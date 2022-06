BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 21.juni 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 7/2022

Medieomtale om muligt salg af aktier og investering i Brøndby IF

Under henvisning til omtale i flere medier dags dato om aktuelle drøftelser med mulige investorer vedrørende et muligt salg af aktier og investering i Brøndby IF, skal vi hermed meddele, at Brøndby IF fortsat har drøftelser med potentielle investorer, hvor man afdækker mulighederne for et muligt salg af aktier og investering i Brøndby IF.

Hvis drøftelserne resulterer i konkrete aftaler, vil Brøndby IF straks orientere markedet herom.

Brøndby IF

Bestyrelsen

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

