVv4el$D
27-01-202615:48:13GBp407617.00XLONxeaMVv4ej5m
27-01-202615:48:13GBp233617.00XLONxeaMVv4ej5o
27-01-202615:48:13GBp594617.00XLONxeaMVv4ej5v
27-01-202615:48:13GBp156617.00BATExeaMVv4ej5$
27-01-202615:47:37GBp640617.00BATExeaMVv4egky
27-01-202615:46:21GBp276617.00XLONxeaMVv4ehVG
27-01-202615:46:01GBp256617.00BATExeaMVv4ee$Y
27-01-202615:43:34GBp259616.50XLONxeaMVv4eN5t
27-01-202615:43:34GBp160617.00XLONxeaMVv4eN5V
27-01-202615:43:34GBp272617.00XLONxeaMVv4eN4X
27-01-202615:43:34GBp987617.50XLONxeaMVv4eN4c
27-01-202615:43:34GBp339617.50BATExeaMVv4eN4e
27-01-202615:43:34GBp559618.50XLONxeaMVv4eN4y
27-01-202615:43:34GBp209618.50XLONxeaMVv4eN4@
27-01-202615:43:34GBp594617.50BATExeaMVv4eN46
27-01-202615:43:34GBp1,426618.00BATExeaMVv4eN48
27-01-202615:43:34GBp922618.00XLONxeaMVv4eN44
27-01-202615:40:13GBp21618.00BATExeaMVv4eJD8
27-01-202615:35:09GBp252618.00BATExeaMVv4eQXY
27-01-202615:35:09GBp59618.00XLONxeaMVv4eQXO
27-01-202615:35:09GBp1,186618.00XLONxeaMVv4eQXQ
27-01-202615:35:09GBp988618.00BATExeaMVv4eQXS
27-01-202615:30:10GBp516617.50XLONxeaMVv4e4yt
27-01-202615:29:32GBp240617.50BATExeaMVv4e547
27-01-202615:28:10GBp323617.50XLONxeaMVv4e3Wm
27-01-202615:27:41GBp332617.50BATExeaMVv4e3HO
27-01-202615:27:20GBp290617.50XLONxeaMVv4e0ns
27-01-202615:26:52GBp65617.00BATExeaMVv4e0RK
27-01-202615:26:22GBp242618.00XLONxeaMVv4e19v
27-01-202615:26:13GBp90618.50BATExeaMVv4e1SC
27-01-202615:26:12GBp88618.50XLONxeaMVv4e1VI
27-01-202615:26:12GBp271618.50BATExeaMVv4e1VK
27-01-202615:25:39GBp316618.50XLONxeaMVv4eE6t
27-01-202615:25:33GBp227619.00XLONxeaMVv4eEAA
27-01-202615:25:33GBp35618.50XLONxeaMVv4eELk
27-01-202615:25:33GBp239618.50BATExeaMVv4eELm
27-01-202615:24:18GBp1,435619.00XLONxeaMVv4eCqt
27-01-202615:24:18GBp241619.00BATExeaMVv4eCqv
27-01-202615:24:16GBp555619.00BATExeaMVv4eCsW
27-01-202615:23:38GBp7619.00BATExeaMVv4eDjw
27-01-202615:21:35GBp212619.50XLONxeaMVv4eBFd
27-01-202615:21:15GBp261619.50BATExeaMVv4e8aE
27-01-202615:20:20GBp236618.50BATExeaMVv4e9zX
27-01-202615:19:40GBp348618.50BATExeaMVv4fson
27-01-202615:19:00GBp1,438619.00XLONxeaMVv4ftn2
27-01-202615:19:00GBp593619.00BATExeaMVv4ftn4
27-01-202615:18:21GBp696619.00BATExeaMVv4fq$4
27-01-202615:17:42GBp211619.50XLONxeaMVv4frhJ
27-01-202615:17:03GBp369619.00BATExeaMVv4foq1
27-01-202615:11:43GBp206617.50BATExeaMVv4fzPl
27-01-202615:09:43GBp376618.00XLONxeaMVv4fvXr
27-01-202615:07:03GBp298618.50XLONxeaMVv4farv
27-01-202615:05:48GBp233618.50XLONxeaMVv4fbH$
27-01-202615:04:35GBp203618.50XLONxeaMVv4fZ6q
27-01-202615:04:34GBp216618.50XLONxeaMVv4fZ1q
27-01-202615:03:43GBp289618.50XLONxeaMVv4fWNK
