OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
29 January 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 28 January 2026 it had purchased a total of 141,389 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased97,55443,835-
Highest price paid (per ordinary share)622.00p617.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)598.50p599.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)609.38p606.94p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,705,323 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,705,323.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
28-01-202616:28:05GBp540606.00BATExeaMVlOK6Y1
28-01-202616:27:18GBp197606.00BATExeaMVlOK7zi
28-01-202616:26:53GBp921606.00BATExeaMVlOK4l1
28-01-202616:26:16GBp624606.50XLONxeaMVlOK5rN
28-01-202616:26:16GBp921606.50BATExeaMVlOK5rP
28-01-202616:26:16GBp528606.50BATExeaMVlOK5rQ
28-01-202616:25:41GBp636606.50XLONxeaMVlOK253
28-01-202616:25:41GBp404606.50BATExeaMVlOK255
28-01-202616:25:32GBp293606.50BATExeaMVlOK28Y
28-01-202616:25:14GBp266606.50BATExeaMVlOK3Y8
28-01-202616:25:13GBp368606.50BATExeaMVlOK3ko
28-01-202616:24:00GBp191606.50XLONxeaMVlOK0Li
28-01-202616:23:33GBp298606.50BATExeaMVlOK1$e
28-01-202616:23:33GBp680606.50XLONxeaMVlOK1$i
28-01-202616:22:54GBp430606.50BATExeaMVlOKEfu
28-01-202616:22:00GBp395606.50XLONxeaMVlOKF52
28-01-202616:19:47GBp162606.50BATExeaMVlOKAJj
28-01-202616:19:47GBp66606.50BATExeaMVlOKAJl
28-01-202616:19:10GBp175606.50BATExeaMVlOKB2L
28-01-202616:19:10GBp34606.50BATExeaMVlOKB2N
28-01-202616:18:23GBp944606.50BATExeaMVlOK8P2
28-01-202616:18:23GBp156606.50BATExeaMVlOK8PD
28-01-202616:16:25GBp492606.50XLONxeaMVlOLqjT
28-01-202616:16:25GBp301606.50BATExeaMVlOLqiY
28-01-202616:16:25GBp970606.50XLONxeaMVlOLqif
28-01-202616:16:25GBp921606.50BATExeaMVlOLqih
28-01-202616:16:03GBp168606.50BATExeaMVlOLqNY
28-01-202616:16:03GBp551606.50XLONxeaMVlOLqNa
28-01-202616:14:37GBp107606.50BATExeaMVlOLprQ
28-01-202616:13:50GBp381606.50XLONxeaMVlOLm7o
28-01-202616:11:53GBp222606.50BATExeaMVlOL$xG
28-01-202616:11:20GBp395606.50XLONxeaMVlOLyqy
28-01-202616:11:03GBp609606.50XLONxeaMVlOLy9l
28-01-202616:10:22GBp188606.50BATExeaMVlOLzFG
28-01-202616:10:13GBp25606.50XLONxeaMVlOLzIe
28-01-202616:09:24GBp22606.50BATExeaMVlOLxcU
28-01-202616:08:50GBp229606.50XLONxeaMVlOLuXd
28-01-202616:08:50GBp499606.50XLONxeaMVlOLuXf
28-01-202616:08:33GBp241606.50BATExeaMVlOLuvp
28-01-202616:06:53GBp98606.50BATExeaMVlOLcFf
