OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
29 January 2026
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 28 January 2026 it had purchased a total of 141,389 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|97,554
|43,835
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|622.00p
|617.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|598.50p
|599.00p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|609.38p
|606.94p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 354,705,323 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 354,705,323.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|28-01-2026
|16:28:05
|GBp
|540
|606.00
|BATE
|xeaMVlOK6Y1
|28-01-2026
|16:27:18
|GBp
|197
|606.00
|BATE
|xeaMVlOK7zi
|28-01-2026
|16:26:53
|GBp
|921
|606.00
|BATE
|xeaMVlOK4l1
|28-01-2026
|16:26:16
|GBp
|624
|606.50
|XLON
|xeaMVlOK5rN
|28-01-2026
|16:26:16
|GBp
|921
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK5rP
|28-01-2026
|16:26:16
|GBp
|528
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK5rQ
|28-01-2026
|16:25:41
|GBp
|636
|606.50
|XLON
|xeaMVlOK253
|28-01-2026
|16:25:41
|GBp
|404
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK255
|28-01-2026
|16:25:32
|GBp
|293
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK28Y
|28-01-2026
|16:25:14
|GBp
|266
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK3Y8
|28-01-2026
|16:25:13
|GBp
|368
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK3ko
|28-01-2026
|16:24:00
|GBp
|191
|606.50
|XLON
|xeaMVlOK0Li
|28-01-2026
|16:23:33
|GBp
|298
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK1$e
|28-01-2026
|16:23:33
|GBp
|680
|606.50
|XLON
|xeaMVlOK1$i
|28-01-2026
|16:22:54
|GBp
|430
|606.50
|BATE
|xeaMVlOKEfu
|28-01-2026
|16:22:00
|GBp
|395
|606.50
|XLON
|xeaMVlOKF52
|28-01-2026
|16:19:47
|GBp
|162
|606.50
|BATE
|xeaMVlOKAJj
|28-01-2026
|16:19:47
|GBp
|66
|606.50
|BATE
|xeaMVlOKAJl
|28-01-2026
|16:19:10
|GBp
|175
|606.50
|BATE
|xeaMVlOKB2L
|28-01-2026
|16:19:10
|GBp
|34
|606.50
|BATE
|xeaMVlOKB2N
|28-01-2026
|16:18:23
|GBp
|944
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK8P2
|28-01-2026
|16:18:23
|GBp
|156
|606.50
|BATE
|xeaMVlOK8PD
|28-01-2026
|16:16:25
|GBp
|492
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLqjT
|28-01-2026
|16:16:25
|GBp
|301
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLqiY
|28-01-2026
|16:16:25
|GBp
|970
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLqif
|28-01-2026
|16:16:25
|GBp
|921
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLqih
|28-01-2026
|16:16:03
|GBp
|168
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLqNY
|28-01-2026
|16:16:03
|GBp
|551
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLqNa
|28-01-2026
|16:14:37
|GBp
|107
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLprQ
|28-01-2026
|16:13:50
|GBp
|381
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLm7o
|28-01-2026
|16:11:53
|GBp
|222
|606.50
|BATE
|xeaMVlOL$xG
|28-01-2026
|16:11:20
|GBp
|395
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLyqy
|28-01-2026
|16:11:03
|GBp
|609
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLy9l
|28-01-2026
|16:10:22
|GBp
|188
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLzFG
|28-01-2026
|16:10:13
|GBp
|25
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLzIe
|28-01-2026
|16:09:24
|GBp
|22
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLxcU
|28-01-2026
|16:08:50
|GBp
|229
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLuXd
|28-01-2026
|16:08:50
|GBp
|499
|606.50
|XLON
|xeaMVlOLuXf
|28-01-2026
|16:08:33
|GBp
|241
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLuvp
|28-01-2026
|16:06:53
|GBp
|98
|606.50
|BATE
|xeaMVlOLcFf
|28-01-2026
|16:05:59
|GBp
|631
|607.00
|XLON
|xeaMVlOLaWV
|28-01-2026
|16:05:59
|GBp
|306
|607.00
|BATE
|xeaMVlOLaZX
|28-01-2026
|16:05:58