27-01-202615:03:43GBp350618.50XLONxeaMVv4fWNQ
27-01-202615:02:17GBp185619.00XLONxeaMVv4fkNw
27-01-202615:01:55GBp269619.50XLONxeaMVv4floL
27-01-202615:00:45GBp227619.50XLONxeaMVv4fjda
27-01-202615:00:45GBp185619.50BATExeaMVv4fjdc
27-01-202614:59:48GBp284619.00XLONxeaMVv4fgGz
27-01-202614:59:04GBp276619.50XLONxeaMVv4fhO1
27-01-202614:59:00GBp1,025619.50XLONxeaMVv4fecF
27-01-202614:55:35GBp227620.00XLONxeaMVv4fKI8
27-01-202614:52:52GBp157620.00XLONxeaMVv4fGvx
27-01-202614:52:48GBp339620.00XLONxeaMVv4fG7j
27-01-202614:52:14GBp423620.50XLONxeaMVv4fHe7
27-01-202614:52:01GBp638621.00XLONxeaMVv4fH35
27-01-202614:52:01GBp176621.00BATExeaMVv4fH37
27-01-202614:49:15GBp446621.50XLONxeaMVv4fTHH
27-01-202614:48:19GBp194622.00XLONxeaMVv4fR6l
27-01-202614:48:19GBp104622.00XLONxeaMVv4fR6n
27-01-202614:47:48GBp193622.00XLONxeaMVv4fO5K
27-01-202614:47:48GBp756622.00XLONxeaMVv4fO5M
27-01-202614:45:09GBp1,446622.50XLONxeaMVv4f5vT
27-01-202614:45:09GBp358623.00XLONxeaMVv4f5uh
27-01-202614:44:19GBp184623.00XLONxeaMVv4f2RC
27-01-202614:43:11GBp517623.00XLONxeaMVv4f1hJ
27-01-202614:42:43GBp219622.50BATExeaMVv4fEla
27-01-202614:37:21GBp1,052622.50XLONxeaMVv4gqJ$
27-01-202614:37:21GBp229622.50XLONxeaMVv4gqJz
27-01-202614:37:12GBp11622.50XLONxeaMVv4gra7
27-01-202614:33:00GBp801622.50XLONxeaMVv4gzvR
27-01-202614:32:02GBp276623.00XLONxeaMVv4gxvB
27-01-202614:31:00GBp1,427622.50XLONxeaMVv4gvH4
27-01-202614:31:00GBp245622.50BATExeaMVv4gvH6
27-01-202614:24:26GBp773623.00XLONxeaMVv4gi4N
27-01-202614:18:42GBp372623.50XLONxeaMVv4gNq6
27-01-202614:16:19GBp392623.50XLONxeaMVv4gIp7
27-01-202614:15:04GBp205624.00XLONxeaMVv4gJTz
27-01-202614:14:58GBp379624.00XLONxeaMVv4gGXs
27-01-202614:14:15GBp401624.00XLONxeaMVv4gHsZ
27-01-202614:10:53GBp164623.00BATExeaMVv4gTSJ
27-01-202614:10:11GBp11623.00XLONxeaMVv4gQ9C
27-01-202614:07:19GBp373623.00XLONxeaMVv4g7WP
27-01-202614:06:45GBp41623.50XLONxeaMVv4g7Rs
27-01-202614:06:45GBp288623.50XLONxeaMVv4g7Ru
27-01-202614:04:05GBp273624.00XLONxeaMVv4g3TU
27-01-202614:03:18GBp503624.00XLONxeaMVv4g1bI
27-01-202614:01:22GBp353624.00XLONxeaMVv4gFAg
27-01-202614:00:44GBp42624.00XLONxeaMVv4gCHd
27-01-202614:00:44GBp19624.00XLONxeaMVv4gCHf
27-01-202613:59:10GBp435624.50XLONxeaMVv4gASe
27-01-202613:58:41GBp87624.50XLONxeaMVv4gB$f
27-01-202613:58:02GBp430624.50XLONxeaMVv4g8nt
27-01-202613:57:21GBp263624.50BATExeaMVv4g9gR
27-01-202613:54:44GBp352624.50BATExeaMVv4hqCC
27-01-202613:52:45GBp531624.50BATExeaMVv4hpku
27-01-202613:51:42GBp318625.00XLONxeaMVv4hmv8
27-01-202613:51:42GBp205625.00XLONxeaMVv4hmvA
27-01-202613:51:35GBp237625.00XLONxeaMVv4hmFV