28-01-202616:05:59GBp631607.00XLONxeaMVlOLaWV
28-01-202616:05:59GBp306607.00BATExeaMVlOLaZX
28-01-202616:05:58GBp264607.50XLONxeaMVlOLaZ@
28-01-202616:05:58GBp646607.50XLONxeaMVlOLaZ0
28-01-202616:05:58GBp330607.50BATExeaMVlOLaZ2
28-01-202616:05:01GBp446607.50BATExeaMVlOLbFc
28-01-202616:03:33GBp271608.00XLONxeaMVlOLZQu
28-01-202616:03:33GBp1,196608.00BATExeaMVlOLZQw
28-01-202616:03:33GBp241608.00BATExeaMVlOLZQy
28-01-202616:02:25GBp511608.50XLONxeaMVlOLX6Z
28-01-202616:02:17GBp1,242608.50XLONxeaMVlOLX9k
28-01-202616:01:53GBp128608.50XLONxeaMVlOLkrC
28-01-202616:01:40GBp540608.50XLONxeaMVlOLkuF
28-01-202616:01:25GBp196609.00XLONxeaMVlOLkH$
28-01-202616:00:48GBp371609.00XLONxeaMVlOLl6E
28-01-202616:00:13GBp268609.00XLONxeaMVlOLin4
28-01-202616:00:13GBp475609.00XLONxeaMVlOLinF
28-01-202616:00:13GBp921609.00XLONxeaMVlOLinN
28-01-202615:53:33GBp181608.50XLONxeaMVlOLImT
28-01-202615:52:14GBp404608.50XLONxeaMVlOLGoq
28-01-202615:49:32GBp216609.00XLONxeaMVlOLS0R
28-01-202615:48:43GBp298609.00XLONxeaMVlOLTHa
28-01-202615:48:43GBp1,294609.00XLONxeaMVlOLTHk
28-01-202615:45:11GBp227609.00XLONxeaMVlOL7F6
28-01-202615:44:23GBp1,287609.00XLONxeaMVlOL5bg
28-01-202615:41:31GBp34609.00XLONxeaMVlOL1@7
28-01-202615:41:23GBp154610.00XLONxeaMVlOL16h
28-01-202615:41:23GBp164610.00XLONxeaMVlOL16j
28-01-202615:41:23GBp234610.00XLONxeaMVlOL16l
28-01-202615:41:23GBp468610.00XLONxeaMVlOL16n
28-01-202615:41:23GBp259609.50XLONxeaMVlOL16p
28-01-202615:41:23GBp333609.50XLONxeaMVlOL16r
28-01-202615:41:23GBp45609.50XLONxeaMVlOL16t
28-01-202615:41:23GBp179609.50XLONxeaMVlOL16v
28-01-202615:41:23GBp600609.50XLONxeaMVlOL16x
28-01-202615:41:23GBp15610.00XLONxeaMVlOL16d
28-01-202615:41:23GBp174610.00XLONxeaMVlOL16f
28-01-202615:41:23GBp207609.00XLONxeaMVlOL16@
28-01-202615:41:23GBp976610.00XLONxeaMVlOL16C
28-01-202615:41:23GBp521610.00XLONxeaMVlOL16G
28-01-202615:41:23GBp346610.00XLONxeaMVlOL16E
28-01-202615:41:23GBp323610.00XLONxeaMVlOL11j
28-01-202615:41:23GBp323610.00XLONxeaMVlOL11n
28-01-202615:41:23GBp721610.00XLONxeaMVlOL11f
28-01-202615:41:23GBp346610.00XLONxeaMVlOL11h
28-01-202615:41:23GBp366610.00XLONxeaMVlOL110
28-01-202615:41:23GBp321609.50XLONxeaMVlOL112
28-01-202615:41:23GBp600609.50XLONxeaMVlOL114
28-01-202615:41:23GBp402609.50XLONxeaMVlOL11E
28-01-202615:41:23GBp293610.00XLONxeaMVlOL11I
28-01-202615:23:03GBp245608.00XLONxeaMVlOMb1N
28-01-202615:23:03GBp119608.00BATExeaMVlOMb1T
28-01-202615:23:03GBp88608.00BATExeaMVlOMb1V