|GBp
|264
|607.50
|XLON
|xeaMVlOLaZ@
|28-01-2026
|16:05:58
|GBp
|646
|607.50
|XLON
|xeaMVlOLaZ0
|28-01-2026
|16:05:58
|GBp
|330
|607.50
|BATE
|xeaMVlOLaZ2
|28-01-2026
|16:05:01
|GBp
|446
|607.50
|BATE
|xeaMVlOLbFc
|28-01-2026
|16:03:33
|GBp
|271
|608.00
|XLON
|xeaMVlOLZQu
|28-01-2026
|16:03:33
|GBp
|1,196
|608.00
|BATE
|xeaMVlOLZQw
|28-01-2026
|16:03:33
|GBp
|241
|608.00
|BATE
|xeaMVlOLZQy
|28-01-2026
|16:02:25
|GBp
|511
|608.50
|XLON
|xeaMVlOLX6Z
|28-01-2026
|16:02:17
|GBp
|1,242
|608.50
|XLON
|xeaMVlOLX9k
|28-01-2026
|16:01:53
|GBp
|128
|608.50
|XLON
|xeaMVlOLkrC
|28-01-2026
|16:01:40
|GBp
|540
|608.50
|XLON
|xeaMVlOLkuF
|28-01-2026
|16:01:25
|GBp
|196
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLkH$
|28-01-2026
|16:00:48
|GBp
|371
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLl6E
|28-01-2026
|16:00:13
|GBp
|268
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLin4
|28-01-2026
|16:00:13
|GBp
|475
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLinF
|28-01-2026
|16:00:13
|GBp
|921
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLinN
|28-01-2026
|15:53:33
|GBp
|181
|608.50
|XLON
|xeaMVlOLImT
|28-01-2026
|15:52:14
|GBp
|404
|608.50
|XLON
|xeaMVlOLGoq
|28-01-2026
|15:49:32
|GBp
|216
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLS0R
|28-01-2026
|15:48:43
|GBp
|298
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLTHa
|28-01-2026
|15:48:43
|GBp
|1,294
|609.00
|XLON
|xeaMVlOLTHk
|28-01-2026
|15:45:11
|GBp
|227
|609.00
|XLON
|xeaMVlOL7F6
|28-01-2026
|15:44:23
|GBp
|1,287
|609.00
|XLON
|xeaMVlOL5bg
|28-01-2026
|15:41:31
|GBp
|34
|609.00
|XLON
|xeaMVlOL1@7
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|154
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16h
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|164
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16j
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|234
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16l
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|468
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16n
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|259
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL16p
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|333
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL16r
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|45
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL16t
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|179
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL16v
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|600
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL16x
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|15
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16d
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|174
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16f
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|207
|609.00
|XLON
|xeaMVlOL16@
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|976
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16C
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|521
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16G
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|346
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL16E
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|323
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL11j
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|323
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL11n
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|721
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL11f
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|346
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL11h
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|366