27-01-202613:51:21GBp395625.50XLONxeaMVv4hmJ0
27-01-202613:50:58GBp224626.00XLONxeaMVv4hnpF
27-01-202613:49:26GBp208625.50BATExeaMVv4h$hz
27-01-202613:46:52GBp30625.50BATExeaMVv4hwh$
27-01-202613:46:51GBp206625.50BATExeaMVv4hwhF
27-01-202613:42:52GBp257625.00BATExeaMVv4hdOT
27-01-202613:40:05GBp289625.50XLONxeaMVv4hZJG
27-01-202613:39:58GBp349625.50XLONxeaMVv4hWWR
27-01-202613:36:18GBp228626.00XLONxeaMVv4hi1s
27-01-202613:34:19GBp255626.00XLONxeaMVv4hhbp
27-01-202613:34:19GBp360626.00BATExeaMVv4hhbr
27-01-202613:33:16GBp265626.00XLONxeaMVv4hehA
27-01-202613:32:48GBp106625.50XLONxeaMVv4heRg
27-01-202613:31:23GBp318625.50XLONxeaMVv4hNfA
27-01-202613:30:47GBp100625.50XLONxeaMVv4hKfb
27-01-202613:30:13GBp449626.00XLONxeaMVv4hKPo
27-01-202613:27:19GBp257626.50XLONxeaMVv4hGhe
27-01-202613:26:46GBp856626.50XLONxeaMVv4hGIp
27-01-202613:22:43GBp185626.50BATExeaMVv4hTih
27-01-202613:21:19GBp268626.50BATExeaMVv4hQPq
27-01-202613:20:42GBp97626.50BATExeaMVv4hRLV
27-01-202613:20:19GBp263626.50XLONxeaMVv4hOo1
27-01-202613:19:24GBp90626.00XLONxeaMVv4hP66
27-01-202613:19:24GBp284626.00BATExeaMVv4hP68
27-01-202613:19:22GBp377626.50XLONxeaMVv4hP0$
27-01-202613:19:22GBp409626.50BATExeaMVv4hP01
27-01-202613:18:47GBp249627.00XLONxeaMVv4h6tW
27-01-202613:18:47GBp1,716627.50XLONxeaMVv4h6tj
27-01-202613:18:47GBp46627.50XLONxeaMVv4h6tl
27-01-202613:18:47GBp10627.50XLONxeaMVv4h6tn
27-01-202613:18:47GBp204627.50XLONxeaMVv4h6tp
27-01-202613:18:47GBp23627.50XLONxeaMVv4h6tr
27-01-202613:18:47GBp241627.00XLONxeaMVv4h6tz
27-01-202613:18:47GBp369627.00XLONxeaMVv4h6t$
27-01-202612:59:32GBp232627.50XLONxeaMVv4ap0B
27-01-202612:51:07GBp233627.00XLONxeaMVv4aun6
27-01-202612:51:07GBp233627.00XLONxeaMVv4aunU
27-01-202612:51:07GBp70627.00XLONxeaMVv4aum1
27-01-202612:50:47GBp269627.50XLONxeaMVv4auEo
27-01-202612:50:09GBp264627.50XLONxeaMVv4avqF
27-01-202612:47:47GBp430627.50XLONxeaMVv4adq9
27-01-202612:43:11GBp30627.50XLONxeaMVv4aZyU
27-01-202612:42:27GBp151627.50XLONxeaMVv4aWd$
27-01-202612:37:21GBp8627.50XLONxeaMVv4aikw
27-01-202612:37:21GBp490627.50XLONxeaMVv4aiky
27-01-202612:37:21GBp6627.50XLONxeaMVv4aik5
27-01-202612:37:21GBp204627.50XLONxeaMVv4aik7
27-01-202612:37:21GBp490627.50XLONxeaMVv4aik9
27-01-202612:22:59GBp610627.50XLONxeaMVv4aIUa
27-01-202612:22:34GBp268628.00XLONxeaMVv4aJkP
27-01-202612:22:34GBp2628.00XLONxeaMVv4aJkR
27-01-202612:18:04GBp107627.50XLONxeaMVv4aUpr
27-01-202612:11:28GBp178627.50XLONxeaMVv4aRG2
27-01-202612:10:36GBp319628.00XLONxeaMVv4aO1i
27-01-202612:10:36GBp692628.50XLONxeaMVv4aO1k
27-01-202612:02:47GBp168627.50XLONxeaMVv4a3v5
27-01-202612:02:44GBp298628.00XLONxeaMVv4a3x7