28-01-202615:15:03GBp572606.00BATExeaMVlOMMs7
28-01-202615:13:21GBp1,114606.50XLONxeaMVlOMLjt
28-01-202615:13:21GBp721606.50BATExeaMVlOMLjv
28-01-202615:09:46GBp1,013607.00XLONxeaMVlOMUA5
28-01-202615:09:46GBp152607.00BATExeaMVlOMUA7
28-01-202615:09:33GBp129607.00BATExeaMVlOMVWO
28-01-202615:08:36GBp302607.50BATExeaMVlOMSpx
28-01-202615:08:36GBp388608.00XLONxeaMVlOMSpG
28-01-202615:08:36GBp310608.00XLONxeaMVlOMSpI
28-01-202615:08:36GBp159608.00XLONxeaMVlOMSpK
28-01-202615:08:36GBp169608.00XLONxeaMVlOMSpM
28-01-202615:08:36GBp219608.00XLONxeaMVlOMSpO
28-01-202615:08:36GBp498608.00XLONxeaMVlOMSpQ
28-01-202615:08:36GBp600608.00XLONxeaMVlOMSpU
28-01-202615:08:36GBp344607.50BATExeaMVlOMSoh
28-01-202615:08:36GBp647607.50XLONxeaMVlOMSoq
28-01-202615:08:36GBp152607.50XLONxeaMVlOMSos
28-01-202615:08:36GBp658607.50BATExeaMVlOMSou
28-01-202615:03:56GBp331608.00BATExeaMVlOM40Y
28-01-202615:02:42GBp173608.00BATExeaMVlOM23z
28-01-202615:01:28GBp12608.00BATExeaMVlOM0Hj
28-01-202615:01:28GBp310608.00BATExeaMVlOM0Hl
28-01-202614:57:20GBp769607.00XLONxeaMVlOM8uJ
28-01-202614:57:20GBp377607.00XLONxeaMVlOM8uL
28-01-202614:57:20GBp608607.00BATExeaMVlOM8uN
28-01-202614:55:40GBp744607.00XLONxeaMVlONtXo
28-01-202614:55:40GBp735607.00BATExeaMVlONtXq
28-01-202614:54:04GBp156607.00BATExeaMVlONobP
28-01-202614:53:16GBp1,383607.00XLONxeaMVlONpfD
28-01-202614:53:16GBp170607.00XLONxeaMVlONpfF
28-01-202614:53:16GBp169607.00XLONxeaMVlONpfG
28-01-202614:53:16GBp170607.00XLONxeaMVlONpfI
28-01-202614:53:16GBp235607.00XLONxeaMVlONpfK
28-01-202614:53:16GBp509607.00XLONxeaMVlONpfM
28-01-202614:53:16GBp1,072607.00BATExeaMVlONpfS
28-01-202614:53:16GBp1,088607.00XLONxeaMVlONpeY
28-01-202614:52:22GBp208606.50XLONxeaMVlONmNR
28-01-202614:52:22GBp683606.50XLONxeaMVlONmNT
28-01-202614:52:16GBp343606.00BATExeaMVlONmVh
28-01-202614:52:16GBp221606.50BATExeaMVlONmVl
28-01-202614:52:16GBp782606.50XLONxeaMVlONmVj
28-01-202614:52:16GBp271606.50BATExeaMVlONmVw
28-01-202614:52:16GBp49606.50BATExeaMVlONmVy
28-01-202614:52:16GBp772607.00XLONxeaMVlONmV@
28-01-202614:52:16GBp461607.00BATExeaMVlONmV0
28-01-202614:38:34GBp175607.50XLONxeaMVlONNtd
28-01-202614:38:34GBp242606.50BATExeaMVlONNti
28-01-202614:38:34GBp149607.00XLONxeaMVlONNtk
28-01-202614:38:34GBp180607.00XLONxeaMVlONNtm
28-01-202614:38:34GBp319607.00BATExeaMVlONNto
28-01-202614:38:34GBp751607.50XLONxeaMVlONNtq
28-01-202614:38:34GBp687607.50BATExeaMVlONNts
28-01-202614:34:10GBp254606.50BATExeaMVlONSDg