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL110
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|321
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL112
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|600
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL114
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|402
|609.50
|XLON
|xeaMVlOL11E
|28-01-2026
|15:41:23
|GBp
|293
|610.00
|XLON
|xeaMVlOL11I
|28-01-2026
|15:23:03
|GBp
|245
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMb1N
|28-01-2026
|15:23:03
|GBp
|119
|608.00
|BATE
|xeaMVlOMb1T
|28-01-2026
|15:23:03
|GBp
|88
|608.00
|BATE
|xeaMVlOMb1V
|28-01-2026
|15:15:03
|GBp
|572
|606.00
|BATE
|xeaMVlOMMs7
|28-01-2026
|15:13:21
|GBp
|1,114
|606.50
|XLON
|xeaMVlOMLjt
|28-01-2026
|15:13:21
|GBp
|721
|606.50
|BATE
|xeaMVlOMLjv
|28-01-2026
|15:09:46
|GBp
|1,013
|607.00
|XLON
|xeaMVlOMUA5
|28-01-2026
|15:09:46
|GBp
|152
|607.00
|BATE
|xeaMVlOMUA7
|28-01-2026
|15:09:33
|GBp
|129
|607.00
|BATE
|xeaMVlOMVWO
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|302
|607.50
|BATE
|xeaMVlOMSpx
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|388
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpG
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|310
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpI
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|159
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpK
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|169
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpM
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|219
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpO
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|498
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpQ
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|600
|608.00
|XLON
|xeaMVlOMSpU
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|344
|607.50
|BATE
|xeaMVlOMSoh
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|647
|607.50
|XLON
|xeaMVlOMSoq
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|152
|607.50
|XLON
|xeaMVlOMSos
|28-01-2026
|15:08:36
|GBp
|658
|607.50
|BATE
|xeaMVlOMSou
|28-01-2026
|15:03:56
|GBp
|331
|608.00
|BATE
|xeaMVlOM40Y
|28-01-2026
|15:02:42
|GBp
|173
|608.00
|BATE
|xeaMVlOM23z
|28-01-2026
|15:01:28
|GBp
|12
|608.00
|BATE
|xeaMVlOM0Hj
|28-01-2026
|15:01:28
|GBp
|310
|608.00
|BATE
|xeaMVlOM0Hl
|28-01-2026
|14:57:20
|GBp
|769
|607.00
|XLON
|xeaMVlOM8uJ
|28-01-2026
|14:57:20
|GBp
|377
|607.00
|XLON
|xeaMVlOM8uL
|28-01-2026
|14:57:20
|GBp
|608
|607.00
|BATE
|xeaMVlOM8uN
|28-01-2026
|14:55:40
|GBp
|744
|607.00
|XLON
|xeaMVlONtXo
|28-01-2026
|14:55:40
|GBp
|735
|607.00
|BATE
|xeaMVlONtXq
|28-01-2026
|14:54:04
|GBp
|156
|607.00
|BATE
|xeaMVlONobP
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|1,383
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpfD
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|170
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpfF
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|169
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpfG
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|170
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpfI
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|235
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpfK
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|509
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpfM
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|1,072
|607.00
|BATE
|xeaMVlONpfS
|28-01-2026
|14:53:16
|GBp
|1,088
|607.00
|XLON
|xeaMVlONpeY
|28-01-2026
|14:52:22
|GBp
|208
|606.50
|XLON
|xeaMVlONmNR
|28-01-2026
|14:52:22
|GBp
|683
|606.50
|XLON
|xeaMVlONmNT
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|343
|606.00
|BATE
|xeaMVlONmVh
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|221