27-01-202612:02:17GBp532629.00XLONxeaMVv4a3Rl
27-01-202612:02:17GBp360629.00XLONxeaMVv4a3Rn
27-01-202612:02:17GBp213629.00XLONxeaMVv4a3Rp
27-01-202612:02:17GBp185629.00XLONxeaMVv4a3Rr
27-01-202612:02:17GBp172629.00XLONxeaMVv4a3Rt
27-01-202612:02:17GBp600629.00XLONxeaMVv4a3Rv
27-01-202612:02:17GBp290628.50XLONxeaMVv4a3R4
27-01-202612:02:17GBp417629.00XLONxeaMVv4a3R6
27-01-202611:54:53GBp426629.50XLONxeaMVv4aALO
27-01-202611:35:00GBp244629.50XLONxeaMVv4bunP
27-01-202611:28:19GBp361629.50XLONxeaMVv4bbHl
27-01-202611:28:09GBp452629.50XLONxeaMVv4bbUW
27-01-202611:27:30GBp73630.00XLONxeaMVv4bYuo
27-01-202611:27:30GBp186630.00XLONxeaMVv4bYuq
27-01-202611:27:30GBp231630.00XLONxeaMVv4bYus
27-01-202611:22:20GBp835630.50XLONxeaMVv4bkuD
27-01-202611:22:20GBp190630.50XLONxeaMVv4bkuF
27-01-202611:22:20GBp213630.50XLONxeaMVv4bkuH
27-01-202611:22:20GBp138630.50XLONxeaMVv4bkuJ
27-01-202611:22:20GBp146630.50XLONxeaMVv4bkuL
27-01-202611:22:20GBp119630.50XLONxeaMVv4bkuN
27-01-202611:22:20GBp333630.50XLONxeaMVv4bkuP
27-01-202611:22:20GBp203630.50XLONxeaMVv4bkxf
27-01-202611:22:20GBp18630.50XLONxeaMVv4bkxh
27-01-202611:22:20GBp258630.00XLONxeaMVv4bkxk
27-01-202611:22:20GBp299630.50XLONxeaMVv4bkxo
27-01-202611:06:09GBp1630.00XLONxeaMVv4bIAP
27-01-202610:54:58GBp362629.50XLONxeaMVv4bObb
27-01-202610:50:10GBp232630.00XLONxeaMVv4b7oS
27-01-202610:48:43GBp504630.50XLONxeaMVv4b4zr
27-01-202610:48:43GBp500631.00XLONxeaMVv4b4zt
27-01-202610:48:43GBp596631.00XLONxeaMVv4b4z@
27-01-202610:48:43GBp235631.00XLONxeaMVv4b4zA
27-01-202610:48:43GBp205631.00XLONxeaMVv4b4zC
27-01-202610:48:43GBp370631.00XLONxeaMVv4b4zL
27-01-202610:46:48GBp98631.00XLONxeaMVv4b2cA
27-01-202610:33:20GBp370631.00XLONxeaMVv4b8Rf
27-01-202610:28:30GBp298631.50XLONxeaMVv4cqSe
27-01-202610:26:32GBp185631.50XLONxeaMVv4copQ
27-01-202610:22:36GBp36632.00XLONxeaMVv4cn1b
27-01-202610:22:36GBp187632.00XLONxeaMVv4cn1X
27-01-202610:22:36GBp280632.00XLONxeaMVv4cn1Z
27-01-202610:19:39GBp241632.00XLONxeaMVv4cyX7
27-01-202610:13:01GBp79631.50XLONxeaMVv4cv2$
27-01-202610:13:01GBp370631.00XLONxeaMVv4cv2t
27-01-202610:13:01GBp347631.50XLONxeaMVv4cv2v
27-01-202610:13:01GBp240631.50XLONxeaMVv4cv2x
27-01-202610:13:01GBp124631.50XLONxeaMVv4cv2z
27-01-202610:12:12GBp1,090631.50XLONxeaMVv4cclj
27-01-202610:11:54GBp370631.00XLONxeaMVv4ccy1
27-01-202609:48:39GBp285632.00XLONxeaMVv4cMOH
27-01-202609:45:50GBp357631.50XLONxeaMVv4cKQI
27-01-202609:45:44GBp8632.50XLONxeaMVv4cLcM
27-01-202609:45:44GBp397632.00XLONxeaMVv4cLcR
27-01-202609:45:44GBp10632.00XLONxeaMVv4cLcT
27-01-202609:45:44GBp257631.50XLONxeaMVv4cLXb