28-01-202614:34:10GBp488607.00XLONxeaMVlONSDi
28-01-202614:34:10GBp260607.00XLONxeaMVlONSDk
28-01-202614:34:10GBp502607.00BATExeaMVlONSDm
28-01-202614:32:23GBp80608.00XLONxeaMVlONOGX
28-01-202614:32:23GBp81608.00XLONxeaMVlONOHT
28-01-202614:32:23GBp371608.00XLONxeaMVlONOHV
28-01-202614:32:23GBp287607.00BATExeaMVlONOGa
28-01-202614:32:23GBp759607.50XLONxeaMVlONOGc
28-01-202614:32:23GBp656607.50BATExeaMVlONOGe
28-01-202614:32:23GBp1607.50BATExeaMVlONOGg
28-01-202614:31:21GBp220608.00XLONxeaMVlON7t1
28-01-202614:28:00GBp1,802608.00XLONxeaMVlON1C5
28-01-202614:28:00GBp235608.00XLONxeaMVlON1C7
28-01-202614:28:00GBp155608.00XLONxeaMVlON1C9
28-01-202614:28:00GBp579608.00XLONxeaMVlON1FZ
28-01-202614:28:00GBp421608.00BATExeaMVlON1Fc
28-01-202614:28:00GBp104608.00BATExeaMVlON1Fe
28-01-202614:28:00GBp471607.50XLONxeaMVlON1Fr
28-01-202614:28:00GBp192607.50XLONxeaMVlON1Ft
28-01-202614:28:00GBp467607.50BATExeaMVlON1Fv
28-01-202614:24:40GBp701608.00BATExeaMVlONAtR
28-01-202614:16:33GBp121606.50XLONxeaMVlOG@6M
28-01-202614:13:04GBp267607.00XLONxeaMVlOGxHn
28-01-202614:13:04GBp586607.00BATExeaMVlOGxHp
28-01-202614:04:56GBp332605.00BATExeaMVlOGkf7
28-01-202614:04:45GBp332605.00XLONxeaMVlOGk@K
28-01-202614:03:50GBp651605.00XLONxeaMVlOGl2v
28-01-202614:03:50GBp379605.00BATExeaMVlOGl2x
28-01-202614:00:21GBp532604.50XLONxeaMVlOGhIm
28-01-202614:00:21GBp279604.50BATExeaMVlOGhIo
28-01-202613:55:47GBp188604.50XLONxeaMVlOGL14
28-01-202613:55:47GBp11604.50BATExeaMVlOGL16
28-01-202613:55:47GBp179604.50BATExeaMVlOGL18
28-01-202613:53:53GBp363605.00XLONxeaMVlOGJSa
28-01-202613:53:53GBp504605.00XLONxeaMVlOGJSg
28-01-202613:53:53GBp256605.00BATExeaMVlOGJSi
28-01-202613:51:56GBp666605.50XLONxeaMVlOGUfn
28-01-202613:51:56GBp121605.50XLONxeaMVlOGUfp
28-01-202613:51:56GBp192605.50BATExeaMVlOGUfr
28-01-202613:51:55GBp297606.00XLONxeaMVlOGUfN
28-01-202613:49:56GBp193605.50BATExeaMVlOGSyP
28-01-202613:47:59GBp258605.50BATExeaMVlOGQDD
28-01-202613:46:40GBp420605.50XLONxeaMVlOGOoP
28-01-202613:45:23GBp368605.50BATExeaMVlOG6ro
28-01-202613:43:02GBp316605.50XLONxeaMVlOG5rA
28-01-202613:43:01GBp417606.00XLONxeaMVlOG5tb
28-01-202613:42:05GBp30605.50XLONxeaMVlOG26e
28-01-202613:41:51GBp465606.00XLONxeaMVlOG2K4
28-01-202613:41:51GBp191606.00XLONxeaMVlOG2K6
28-01-202613:41:27GBp132605.50XLONxeaMVlOG3sH
28-01-202613:41:19GBp156606.00XLONxeaMVlOG3$w
28-01-202613:41:19GBp179606.00BATExeaMVlOG3$1
28-01-202613:40:44GBp483606.00XLONxeaMVlOG0X1
28-01-202613:40:44GBp42606.00XLONxeaMVlOG0X3
28-01-202613:40:06GBp278606.00BATExeaMVlOG0AZ
28-01-202613:39:24GBp310606.00BATExeaMVlOG13q
28-01-202613:38:44GBp557606.00BATExeaMVlOGEyP
28-01-202613:38:06GBp126606.00BATExeaMVlOGFdr
28-01-202613:37:04GBp205606.50BATExeaMVlOGCnl
28-01-202613:37:04GBp225606.50BATExeaMVlOGCn2
28-01-202613:36:50GBp496606.00XLONxeaMVlOGC08
28-01-202613:23:58GBp227603.00XLONxeaMVlOH$8w
28-01-202613:23:58GBp143603.00BATExeaMVlOH$8y
28-01-202613:23:57GBp329603.50XLONxeaMVlOH$8L
28-01-202613:23:57GBp304603.50BATExeaMVlOH$8M
28-01-202613:22:04GBp487603.50XLONxeaMVlOHz8i
28-01-202613:22:04GBp714603.50XLONxeaMVlOHz8O
28-01-202613:22:04GBp504603.50BATExeaMVlOHz8Q
28-01-202613:13:02GBp210604.50XLONxeaMVlOHXkC
28-01-202613:13:02GBp157604.50BATExeaMVlOHXkE
28-01-202613:10:57GBp325605.00XLONxeaMVlOHlpD
28-01-202613:10:57GBp405605.00XLONxeaMVlOHlpG
28-01-202613:10:57GBp271605.00BATExeaMVlOHlpI
28-01-202613:10:15GBp453605.50XLONxeaMVlOHiXA
28-01-202613:09:59GBp307606.00XLONxeaMVlOHivs
28-01-202613:09:59GBp318605.50BATExeaMVlOHivy
28-01-202613:03:10GBp214605.50BATExeaMVlOHKgf
28-01-202613:03:10GBp553605.50XLONxeaMVlOHKgn
28-01-202613:03:10GBp326605.50BATExeaMVlOHKgp
28-01-202612:58:55GBp570606.00XLONxeaMVlOHHvG
28-01-202612:57:11GBp311606.00BATExeaMVlOHV4e
28-01-202612:56:27GBp69606.50XLONxeaMVlOHSs3
28-01-202612:56:27GBp171606.50XLONxeaMVlOHSs5
28-01-202612:56:27GBp172606.50XLONxeaMVlOHSs7
28-01-202612:56:27GBp250606.50XLONxeaMVlOHSs9
28-01-202612:56:27GBp99606.50XLONxeaMVlOHSsB
28-01-202612:56:27GBp43606.50XLONxeaMVlOHSsD
28-01-202612:56:27GBp32606.50XLONxeaMVlOHSsF
28-01-202612:56:27GBp368606.00XLONxeaMVlOHSsK
28-01-202612:56:27GBp461606.00BATExeaMVlOHSsM
28-01-202612:55:49GBp511606.50BATExeaMVlOHSOM
28-01-202612:46:30GBp555605.00XLONxeaMVlOH3P5
28-01-202612:46:30GBp589605.00BATExeaMVlOH3P7
28-01-202612:45:19GBp214605.50XLONxeaMVlOH1md
28-01-202612:44:56GBp207605.50XLONxeaMVlOH1Ra
28-01-202612:34:36GBp159602.00XLONxeaMVlOIq@O
28-01-202612:33:13GBp226600.00XLONxeaMVlOIr9j
28-01-202612:33:13GBp327600.50XLONxeaMVlOIr9l
28-01-202612:32:45GBp373601.00BATExeaMVlOIof7
28-01-202612:32:45GBp545601.00XLONxeaMVlOIof5
28-01-202612:28:14GBp173600.00XLONxeaMVlOI$h$
28-01-202612:28:14GBp434600.00XLONxeaMVlOI$h1
28-01-202612:28:14GBp254600.00BATExeaMVlOI$h2
28-01-202612:28:14GBp395600.50XLONxeaMVlOI$g0
28-01-202612:28:14GBp342600.50BATExeaMVlOI$g2
28-01-202612:21:05GBp347599.00BATExeaMVlOIdix
28-01-202612:17:48GBp135598.50XLONxeaMVlOIYK9
28-01-202612:16:36GBp246601.50XLONxeaMVlOIZOi
28-01-202612:16:36GBp300601.50BATExeaMVlOIZOk
28-01-202612:15:01GBp278602.00XLONxeaMVlOIXG8
28-01-202612:12:50GBp192604.00BATExeaMVlOIinN
28-01-202612:12:23GBp168604.50XLONxeaMVlOIjMz
28-01-202612:12:22GBp241604.50XLONxeaMVlOIjH3
28-01-202612:12:22GBp107604.50XLONxeaMVlOIjJy
28-01-202612:12:22GBp87604.50XLONxeaMVlOIjTk
28-01-202612:10:36GBp210605.00BATExeaMVlOIeic
28-01-202612:10:07GBp297605.00XLONxeaMVlOIe07
28-01-202612:10:06GBp228604.50BATExeaMVlOIeCY
28-01-202612:08:55GBp297605.00BATExeaMVlOIMb8
28-01-202612:08:45GBp37605.00XLONxeaMVlOIMlh
28-01-202612:08:45GBp389605.00XLONxeaMVlOIMlj
28-01-202612:06:44GBp434605.00XLONxeaMVlOIKir
28-01-202612:06:44GBp512605.00BATExeaMVlOIKiv
28-01-202612:06:34GBp198605.50BATExeaMVlOIKpB
28-01-202612:06:34GBp1605.50BATExeaMVlOIKpD
28-01-202612:06:12GBp4605.00XLONxeaMVlOIKLl
28-01-202612:06:12GBp1605.00XLONxeaMVlOIKLn
28-01-202612:06:12GBp34605.00XLONxeaMVlOIKLp
28-01-202612:06:12GBp39605.00XLONxeaMVlOIKLr
28-01-202612:06:02GBp368605.50XLONxeaMVlOILX9
28-01-202612:06:02GBp368605.50BATExeaMVlOILXB
28-01-202612:03:04GBp256606.50BATExeaMVlOIG9U
28-01-202612:03:04GBp256606.00BATExeaMVlOIG8a
28-01-202612:03:04GBp170606.00XLONxeaMVlOIG9F
28-01-202612:03:04GBp2606.00XLONxeaMVlOIG9H
28-01-202612:03:04GBp84606.00XLONxeaMVlOIG9J
28-01-202612:03:04GBp291606.50XLONxeaMVlOIG9N
28-01-202612:03:04GBp362606.50XLONxeaMVlOIG9P
28-01-202612:03:04GBp171606.50XLONxeaMVlOIG9T
28-01-202612:03:04GBp368606.50XLONxeaMVlOIG8g
28-01-202612:03:04GBp368606.50BATExeaMVlOIG8i
28-01-202611:48:45GBp360606.50BATExeaMVlOI02y
28-01-202611:48:43GBp365607.00XLONxeaMVlOI0F8
28-01-202611:46:52GBp324606.50BATExeaMVlOIE3g
28-01-202611:44:37GBp277607.00BATExeaMVlOICHm
28-01-202611:44:29GBp251607.50BATExeaMVlOICRm
28-01-202611:43:39GBp158607.50XLONxeaMVlOIDNp
28-01-202611:43:09GBp258607.50XLONxeaMVlOIAes
28-01-202611:43:09GBp135608.00XLONxeaMVlOIAeA
28-01-202611:43:09GBp173608.00XLONxeaMVlOIAeC
28-01-202611:43:09GBp479608.00XLONxeaMVlOIAeE
28-01-202611:43:09GBp30608.00XLONxeaMVlOIAeG
28-01-202611:43:09GBp368607.50XLONxeaMVlOIAeP
28-01-202611:43:09GBp575607.50BATExeaMVlOIAeR
28-01-202611:42:16GBp290608.00XLONxeaMVlOIBbN
28-01-202611:42:11GBp368608.00XLONxeaMVlOIBX2
28-01-202611:42:11GBp368608.00BATExeaMVlOIBX4
28-01-202611:38:02GBp368608.00XLONxeaMVlOJt4n
28-01-202611:30:19GBp368608.00XLONxeaMVlOJ$oU
28-01-202611:27:37GBp155608.00XLONxeaMVlOJwXR
28-01-202611:27:37GBp19608.00XLONxeaMVlOJwXT
28-01-202611:25:12GBp331608.00XLONxeaMVlOJuwJ
28-01-202611:25:12GBp14608.00XLONxeaMVlOJuwL
28-01-202611:25:12GBp75608.00XLONxeaMVlOJu5c
28-01-202611:25:12GBp300608.00XLONxeaMVlOJu5e
28-01-202611:22:42GBp238608.00XLONxeaMVlOJcPw
28-01-202611:20:10GBp237608.00XLONxeaMVlOJbvk
28-01-202611:19:21GBp190608.00XLONxeaMVlOJYmA
28-01-202611:15:56GBp567607.50BATExeaMVlOJXSg
28-01-202611:15:56GBp236607.50XLONxeaMVlOJXSq
28-01-202611:07:50GBp212607.50XLONxeaMVlOJMZv
28-01-202611:07:01GBp165607.50XLONxeaMVlOJMUk
28-01-202611:06:50GBp231608.00XLONxeaMVlOJNYV
28-01-202611:01:56GBp200607.50XLONxeaMVlOJGlm
28-01-202611:00:54GBp211607.50XLONxeaMVlOJHr9
28-01-202610:58:32GBp307608.00XLONxeaMVlOJVGT
28-01-202610:58:03GBp442608.50XLONxeaMVlOJSn5
28-01-202610:57:56GBp163608.00BATExeaMVlOJS$m
28-01-202610:52:26GBp314608.50XLONxeaMVlOJ6Q9
28-01-202610:51:44GBp346609.00XLONxeaMVlOJ7Ty
28-01-202610:51:06GBp85609.00BATExeaMVlOJ4yR
28-01-202610:48:43GBp359609.50XLONxeaMVlOJ2Lh
28-01-202610:43:20GBp176610.00XLONxeaMVlOJCC6
28-01-202610:42:41GBp257610.50XLONxeaMVlOJDyq
28-01-202610:41:51GBp471611.00XLONxeaMVlOJAr3
28-01-202610:38:40GBp220610.50BATExeaMVlOJ9oU
28-01-202610:36:42GBp366611.00XLONxeaMVlOCtn7
28-01-202610:32:48GBp238611.00XLONxeaMVlOCp0K
28-01-202610:30:47GBp257611.50XLONxeaMVlOCn3Y
28-01-202610:27:17GBp234612.00XLONxeaMVlOCzYd
28-01-202610:26:35GBp334612.50XLONxeaMVlOCzHi
28-01-202610:25:10GBp360612.50XLONxeaMVlOCxZl
28-01-202610:22:46GBp586612.50XLONxeaMVlOCvJn
28-01-202610:22:46GBp165612.50BATExeaMVlOCvJp
28-01-202610:15:57GBp254612.50XLONxeaMVlOCXn1
28-01-202610:13:27GBp177612.50BATExeaMVlOCinF
28-01-202610:13:27GBp244612.50XLONxeaMVlOCinD
28-01-202610:11:20GBp325613.00XLONxeaMVlOCgTG
28-01-202610:11:20GBp550613.00XLONxeaMVlOCgTM
28-01-202610:08:43GBp68612.50XLONxeaMVlOCfCX
28-01-202610:06:47GBp394612.50XLONxeaMVlOCN9V
28-01-202610:06:17GBp232613.00XLONxeaMVlOCKWw
28-01-202610:00:11GBp172612.00BATExeaMVlOCU96
28-01-202609:58:11GBp266612.00XLONxeaMVlOCSH@
28-01-202609:54:41GBp328611.50XLONxeaMVlOCOA0
28-01-202609:54:03GBp2611.50XLONxeaMVlOCP@O
28-01-202609:54:02GBp31611.50XLONxeaMVlOCPv3
28-01-202609:54:02GBp11611.50XLONxeaMVlOCPvD
28-01-202609:54:02GBp255611.50XLONxeaMVlOCPvP
28-01-202609:52:17GBp264612.00XLONxeaMVlOC7su
28-01-202609:49:56GBp563611.50XLONxeaMVlOC5U7
28-01-202609:49:46GBp368612.00XLONxeaMVlOC2Yc
28-01-202609:49:46GBp262612.00BATExeaMVlOC2Ye
28-01-202609:39:04GBp238611.00XLONxeaMVlODsGA
28-01-202609:35:32GBp222613.00XLONxeaMVlODpdi
28-01-202609:35:32GBp237614.00XLONxeaMVlODpdv
28-01-202609:35:32GBp256613.50XLONxeaMVlODpdx
28-01-202609:30:43GBp191614.50XLONxeaMVlODy5M
28-01-202609:30:43GBp277615.00XLONxeaMVlODy5R
28-01-202609:30:43GBp182615.00BATExeaMVlODy5T
28-01-202609:26:53GBp187615.50XLONxeaMVlODvkn
28-01-202609:26:53GBp366615.50BATExeaMVlODvkp
28-01-202609:26:47GBp338616.00BATExeaMVlODvzf
28-01-202609:26:47GBp271616.00XLONxeaMVlODvzd
28-01-202609:22:58GBp225616.50XLONxeaMVlODYtU
28-01-202609:20:48GBp356616.50XLONxeaMVlODWQC
28-01-202609:20:11GBp331617.00XLONxeaMVlODX9v
28-01-202609:20:11GBp304617.00BATExeaMVlODX9x
28-01-202609:19:32GBp2617.00XLONxeaMVlODk$y
28-01-202609:17:03GBp278617.00XLONxeaMVlODj6Q
28-01-202609:16:42GBp384617.00BATExeaMVlODjTA
28-01-202609:15:47GBp321617.50XLONxeaMVlODhdu
28-01-202609:15:35GBp734618.00XLONxeaMVlODhgz
28-01-202609:15:35GBp1,839618.50XLONxeaMVlODhg2
28-01-202608:57:03GBp11618.00XLONxeaMVlOD0C$
28-01-202608:57:03GBp81618.00XLONxeaMVlOD0C1
28-01-202608:57:03GBp134618.00XLONxeaMVlOD0Cv
28-01-202608:57:03GBp180618.00XLONxeaMVlOD0Cx
28-01-202608:57:03GBp177618.00XLONxeaMVlOD0Cz
28-01-202608:55:39GBp219618.00XLONxeaMVlODEkp
28-01-202608:47:36GBp376616.50BATExeaMVlOEtc@
28-01-202608:46:55GBp1616.50BATExeaMVlOEqoo
28-01-202608:46:47GBp436617.00BATExeaMVlOEq5k
28-01-202608:46:47GBp353617.00XLONxeaMVlOEq5j
28-01-202608:44:38GBp234618.00XLONxeaMVlOEpzD
28-01-202608:42:56GBp212618.00XLONxeaMVlOEnxM
28-01-202608:42:02GBp240618.50XLONxeaMVlOE@8g
28-01-202608:41:58GBp448619.00XLONxeaMVlOE@J5
28-01-202608:36:36GBp240619.50XLONxeaMVlOEuvh
28-01-202608:34:42GBp202620.00XLONxeaMVlOEc6c
28-01-202608:33:25GBp624621.00XLONxeaMVlOEdIT
28-01-202608:33:16GBp793622.00XLONxeaMVlOEabL
28-01-202608:33:16GBp807622.00XLONxeaMVlOEabV
28-01-202608:33:16GBp829622.00XLONxeaMVlOEaad
28-01-202608:33:16GBp821622.00XLONxeaMVlOEaan
28-01-202608:33:16GBp807622.00XLONxeaMVlOEaax
28-01-202608:33:15GBp661622.00XLONxeaMVlOEaaC
28-01-202608:33:15GBp128622.00XLONxeaMVlOEadp
28-01-202608:33:15GBp39622.00XLONxeaMVlOEadr
28-01-202608:33:15GBp600622.00XLONxeaMVlOEadT
28-01-202608:33:15GBp159622.00XLONxeaMVlOEadR
28-01-202608:33:15GBp21622.00XLONxeaMVlOEadL
28-01-202608:33:15GBp2622.00XLONxeaMVlOEadN
28-01-202608:33:15GBp204622.00XLONxeaMVlOEadP
28-01-202608:33:15GBp102621.00XLONxeaMVlOEacW
28-01-202608:33:15GBp390621.50XLONxeaMVlOEacs



