Cegedim Santé et Wefight s’associent pour faciliter l’accès aux soins des patients utilisateurs Vik

Boulogne-Billancourt, France, le 16 juin 2022 - Maiia, solution d’e-santé de Cegedim Santé, et Wefight, entreprise française spécialisée dans le développement des applications mobiles nommées Vik, à destination des patients souffrant de pathologies chroniques ou de cancers, s’associent pour faciliter l’accès aux soins des 350 000 patients utilisateurs Vik. Maiia est une solution de prise de rendez-vous médicaux en ligne et de téléconsultation avec et sans rendez-vous. Elle est dotée d’un haut niveau de sécurité des données de santé hébergées en France par cegedim.cloud (certifiée HDS, ISO 20000-1/27001/27017/27018 et ISAE 3402).

Un partenariat pour lutter contre l’errance thérapeutique

Wefight et Cegedim Santé se félicitent de ce partenariat stratégique qui permet de lutter contre l’errance thérapeutique en :

Facilitant l’accès des patients à des spécialistes – notamment si ces derniers habitent un désert médical ou s’ils ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer.

Simplifiant l'accès à une réponse médicale ponctuelle. Le renouvellement d’ordonnance est notamment fréquent dans le cas d’une maladie chronique.

Depuis 2017, Wefight met, à travers ses 17 applications Vik en France, l’intelligence artificielle au service de plus 20 millions de personnes atteintes de maladies chroniques et de 3,8 millions de personnes vivant avec un diagnostic de cancer en France. Entièrement gratuites, les applications Vik sont développées par les professionnels de santé Wefight main dans la main avec des associations de patients, pour aider ces derniers et leurs proches à mieux comprendre et vivre avec la maladie au quotidien.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Cegedim Santé qui nous permet d’unir nos forces dans la lutte contre l’errance thérapeutique », explique Benoît Brouard, CEO de Wefight. « Avec l’aide de Maiia, nous proposons à nos patients utilisateurs la possibilité de prendre un rendez-vous ou réaliser une téléconsultation avec un professionnel de santé, via leur application Vik. Ce nouveau levier permettra à nos 350 000 patients utilisateurs Vik en France de mieux prendre en main leur pathologie et d’être acteur de leur parcours de soins. »

« Le cœur de notre démarche, c’est de faciliter le parcours de soins des patients. Ce partenariat va avant tout nous permettre d’aider les patients Vik dans leur quotidien, en répondant à leur problématique médicale. Qu’ils aient besoin d’un renouvellement d’ordonnance, de trouver un spécialiste à leur écoute alors qu’ils vivent dans un désert médical ou de prendre rendez-vous avec leur médecin traitant ou spécialiste : Maiia sera à leurs côtés et les accompagnera, en assurant la sécurité de leurs données », déclare Jean-Baptiste Gamblin, Directeur Général de Cegedim Santé.

À propos de Wefight :

Fondée en 2017 par Benoît Brouard, pharmacien des hôpitaux et Pierre Nectoux, ingénieur de l’Ecole centrale, Wefight a pour objectif de rendre accessible aux patients et à leur entourage, un maximum d’informations sur leur pathologie grâce à la série d’applications gratuites Vik. Basées sur l’intelligence artificielle, ces applications répondent aux questions des patients et de leurs proches en temps réel, et donnent accès à de nombreux outils et services pour mieux comprendre leur maladie (articles et témoignages patients, rappel de traitements, etc.). En 5 ans, Wefight a lancé 42 applications, couvrant 18 pathologies à travers 15 pays. Cette hyper-croissance a fait de Wefight un acteur unique dans l'écosystème de santé mondial, un partenaire pour les patients, les professionnels de santé et l’industrie pharmaceutique. Forte de cette expertise, Wefight s’attaque aujourd’hui au fléau invisible du parcours de soin : l’errance thérapeutique.

À propos de Cegedim Santé :

Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim, utilisées par 100 000 professionnels de santé et portées par des équipes de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès aux soins et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins des professionnels de santé et des patients en France.

À propos de Maiia :

Assistant digitale en santé, Maiia est la suite de solutions de Cegedim Santé dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients, utilisée par plus de 100 000 professionnels de santé. Agenda et prise de rendez-vous en ligne, outil de téléconsultation, logiciel SAS de gestion de cabinet, messagerie instantanée sécurisée inter-structures pour les professionnels de santé et les patients ; Maiia a vocation à s’intégrer sans couture dans tous les environnements informatiques et hérite de la robustesse de tous les savoir-faire de Cegedim Santé et tout son catalogue logiciel, pour à aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, tout en améliorant l’accès aux soins et les parcours de soins.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