|606.50
|BATE
|xeaMVlONmVl
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|782
|606.50
|XLON
|xeaMVlONmVj
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|271
|606.50
|BATE
|xeaMVlONmVw
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|49
|606.50
|BATE
|xeaMVlONmVy
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|772
|607.00
|XLON
|xeaMVlONmV@
|28-01-2026
|14:52:16
|GBp
|461
|607.00
|BATE
|xeaMVlONmV0
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|175
|607.50
|XLON
|xeaMVlONNtd
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|242
|606.50
|BATE
|xeaMVlONNti
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|149
|607.00
|XLON
|xeaMVlONNtk
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|180
|607.00
|XLON
|xeaMVlONNtm
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|319
|607.00
|BATE
|xeaMVlONNto
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|751
|607.50
|XLON
|xeaMVlONNtq
|28-01-2026
|14:38:34
|GBp
|687
|607.50
|BATE
|xeaMVlONNts
|28-01-2026
|14:34:10
|GBp
|254
|606.50
|BATE
|xeaMVlONSDg
|28-01-2026
|14:34:10
|GBp
|488
|607.00
|XLON
|xeaMVlONSDi
|28-01-2026
|14:34:10
|GBp
|260
|607.00
|XLON
|xeaMVlONSDk
|28-01-2026
|14:34:10
|GBp
|502
|607.00
|BATE
|xeaMVlONSDm
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|80
|608.00
|XLON
|xeaMVlONOGX
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|81
|608.00
|XLON
|xeaMVlONOHT
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|371
|608.00
|XLON
|xeaMVlONOHV
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|287
|607.00
|BATE
|xeaMVlONOGa
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|759
|607.50
|XLON
|xeaMVlONOGc
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|656
|607.50
|BATE
|xeaMVlONOGe
|28-01-2026
|14:32:23
|GBp
|1
|607.50
|BATE
|xeaMVlONOGg
|28-01-2026
|14:31:21
|GBp
|220
|608.00
|XLON
|xeaMVlON7t1
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|1,802
|608.00
|XLON
|xeaMVlON1C5
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|235
|608.00
|XLON
|xeaMVlON1C7
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|155
|608.00
|XLON
|xeaMVlON1C9
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|579
|608.00
|XLON
|xeaMVlON1FZ
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|421
|608.00
|BATE
|xeaMVlON1Fc
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|104
|608.00
|BATE
|xeaMVlON1Fe
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|471
|607.50
|XLON
|xeaMVlON1Fr
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|192
|607.50
|XLON
|xeaMVlON1Ft
|28-01-2026
|14:28:00
|GBp
|467
|607.50
|BATE
|xeaMVlON1Fv
|28-01-2026
|14:24:40
|GBp
|701
|608.00
|BATE
|xeaMVlONAtR
|28-01-2026
|14:16:33
|GBp
|121
|606.50
|XLON
|xeaMVlOG@6M
|28-01-2026
|14:13:04
|GBp
|267
|607.00
|XLON
|xeaMVlOGxHn
|28-01-2026
|14:13:04
|GBp
|586
|607.00
|BATE
|xeaMVlOGxHp
|28-01-2026
|14:04:56
|GBp
|332
|605.00
|BATE
|xeaMVlOGkf7
|28-01-2026
|14:04:45
|GBp
|332
|605.00
|XLON
|xeaMVlOGk@K
|28-01-2026
|14:03:50
|GBp
|651
|605.00
|XLON
|xeaMVlOGl2v
|28-01-2026
|14:03:50
|GBp
|379
|605.00
|BATE
|xeaMVlOGl2x
|28-01-2026
|14:00:21
|GBp
|532
|604.50
|XLON
|xeaMVlOGhIm
|28-01-2026
|14:00:21
|GBp
|279
|604.50
|BATE
|xeaMVlOGhIo
|28-01-2026
|13:55:47
|GBp
|188
|604.50
|XLON
|xeaMVlOGL14
|28-01-2026
|13:55:47
|GBp
|11
|604.50
|BATE
|xeaMVlOGL16
|28-01-2026
|13:55:47
|GBp
|179
|604.50
|BATE
|xeaMVlOGL18
|28-01-2026
|13:53:53
|GBp
|363
|605.00
|XLON
|xeaMVlOGJSa
|28-01-2026
|13:53:53
|GBp
|504
|605.00
|XLON
|xeaMVlOGJSg
|28-01-2026
|13:53:53
|GBp
|256
|605.00
|BATE
|xeaMVlOGJSi
|28-01-2026
|13:51:56
|GBp
|666
|605.50
|XLON
|xeaMVlOGUfn
|28-01-2026
|13:51:56
|GBp
|121
|605.50
|XLON
|xeaMVlOGUfp
|28-01-2026
|13:51:56
|GBp
|192
|605.50
|BATE
|xeaMVlOGUfr
|28-01-2026
|13:51:55
|GBp
|297
|606.00
|XLON
|xeaMVlOGUfN
|28-01-2026
|13:49:56
|GBp
|193
|605.50
|BATE
|xeaMVlOGSyP
|28-01-2026
|13:47:59
|GBp
|258
|605.50
|BATE
|xeaMVlOGQDD
|28-01-2026
|13:46:40
|GBp
|420
|605.50
|XLON
|xeaMVlOGOoP
|28-01-2026
|13:45:23
|GBp
|368
|605.50
|BATE
|xeaMVlOG6ro
|28-01-2026
|13:43:02
|GBp
|316
|605.50
|XLON
|xeaMVlOG5rA
|28-01-2026
|13:43:01
|GBp
|417
|606.00
|XLON
|xeaMVlOG5tb
|28-01-2026
|13:42:05
|GBp
|30
|605.50
|XLON
|xeaMVlOG26e
|28-01-2026
|13:41:51
|GBp
|465
|606.00
|XLON
|xeaMVlOG2K4
|28-01-2026
|13:41:51
|GBp
|191
|606.00
|XLON
|xeaMVlOG2K6
|28-01-2026
|13:41:27
|GBp
|132
|605.50
|XLON
|xeaMVlOG3sH
|28-01-2026
|13:41:19
|GBp
|156
|606.00
|XLON
|xeaMVlOG3$w
|28-01-2026
|13:41:19
|GBp
|179
|606.00
|BATE
|xeaMVlOG3$1
|28-01-2026
|13:40:44
|GBp
|483
|606.00
|XLON
|xeaMVlOG0X1
|28-01-2026
|13:40:44
|GBp
|42
|606.00
|XLON
|xeaMVlOG0X3
|28-01-2026
|13:40:06
|GBp
|278
|606.00
|BATE
|xeaMVlOG0AZ
|28-01-2026
|13:39:24
|GBp
|310
|606.00
|BATE
|xeaMVlOG13q
|28-01-2026
|13:38:44
|GBp
|557
|606.00
|BATE
|xeaMVlOGEyP
|28-01-2026
|13:38:06
|GBp
|126
|606.00
|BATE
|xeaMVlOGFdr
|28-01-2026
|13:37:04
|GBp
|205
|606.50
|BATE
|xeaMVlOGCnl
|28-01-2026
|13:37:04
|GBp
|225
|606.50
|BATE
|xeaMVlOGCn2
|28-01-2026
|13:36:50
|GBp
|496
|606.00
|XLON
|xeaMVlOGC08
|28-01-2026
|13:23:58
|GBp
|227
|603.00
|XLON
|xeaMVlOH$8w
|28-01-2026
|13:23:58
|GBp
|143
|603.00
|BATE
|xeaMVlOH$8y
|28-01-2026
|13:23:57
|GBp
|329
|603.50
|XLON
|xeaMVlOH$8L
|28-01-2026
|13:23:57
|GBp
|304
|603.50
|BATE
|xeaMVlOH$8M
|28-01-2026
|13:22:04
|GBp
|487
|603.50
|XLON
|xeaMVlOHz8i
|28-01-2026
|13:22:04
|GBp
|714
|603.50
|XLON
|xeaMVlOHz8O
|28-01-2026
|13:22:04
|GBp
|504
|603.50
|BATE
|xeaMVlOHz8Q
|28-01-2026
|13:13:02
|GBp
|210
|604.50
|XLON
|xeaMVlOHXkC
|28-01-2026
|13:13:02
|GBp
|157
|604.50
|BATE
|xeaMVlOHXkE
|28-01-2026
|13:10:57
|GBp
|325
|605.00
|XLON
|xeaMVlOHlpD
|28-01-2026
|13:10:57
|GBp
|405
|605.00
|XLON
|xeaMVlOHlpG
|28-01-2026
|13:10:57
|GBp
|271
|605.00
|BATE
|xeaMVlOHlpI
|28-01-2026
|13:10:15
|GBp
|453
|605.50
|XLON
|xeaMVlOHiXA
|28-01-2026
|13:09:59
|GBp
|307
|606.00
|XLON
|xeaMVlOHivs
|28-01-2026
|13:09:59
|GBp
|318
|605.50
|BATE
|xeaMVlOHivy
|28-01-2026
|13:03:10
|GBp
|214
|605.50
|BATE
|xeaMVlOHKgf
|28-01-2026
|13:03:10
|GBp
|553
|605.50
|XLON
|xeaMVlOHKgn
|28-01-2026
|13:03:10
|GBp
|326
|605.50
|BATE
|xeaMVlOHKgp
|28-01-2026
|12:58:55
|GBp
|570
|606.00
|XLON
|xeaMVlOHHvG
|28-01-2026
|12:57:11
|GBp
|311
|606.00
|BATE
|xeaMVlOHV4e
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|69
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSs3
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|171
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSs5
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|172
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSs7
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|250
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSs9
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|99
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSsB
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|43
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSsD
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|32
|606.50
|XLON
|xeaMVlOHSsF
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|368
|606.00
|XLON
|xeaMVlOHSsK
|28-01-2026
|12:56:27
|GBp
|461
|606.00
|BATE
|xeaMVlOHSsM
|28-01-2026
|12:55:49
|GBp
|511
|606.50
|BATE
|xeaMVlOHSOM
|28-01-2026
|12:46:30
|GBp
|555
|605.00
|XLON
|xeaMVlOH3P5
|28-01-2026
|12:46:30
|GBp
|589
|605.00
|BATE
|xeaMVlOH3P7
|28-01-2026
|12:45:19
|GBp
|214
|605.50
|XLON
|xeaMVlOH1md
|28-01-2026
|12:44:56
|GBp
|207
|605.50
|XLON
|xeaMVlOH1Ra
|28-01-2026
|12:34:36
|GBp
|159
|602.00
|XLON
|xeaMVlOIq@O
|28-01-2026
|12:33:13
|GBp
|226
|600.00
|XLON
|xeaMVlOIr9j
|28-01-2026
|12:33:13
|GBp
|327
|600.50
|XLON
|xeaMVlOIr9l
|28-01-2026
|12:32:45
|GBp
|373
|601.00
|BATE
|xeaMVlOIof7
|28-01-2026
|12:32:45
|GBp
|545
|601.00
|XLON
|xeaMVlOIof5
|28-01-2026
|12:28:14
|GBp
|173
|600.00
|XLON
|xeaMVlOI$h$
|28-01-2026
|12:28:14
|GBp
|434
|600.00
|XLON
|xeaMVlOI$h1
|28-01-2026
|12:28:14
|GBp
|254
|600.00
|BATE
|xeaMVlOI$h2
|28-01-2026
|12:28:14
|GBp
|395
|600.50
|XLON
|xeaMVlOI$g0
|28-01-2026
|12:28:14
|GBp
|342
|600.50
|BATE
|xeaMVlOI$g2
|28-01-2026
|12:21:05
|GBp
|347
|599.00
|BATE
|xeaMVlOIdix
|28-01-2026
|12:17:48
|GBp
|135
|598.50
|XLON
|xeaMVlOIYK9
|28-01-2026
|12:16:36
|GBp
|246
|601.50
|XLON
|xeaMVlOIZOi
|28-01-2026
|12:16:36
|GBp
|300
|601.50
|BATE
|xeaMVlOIZOk
|28-01-2026
|12:15:01
|GBp
|278
|602.00
|XLON
|xeaMVlOIXG8
|28-01-2026
|12:12:50
|GBp
|192
|604.00
|BATE
|xeaMVlOIinN
|28-01-2026
|12:12:23
|GBp
|168
|604.50
|XLON
|xeaMVlOIjMz
|28-01-2026
|12:12:22
|GBp
|241
|604.50
|XLON
|xeaMVlOIjH3
|28-01-2026
|12:12:22
|GBp
|107
|604.50
|XLON
|xeaMVlOIjJy
|28-01-2026
|12:12:22
|GBp
|87
|604.50
|XLON
|xeaMVlOIjTk
|28-01-2026
|12:10:36
|GBp
|210
|605.00
|BATE
|xeaMVlOIeic
|28-01-2026
|12:10:07
|GBp
|297
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIe07
|28-01-2026
|12:10:06
|GBp
|228
|604.50
|BATE
|xeaMVlOIeCY
|28-01-2026
|12:08:55
|GBp
|297
|605.00
|BATE
|xeaMVlOIMb8
|28-01-2026
|12:08:45
|GBp
|37
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIMlh
|28-01-2026
|12:08:45
|GBp
|389
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIMlj
|28-01-2026
|12:06:44
|GBp
|434
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIKir
|28-01-2026
|12:06:44
|GBp
|512
|605.00
|BATE
|xeaMVlOIKiv
|28-01-2026
|12:06:34
|GBp
|198
|605.50
|BATE
|xeaMVlOIKpB
|28-01-2026
|12:06:34
|GBp
|1
|605.50
|BATE
|xeaMVlOIKpD
|28-01-2026
|12:06:12
|GBp
|4
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIKLl
|28-01-2026
|12:06:12
|GBp
|1
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIKLn
|28-01-2026
|12:06:12
|GBp
|34
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIKLp
|28-01-2026
|12:06:12
|GBp
|39
|605.00
|XLON
|xeaMVlOIKLr
|28-01-2026
|12:06:02
|GBp
|368
|605.50
|XLON
|xeaMVlOILX9
|28-01-2026
|12:06:02
|GBp
|368
|605.50
|BATE
|xeaMVlOILXB
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|256
|606.50
|BATE
|xeaMVlOIG9U
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|256
|606.00
|BATE
|xeaMVlOIG8a
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|170
|606.00
|XLON
|xeaMVlOIG9F
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|2
|606.00
|XLON
|xeaMVlOIG9H
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|84
|606.00
|XLON
|xeaMVlOIG9J
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|291
|606.50
|XLON
|xeaMVlOIG9N
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|362
|606.50
|XLON
|xeaMVlOIG9P
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|171
|606.50
|XLON
|xeaMVlOIG9T
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|368
|606.50
|XLON
|xeaMVlOIG8g
|28-01-2026
|12:03:04
|GBp
|368
|606.50
|BATE
|xeaMVlOIG8i
|28-01-2026
|11:48:45
|GBp
|360
|606.50
|BATE
|xeaMVlOI02y
|28-01-2026
|11:48:43
|GBp
|365
|607.00
|XLON
|xeaMVlOI0F8
|28-01-2026
|11:46:52
|GBp
|324
|606.50
|BATE
|xeaMVlOIE3g
|28-01-2026
|11:44:37
|GBp
|277
|607.00
|BATE
|xeaMVlOICHm
|28-01-2026
|11:44:29
|GBp
|251
|607.50
|BATE
|xeaMVlOICRm
|28-01-2026
|11:43:39
|GBp
|158
|607.50
|XLON
|xeaMVlOIDNp
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|258
|607.50
|XLON
|xeaMVlOIAes
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|135
|608.00
|XLON
|xeaMVlOIAeA
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|173
|608.00
|XLON
|xeaMVlOIAeC
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|479
|608.00
|XLON
|xeaMVlOIAeE
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|30
|608.00
|XLON
|xeaMVlOIAeG
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|368
|607.50
|XLON
|xeaMVlOIAeP
|28-01-2026
|11:43:09
|GBp
|575
|607.50
|BATE
|xeaMVlOIAeR
|28-01-2026
|11:42:16
|GBp
|290
|608.00
|XLON
|xeaMVlOIBbN
|28-01-2026
|11:42:11
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVlOIBX2
|28-01-2026
|11:42:11
|GBp
|368
|608.00
|BATE
|xeaMVlOIBX4
|28-01-2026
|11:38:02
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJt4n
|28-01-2026
|11:30:19
|GBp
|368
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJ$oU
|28-01-2026
|11:27:37
|GBp
|155
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJwXR
|28-01-2026
|11:27:37
|GBp
|19
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJwXT
|28-01-2026
|11:25:12
|GBp
|331
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJuwJ
|28-01-2026
|11:25:12
|GBp
|14
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJuwL
|28-01-2026
|11:25:12
|GBp
|75
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJu5c
|28-01-2026
|11:25:12
|GBp
|300
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJu5e
|28-01-2026
|11:22:42
|GBp
|238
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJcPw
|28-01-2026
|11:20:10
|GBp
|237
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJbvk
|28-01-2026
|11:19:21
|GBp
|190
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJYmA
|28-01-2026
|11:15:56
|GBp
|567
|607.50
|BATE
|xeaMVlOJXSg
|28-01-2026
|11:15:56
|GBp
|236
|607.50
|XLON
|xeaMVlOJXSq
|28-01-2026
|11:07:50
|GBp
|212
|607.50
|XLON
|xeaMVlOJMZv
|28-01-2026
|11:07:01
|GBp
|165
|607.50
|XLON
|xeaMVlOJMUk
|28-01-2026
|11:06:50
|GBp
|231
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJNYV
|28-01-2026
|11:01:56
|GBp
|200
|607.50
|XLON
|xeaMVlOJGlm
|28-01-2026
|11:00:54
|GBp
|211
|607.50
|XLON
|xeaMVlOJHr9
|28-01-2026
|10:58:32
|GBp
|307
|608.00
|XLON
|xeaMVlOJVGT
|28-01-2026
|10:58:03
|GBp
|442
|608.50
|XLON
|xeaMVlOJSn5
|28-01-2026
|10:57:56
|GBp
|163
|608.00
|BATE
|xeaMVlOJS$m
|28-01-2026
|10:52:26
|GBp
|314
|608.50
|XLON
|xeaMVlOJ6Q9
|28-01-2026
|10:51:44
|GBp
|346
|609.00
|XLON
|xeaMVlOJ7Ty
|28-01-2026
|10:51:06
|GBp
|85
|609.00
|BATE
|xeaMVlOJ4yR
|28-01-2026
|10:48:43
|GBp
|359
|609.50
|XLON
|xeaMVlOJ2Lh
|28-01-2026
|10:43:20
|GBp
|176
|610.00
|XLON
|xeaMVlOJCC6
|28-01-2026
|10:42:41
|GBp
|257
|610.50
|XLON
|xeaMVlOJDyq
|28-01-2026
|10:41:51
|GBp
|471
|611.00
|XLON
|xeaMVlOJAr3
|28-01-2026
|10:38:40
|GBp
|220
|610.50
|BATE
|xeaMVlOJ9oU
|28-01-2026
|10:36:42
|GBp
|366
|611.00
|XLON
|xeaMVlOCtn7
|28-01-2026
|10:32:48
|GBp
|238
|611.00
|XLON
|xeaMVlOCp0K
|28-01-2026
|10:30:47
|GBp
|257
|611.50
|XLON
|xeaMVlOCn3Y
|28-01-2026
|10:27:17
|GBp
|234
|612.00
|XLON
|xeaMVlOCzYd
|28-01-2026
|10:26:35
|GBp
|334
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCzHi
|28-01-2026
|10:25:10
|GBp
|360
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCxZl
|28-01-2026
|10:22:46
|GBp
|586
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCvJn
|28-01-2026
|10:22:46
|GBp
|165
|612.50
|BATE
|xeaMVlOCvJp
|28-01-2026
|10:15:57
|GBp
|254
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCXn1
|28-01-2026
|10:13:27
|GBp
|177
|612.50
|BATE
|xeaMVlOCinF
|28-01-2026
|10:13:27
|GBp
|244
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCinD
|28-01-2026
|10:11:20
|GBp
|325
|613.00
|XLON
|xeaMVlOCgTG
|28-01-2026
|10:11:20
|GBp
|550
|613.00
|XLON
|xeaMVlOCgTM
|28-01-2026
|10:08:43
|GBp
|68
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCfCX
|28-01-2026
|10:06:47
|GBp
|394
|612.50
|XLON
|xeaMVlOCN9V
|28-01-2026
|10:06:17
|GBp
|232
|613.00
|XLON
|xeaMVlOCKWw
|28-01-2026
|10:00:11
|GBp
|172
|612.00
|BATE
|xeaMVlOCU96
|28-01-2026
|09:58:11
|GBp
|266
|612.00
|XLON
|xeaMVlOCSH@
|28-01-2026
|09:54:41
|GBp
|328
|611.50
|XLON
|xeaMVlOCOA0
|28-01-2026
|09:54:03
|GBp
|2
|611.50
|XLON
|xeaMVlOCP@O
|28-01-2026
|09:54:02
|GBp
|31
|611.50
|XLON
|xeaMVlOCPv3
|28-01-2026
|09:54:02
|GBp
|11
|611.50
|XLON
|xeaMVlOCPvD
|28-01-2026
|09:54:02
|GBp
|255
|611.50
|XLON
|xeaMVlOCPvP
|28-01-2026
|09:52:17
|GBp
|264
|612.00
|XLON
|xeaMVlOC7su
|28-01-2026
|09:49:56
|GBp
|563
|611.50
|XLON
|xeaMVlOC5U7
|28-01-2026
|09:49:46
|GBp
|368
|612.00
|XLON
|xeaMVlOC2Yc
|28-01-2026
|09:49:46
|GBp
|262
|612.00
|BATE
|xeaMVlOC2Ye
|28-01-2026
|09:39:04
|GBp
|238
|611.00
|XLON
|xeaMVlODsGA
|28-01-2026
|09:35:32
|GBp
|222
|613.00
|XLON
|xeaMVlODpdi
|28-01-2026
|09:35:32
|GBp
|237
|614.00
|XLON
|xeaMVlODpdv
|28-01-2026
|09:35:32
|GBp
|256
|613.50
|XLON
|xeaMVlODpdx
|28-01-2026
|09:30:43
|GBp
|191
|614.50
|XLON
|xeaMVlODy5M
|28-01-2026
|09:30:43
|GBp
|277
|615.00
|XLON
|xeaMVlODy5R
|28-01-2026
|09:30:43
|GBp
|182
|615.00
|BATE
|xeaMVlODy5T
|28-01-2026
|09:26:53
|GBp
|187
|615.50
|XLON
|xeaMVlODvkn
|28-01-2026
|09:26:53
|GBp
|366
|615.50
|BATE
|xeaMVlODvkp
|28-01-2026
|09:26:47
|GBp
|338
|616.00
|BATE
|xeaMVlODvzf
|28-01-2026
|09:26:47
|GBp
|271
|616.00
|XLON
|xeaMVlODvzd
|28-01-2026
|09:22:58
|GBp
|225
|616.50
|XLON
|xeaMVlODYtU
|28-01-2026
|09:20:48
|GBp
|356
|616.50
|XLON
|xeaMVlODWQC
|28-01-2026
|09:20:11
|GBp
|331
|617.00
|XLON
|xeaMVlODX9v
|28-01-2026
|09:20:11
|GBp
|304
|617.00
|BATE
|xeaMVlODX9x
|28-01-2026
|09:19:32
|GBp
|2
|617.00
|XLON
|xeaMVlODk$y
|28-01-2026
|09:17:03
|GBp
|278
|617.00
|XLON
|xeaMVlODj6Q
|28-01-2026
|09:16:42
|GBp
|384
|617.00
|BATE
|xeaMVlODjTA
|28-01-2026
|09:15:47
|GBp
|321
|617.50
|XLON
|xeaMVlODhdu
|28-01-2026
|09:15:35
|GBp
|734
|618.00
|XLON
|xeaMVlODhgz
|28-01-2026
|09:15:35
|GBp
|1,839
|618.50
|XLON
|xeaMVlODhg2
|28-01-2026
|08:57:03
|GBp
|11
|618.00
|XLON
|xeaMVlOD0C$
|28-01-2026
|08:57:03
|GBp
|81
|618.00
|XLON
|xeaMVlOD0C1
|28-01-2026
|08:57:03
|GBp
|134
|618.00
|XLON
|xeaMVlOD0Cv
|28-01-2026
|08:57:03
|GBp
|180
|618.00
|XLON
|xeaMVlOD0Cx
|28-01-2026
|08:57:03
|GBp
|177
|618.00
|XLON
|xeaMVlOD0Cz
|28-01-2026
|08:55:39
|GBp
|219
|618.00
|XLON
|xeaMVlODEkp
|28-01-2026
|08:47:36
|GBp
|376
|616.50
|BATE
|xeaMVlOEtc@
|28-01-2026
|08:46:55
|GBp
|1
|616.50
|BATE
|xeaMVlOEqoo
|28-01-2026
|08:46:47
|GBp
|436
|617.00
|BATE
|xeaMVlOEq5k
|28-01-2026
|08:46:47
|GBp
|353
|617.00
|XLON
|xeaMVlOEq5j
|28-01-2026
|08:44:38
|GBp
|234
|618.00
|XLON
|xeaMVlOEpzD
|28-01-2026
|08:42:56
|GBp
|212
|618.00
|XLON
|xeaMVlOEnxM
|28-01-2026
|08:42:02
|GBp
|240
|618.50
|XLON
|xeaMVlOE@8g
|28-01-2026
|08:41:58
|GBp
|448
|619.00
|XLON
|xeaMVlOE@J5
|28-01-2026
|08:36:36
|GBp
|240
|619.50
|XLON
|xeaMVlOEuvh
|28-01-2026
|08:34:42
|GBp
|202
|620.00
|XLON
|xeaMVlOEc6c
|28-01-2026
|08:33:25
|GBp
|624
|621.00
|XLON
|xeaMVlOEdIT
|28-01-2026
|08:33:16
|GBp
|793
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEabL
|28-01-2026
|08:33:16
|GBp
|807
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEabV
|28-01-2026
|08:33:16
|GBp
|829
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEaad
|28-01-2026
|08:33:16
|GBp
|821
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEaan
|28-01-2026
|08:33:16
|GBp
|807
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEaax
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|661
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEaaC
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|128
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadp
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|39
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadr
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|600
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadT
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|159
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadR
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|21
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadL
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|2
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadN
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|204
|622.00
|XLON
|xeaMVlOEadP
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|102
|621.00
|XLON
|xeaMVlOEacW
|28-01-2026
|08:33:15
|GBp
|390
|621.50
|XLON
|xeaMVlOEacs