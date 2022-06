English French

JCDecaux et VIOOH lancent une offre DOOH programmatique au Brésil

Paris, le 21 juin 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, en partenariat avec VIOOH, la première plateforme mondiale en DOOH (SSP), a annoncé aujourd’hui le lancement de son offre programmatique DOOH pour le marché brésilien.

Grâce à la plateforme VIOOH, JCDecaux sera en mesure de proposer à ses clients des campagnes DOOH programmatiques efficaces sur ses écrans premium à travers le Brésil. Les marques pourront ainsi être en contact avec des audiences de qualité tout en exploitant de manière optimale leurs budgets médias.

La plateforme VIOOH permet aux annonceurs de concevoir des campagnes DOOH flexibles, efficaces et mesurables, et aide les annonceurs à intégrer l’OOH aux côtés d’autres achats programmatiques numériques. VIOOH, le leader des plateformes SSP, donne accès à l’ensemble des mobiliers urbains digitaux de JCDecaux dans la ville de São Paulo, le premier centre économique d’Amérique latine et de l’hémisphère sud en termes de PIB. VIOOH propose les actifs les plus affinitaires avec l’audience visée, garantissant ainsi des campagnes contextualisées pertinentes.

La première campagne programmatique issue de ce partenariat a été menée via la plateforme DSP de Yahoo, par l’annonceur InfinitePay. Les campagnes DOOH programmatiques seront déployées dans un premier temps sur le mobilier urbain de São Paulo. Le programmatique sera prochainement accessible sur le mobilier urbain de JCDecaux à Rio de Janeiro et sur les inventaires de JCDecaux dans le métro et l’aéroport de São Paulo.

VIOOH, qui a été lancée en 2018 à Londres, travaille en partenariat avec JCDecaux depuis quatre ans et s’est établie avec succès dans 17 pays.

Daniela Galego, Directrice des ventes de Yahoo au Brésil, a déclaré : « D’après eMarketer, d’ici 2025, plus de 40 % de l’ensemble des dépenses publicitaires mondiales en communication extérieure seront consacrés au DOOH, ce qui représente une formidable opportunité commerciale pour les annonceurs qui souhaitent se connecter d’une nouvelle manière à leurs audiences. Yahoo a été choisi pour distribuer cet inventaire premium à nos clients DSP au Brésil parce que nous disposons d’une offre complète et apportons un conseil personnalisé aux annonceurs. Nous sommes fiers de lancer cette solution avec une très belle campagne conçue pour la fintech InfinitePay. »

Paulo Perez, Chief Design Officer d’InfinitePay au Brésil, a déclaré : « Nous sommes ravis d’être associés à ce partenariat entre des entreprises à la pointe de l’innovation et de la technologie. Il nous permettra de nouer des liens pertinents avec nos clients et de proposer nos produits et solutions à différentes audiences, en réaffirmant notre mission : changer la vie des entrepreneurs brésiliens. »

Jean-Christophe Conti, Directeur Général de VIOOH, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de notre offre DOOH programmatique au Brésil en partenariat avec JCDecaux. En utilisant la plateforme SSP et l’Adserver de VIOOH, associés à l’inventaire OOH premium de JCDecaux, cette offre programmatique permettra aux annonceurs du Brésil de créer des campagnes DOOH à fort impact, fondées sur la donnée. Ils pourront ainsi maximiser leurs dépenses médias en OOH, en travaillant à la fois la notoriété de la marque et la performance de leurs campagnes. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « En ouvrant notre inventaire digital brésilien au programmatique, JCDecaux franchit une étape supplémentaire. Cela va nous permettre de répondre aux nouvelles attentes digitales des agences et des marques grâce à des solutions OOH efficaces, qui renforcent la pertinence et la compétitivité de la publicité DOOH. En tant que numéro un de la communication extérieure en Amérique latine, JCDecaux exploite un inventaire premium dans 10 grandes villes du Brésil, notamment sur les trois principales lignes de métro et les deux plus grands aéroports internationaux du pays (São Paulo et Brasilia). Le partenariat avec VIOOH consolide le leadership de JCDecaux au Brésil, où le digital représente déjà 51 % du chiffre d'affaires total de JCDecaux Brésil en 2021. »

Chiffres clés JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (4,2/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