27-01-202609:45:44GBp370632.00XLONxeaMVv4cLXZ
27-01-202609:44:38GBp257632.50XLONxeaMVv4cI56
27-01-202609:44:38GBp370633.00XLONxeaMVv4cI58
27-01-202609:44:38GBp245633.00XLONxeaMVv4cI5E
27-01-202609:44:38GBp125633.00XLONxeaMVv4cI5G
27-01-202609:34:12GBp92633.50XLONxeaMVv4cQmd
27-01-202609:34:12GBp600633.50XLONxeaMVv4cQmf
27-01-202609:34:12GBp370633.50XLONxeaMVv4cQmm
27-01-202609:27:25GBp370633.00XLONxeaMVv4c79W
27-01-202609:20:58GBp475632.50XLONxeaMVv4c0RG
27-01-202609:20:58GBp480632.50XLONxeaMVv4c0Qg
27-01-202609:20:58GBp408632.50XLONxeaMVv4c0Qo
27-01-202609:20:58GBp250632.50XLONxeaMVv4c0Qq
27-01-202609:20:58GBp235632.50XLONxeaMVv4c0Qs
27-01-202609:20:58GBp600632.50XLONxeaMVv4c0QI
27-01-202609:20:58GBp489632.50XLONxeaMVv4c0QC
27-01-202609:20:58GBp180632.50XLONxeaMVv4c0QE
27-01-202609:20:58GBp238632.50XLONxeaMVv4c0QG
27-01-202609:20:58GBp312632.50XLONxeaMVv4c0QQ
27-01-202608:59:01GBp370631.50XLONxeaMVv4d@nU
27-01-202608:56:12GBp370631.50XLONxeaMVv4dyPy
27-01-202608:56:12GBp370632.00XLONxeaMVv4dyPC
27-01-202608:44:26GBp323631.50XLONxeaMVv4dZ5N
27-01-202608:37:14GBp388631.50XLONxeaMVv4djEg
27-01-202608:37:14GBp600632.00XLONxeaMVv4djEm
27-01-202608:36:29GBp242633.00XLONxeaMVv4dglT
27-01-202608:35:21GBp100633.00XLONxeaMVv4dhZy
27-01-202608:35:21GBp113633.00XLONxeaMVv4dhZ@
27-01-202608:35:21GBp31633.00XLONxeaMVv4dhZ0
27-01-202608:35:21GBp133633.00XLONxeaMVv4dhZ2
27-01-202608:35:21GBp370632.50XLONxeaMVv4dhZ9
27-01-202608:33:05GBp253632.50XLONxeaMVv4dfc@
27-01-202608:31:44GBp259632.50XLONxeaMVv4dMfx
27-01-202608:25:32GBp230632.50XLONxeaMVv4dJ9P
27-01-202608:25:00GBp315633.50XLONxeaMVv4dGZ6
27-01-202608:25:00GBp6633.00XLONxeaMVv4dGZ8
27-01-202608:21:39GBp565632.00XLONxeaMVv4dUMB
27-01-202608:21:39GBp573632.00XLONxeaMVv4dUMR
27-01-202608:21:39GBp568632.00XLONxeaMVv4dUHz
27-01-202608:21:39GBp587632.00XLONxeaMVv4dUHR
27-01-202608:21:39GBp964632.00XLONxeaMVv4dUGn
27-01-202608:21:39GBp256632.00XLONxeaMVv4dUGp
27-01-202608:21:39GBp251632.00XLONxeaMVv4dUGr
27-01-202608:21:39GBp200632.00XLONxeaMVv4dUGt
27-01-202608:21:39GBp429632.00XLONxeaMVv4dUGx



Recommended Reading

  • January 27, 2026 11:26 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Holding(s) in Company

    TR-1: Standard form for notification of major holdings 1. Issuer Details ISIN GB00BLDRH360 Issuer Name OSB GROUP PLC UK or Non-UK Issuer UK 2. Reason for Notification An acquisition or disposal of...

    Read More
    Holding(s) in Company
  • January 27, 2026 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36027 January 2026 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares