OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

22 June 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 21 June 2022 it had purchased a total of 110,585 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 110,585 Highest price paid (per ordinary share) £4.92 Lowest price paid (per ordinary share) £4.846 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.8889

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 442,992,270 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 442,992,270.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:24:08 GBp 657 488.80 XLON xHaAbcYcibl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:24:07 GBp 361 488.80 XLON xHaAbcYcibN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:24:07 GBp 823 488.80 XLON xHaAbcYcibT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:24:07 GBp 441 488.80 XLON xHaAbcYcibL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:24:02 GBp 154 488.80 XLON xHaAbcYciWA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:52 GBp 709 488.80 XLON xHaAbcYcikQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:51 GBp 637 488.80 XLON xHaAbcYcifV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:49 GBp 44 488.80 XLON xHaAbcYcih2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:49 GBp 84 488.80 XLON xHaAbcYcih4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 531 488.80 XLON xHaAbcYcim$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 331 488.80 XLON xHaAbcYcimB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 550 488.80 XLON xHaAbcYcimD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 666 488.80 XLON xHaAbcYcimF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 606 488.80 XLON xHaAbcYcimL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 60 488.80 XLON xHaAbcYcimN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 722 488.80 XLON xHaAbcYcimT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 537 488.80 XLON xHaAbcYcimt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:33 GBp 47 488.80 XLON xHaAbcYcimz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:22 GBp 276 488.80 XLON xHaAbcYcivi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:22 GBp 313 488.80 XLON xHaAbcYcivk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:22 GBp 600 488.80 XLON xHaAbcYcivm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:22 GBp 885 488.80 XLON xHaAbcYcivv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:22 GBp 226 488.80 XLON xHaAbcYcivx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:22 GBp 700 488.80 XLON xHaAbcYcivz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 248 488.80 XLON xHaAbcYci15 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 206 488.80 XLON xHaAbcYci17 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 551 488.80 XLON xHaAbcYci19 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 271 488.80 XLON xHaAbcYci1B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 452 488.80 XLON xHaAbcYci1k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 1,030 488.80 XLON xHaAbcYci1N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 798 488.80 XLON xHaAbcYci1P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 600 488.80 XLON xHaAbcYci1R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:23:08 GBp 465 488.80 XLON xHaAbcYci1u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:20:46 GBp 293 488.60 XLON xHaAbcYcg$D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:20:25 GBp 133 488.80 XLON xHaAbcYcgD9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:20:25 GBp 21 488.80 XLON xHaAbcYcgDB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:20:25 GBp 215 488.80 XLON xHaAbcYcgDD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:20:15 GBp 836 488.60 XLON xHaAbcYcgK5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:16:00 GBp 601 488.60 XLON xHaAbcYcfvt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:56 GBp 109 488.60 XLON xHaAbcYcfwc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:38 GBp 79 488.80 XLON xHaAbcYcfLg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:15 GBp 107 488.80 XLON xHaAbcYcfR5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:15 GBp 371 488.80 XLON xHaAbcYcfR7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:15 GBp 103 488.80 XLON xHaAbcYcfR9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:10 GBp 203 488.80 XLON xHaAbcYcMaG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:03 GBp 458 489.00 XLON xHaAbcYcMZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:03 GBp 285 489.00 XLON xHaAbcYcMZc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:15:03 GBp 120 489.00 XLON xHaAbcYcMZY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:06:29 GBp 91 488.80 XLON xHaAbcYcI3$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:06:29 GBp 550 488.80 XLON xHaAbcYcI3z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:06:25 GBp 614 488.80 XLON xHaAbcYcICp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:06:25 GBp 124 488.80 XLON xHaAbcYcICr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:06:22 GBp 863 488.80 XLON xHaAbcYcIEl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:05:03 GBp 241 489.00 XLON xHaAbcYcJ@u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 16:05:03 GBp 52 489.00 XLON xHaAbcYcJ@w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:56:23 GBp 863 489.00 XLON xHaAbcYcSb$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:56:03 GBp 326 489.00 XLON xHaAbcYcSer OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:33 GBp 497 488.80 XLON xHaAbcYcRkD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:33 GBp 27 488.80 XLON xHaAbcYcRkF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 216 488.80 XLON xHaAbcYcRmE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 148 488.80 XLON xHaAbcYcRmG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 179 488.80 XLON xHaAbcYcRmS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 54 488.80 XLON xHaAbcYcRmU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 863 488.60 XLON xHaAbcYcRp$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 32 488.80 XLON xHaAbcYcRpa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 65 488.80 XLON xHaAbcYcRpo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 313 488.80 XLON xHaAbcYcRpq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 600 488.80 XLON xHaAbcYcRps OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 32 488.80 XLON xHaAbcYcRpW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:51:16 GBp 32 488.80 XLON xHaAbcYcRpY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:49:11 GBp 863 488.80 XLON xHaAbcYcOHy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:45:14 GBp 863 488.80 XLON xHaAbcYc74r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:44:20 GBp 157 488.80 XLON xHaAbcYc7PL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:44:19 GBp 108 488.80 XLON xHaAbcYc7O1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:44:18 GBp 863 489.00 XLON xHaAbcYc7OT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:37:18 GBp 293 488.60 XLON xHaAbcYc0pD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:35:02 GBp 377 488.60 XLON xHaAbcYc17o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:35:00 GBp 430 488.80 XLON xHaAbcYc16X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:35:00 GBp 433 488.80 XLON xHaAbcYc16Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:51 GBp 68 487.80 XLON xHaAbcYcF$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:50 GBp 103 487.80 XLON xHaAbcYcFvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:40 GBp 103 487.80 XLON xHaAbcYcF7n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:23 GBp 103 487.80 XLON xHaAbcYcFEO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:21 GBp 50 488.00 XLON xHaAbcYcF9u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:20 GBp 300 488.00 XLON xHaAbcYcF8h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:31:19 GBp 513 488.00 XLON xHaAbcYcF84 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:27:53 GBp 863 487.80 XLON xHaAbcYcDFa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:27:08 GBp 350 487.80 XLON xHaAbcYcDQI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:27:08 GBp 513 487.80 XLON xHaAbcYcDQK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:17:02 GBp 321 487.00 XLON xHaAbcYdrWf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:16:05 GBp 79 487.00 XLON xHaAbcYdr6A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:15:43 GBp 423 487.20 XLON xHaAbcYdr83 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:15:43 GBp 368 487.20 XLON xHaAbcYdr85 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:15:43 GBp 863 487.20 XLON xHaAbcYdr88 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:15:43 GBp 611 487.20 XLON xHaAbcYdr8q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:15:43 GBp 1,350 487.20 XLON xHaAbcYdr8s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:58 GBp 1,304 487.40 XLON xHaAbcYdm4X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 1,129 487.40 XLON xHaAbcYdm30 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 96 487.40 XLON xHaAbcYdm32 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 82 487.40 XLON xHaAbcYdm3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 314 487.40 XLON xHaAbcYdm3J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 869 487.40 XLON xHaAbcYdm3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 377 487.20 XLON xHaAbcYdm3R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 633 487.40 XLON xHaAbcYdm3T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:09:52 GBp 230 487.40 XLON xHaAbcYdm3V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:08:40 GBp 470 487.60 XLON xHaAbcYdnWX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:08:40 GBp 1,675 487.60 XLON xHaAbcYdnWZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:08:01 GBp 611 487.60 XLON xHaAbcYdnma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:08:01 GBp 313 487.60 XLON xHaAbcYdnmc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:08:01 GBp 600 487.60 XLON xHaAbcYdnme OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:05:06 GBp 309 487.60 XLON xHaAbcYd@F4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 15:05:06 GBp 185 487.60 XLON xHaAbcYd@F6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:59:25 GBp 369 486.80 XLON xHaAbcYdz9u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:59:25 GBp 494 486.80 XLON xHaAbcYdz9w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:56:19 GBp 332 486.60 XLON xHaAbcYdxlq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:56:04 GBp 46 486.60 XLON xHaAbcYdxsT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:56:04 GBp 236 486.60 XLON xHaAbcYdxsV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:55:00 GBp 142 486.60 XLON xHaAbcYdxSL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:55:00 GBp 600 486.60 XLON xHaAbcYdxSN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:51:05 GBp 586 486.20 XLON xHaAbcYdciE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:51:05 GBp 16 486.20 XLON xHaAbcYdciG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:49:04 GBp 334 485.60 XLON xHaAbcYddq9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:49:00 GBp 155 485.60 XLON xHaAbcYddzL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:49:00 GBp 22 485.60 XLON xHaAbcYddzN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:48:51 GBp 738 485.80 XLON xHaAbcYddwl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:47:58 GBp 40 485.80 XLON xHaAbcYdaYj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:47:58 GBp 435 485.80 XLON xHaAbcYdaYl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:45:21 GBp 238 486.40 XLON xHaAbcYdb@W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:45:21 GBp 76 486.40 XLON xHaAbcYdb@Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:44:57 GBp 232 487.20 XLON xHaAbcYdb9@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:44:40 GBp 213 487.40 XLON xHaAbcYdbMt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:44:40 GBp 104 487.40 XLON xHaAbcYdbMv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:43:51 GBp 303 487.80 XLON xHaAbcYdYkP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:43:32 GBp 345 488.20 XLON xHaAbcYdYmE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:43:05 GBp 543 488.60 XLON xHaAbcYdY4$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:43:05 GBp 417 488.60 XLON xHaAbcYdY4q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:43:05 GBp 244 488.40 XLON xHaAbcYdY4x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:43:05 GBp 134 488.40 XLON xHaAbcYdY4z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:42:16 GBp 256 489.00 XLON xHaAbcYdZbB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:42:15 GBp 539 489.40 XLON xHaAbcYdZa@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:42:15 GBp 123 489.20 XLON xHaAbcYdZau OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:42:15 GBp 303 489.20 XLON xHaAbcYdZaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:42:15 GBp 435 489.40 XLON xHaAbcYdZay OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:41:17 GBp 110 489.60 XLON xHaAbcYdZ@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:39:04 GBp 83 489.20 XLON xHaAbcYdW3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:39:04 GBp 350 489.20 XLON xHaAbcYdW3d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:39:01 GBp 338 489.40 XLON xHaAbcYdW2r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:39:01 GBp 386 489.40 XLON xHaAbcYdW2t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:38:08 GBp 12 489.60 XLON xHaAbcYdXjG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:38:08 GBp 385 489.60 XLON xHaAbcYdXjI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:38:08 GBp 1,318 489.60 XLON xHaAbcYdXjO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:37:44 GBp 49 490.00 XLON xHaAbcYdXsO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:37:44 GBp 243 490.00 XLON xHaAbcYdXsQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:37:43 GBp 305 490.00 XLON xHaAbcYdXnI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:35:20 GBp 304 489.80 XLON xHaAbcYdk25 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:35:20 GBp 444 490.00 XLON xHaAbcYdk27 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:35:20 GBp 62 490.00 XLON xHaAbcYdk29 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:35:00 GBp 402 490.20 XLON xHaAbcYdkNm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:35:00 GBp 510 490.20 XLON xHaAbcYdkNo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:34:39 GBp 541 490.40 XLON xHaAbcYdkQu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:34:39 GBp 151 490.40 XLON xHaAbcYdkQw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:34:38 GBp 112 490.40 XLON xHaAbcYdkQH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:34:38 GBp 600 490.40 XLON xHaAbcYdkQJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:32:45 GBp 183 490.40 XLON xHaAbcYdih1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:32:45 GBp 338 490.40 XLON xHaAbcYdih3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:32:45 GBp 600 490.40 XLON xHaAbcYdih5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:30:39 GBp 465 490.00 XLON xHaAbcYdj9a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:30:39 GBp 398 490.00 XLON xHaAbcYdj9Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:30:24 GBp 132 490.40 XLON xHaAbcYdjUO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:30:24 GBp 600 490.40 XLON xHaAbcYdjUQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:30:06 GBp 745 490.60 XLON xHaAbcYdgiI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:30:06 GBp 909 490.60 XLON xHaAbcYdgiV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:26:40 GBp 787 490.60 XLON xHaAbcYdeeV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:26:40 GBp 516 490.00 XLON xHaAbcYdeeX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:26:40 GBp 310 489.80 XLON xHaAbcYdefV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:26:40 GBp 15 490.60 XLON xHaAbcYdehX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:25:39 GBp 1,130 489.80 XLON xHaAbcYdeSz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:15:39 GBp 176 489.60 XLON xHaAbcYdLiQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:15:39 GBp 937 489.60 XLON xHaAbcYdLiS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:15:39 GBp 776 490.00 XLON xHaAbcYdLiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:15:39 GBp 268 490.00 XLON xHaAbcYdLlW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:14:56 GBp 425 489.20 XLON xHaAbcYdL1b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:14:56 GBp 453 489.20 XLON xHaAbcYdL1d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:14:56 GBp 726 489.20 XLON xHaAbcYdL1Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 412 488.60 XLON xHaAbcYdIih OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 110 488.60 XLON xHaAbcYdIij OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 639 488.80 XLON xHaAbcYdIik OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 106 488.80 XLON xHaAbcYdIim OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 37 489.00 XLON xHaAbcYdIiW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 850 488.80 XLON xHaAbcYdIiY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 118 489.00 XLON xHaAbcYdIjB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 26 489.00 XLON xHaAbcYdIjD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 142 489.00 XLON xHaAbcYdIjF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:13:28 GBp 233 489.00 XLON xHaAbcYdIjL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:01:24 GBp 84 489.00 XLON xHaAbcYdVWf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:01:24 GBp 850 489.00 XLON xHaAbcYdVWh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:01:24 GBp 472 489.00 XLON xHaAbcYdVWt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:01:24 GBp 12 489.00 XLON xHaAbcYdVWW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:01:24 GBp 93 489.00 XLON xHaAbcYdVXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 14:01:24 GBp 127 489.00 XLON xHaAbcYdVXU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:53:51 GBp 288 488.80 XLON xHaAbcYdQ2H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:53:51 GBp 128 488.80 XLON xHaAbcYdQ2J OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:53:51 GBp 952 489.00 XLON xHaAbcYdQ2K OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:51:04 GBp 234 489.20 XLON xHaAbcYdRVP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:51:04 GBp 43 489.20 XLON xHaAbcYdRVR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:51:04 GBp 460 489.40 XLON xHaAbcYdRVT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:51:04 GBp 1,169 489.60 XLON xHaAbcYdRVV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:43:47 GBp 471 489.80 XLON xHaAbcYd6Mk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:43:47 GBp 1,015 490.00 XLON xHaAbcYd6Mm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:39:36 GBp 263 490.40 XLON xHaAbcYd4ui OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:39:34 GBp 286 490.40 XLON xHaAbcYd4xi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:39:27 GBp 784 490.60 XLON xHaAbcYd452 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:38:56 GBp 222 491.40 XLON xHaAbcYd4Lm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:37:52 GBp 394 491.60 XLON xHaAbcYd5gz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:32:02 GBp 84 492.00 XLON xHaAbcYd3U$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:32:02 GBp 453 491.80 XLON xHaAbcYd3Un OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:32:02 GBp 107 491.80 XLON xHaAbcYd3Ux OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:32:02 GBp 717 492.00 XLON xHaAbcYd3Uz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:09:04 GBp 48 492.00 XLON xHaAbcYd9x2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:09:04 GBp 102 492.00 XLON xHaAbcYd9x4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:01:34 GBp 415 491.80 XLON xHaAbcYWqkj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:00:02 GBp 440 492.00 XLON xHaAbcYWqLM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 13:00:02 GBp 508 492.00 XLON xHaAbcYWqLO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:11 GBp 376 492.00 XLON xHaAbcYWpBE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:11 GBp 311 492.00 XLON xHaAbcYWpBG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:11 GBp 193 492.00 XLON xHaAbcYWpBI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:11 GBp 850 492.00 XLON xHaAbcYWpBK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:11 GBp 392 491.80 XLON xHaAbcYWpBT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:05 GBp 371 492.00 XLON xHaAbcYWpKi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:05 GBp 362 492.00 XLON xHaAbcYWpKk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 12:52:00 GBp 706 492.00 XLON xHaAbcYWpJW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:55:19 GBp 554 489.80 XLON xHaAbcYWl3E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:55:19 GBp 90 489.80 XLON xHaAbcYWl3L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:55:19 GBp 534 489.80 XLON xHaAbcYWl3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:52:12 GBp 227 490.20 XLON xHaAbcYWiF$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:51:52 GBp 329 490.40 XLON xHaAbcYWiKC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:51:48 GBp 293 490.60 XLON xHaAbcYWiMd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:51:25 GBp 394 490.60 XLON xHaAbcYWiSV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:50:07 GBp 55 490.60 XLON xHaAbcYWjoa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:50:07 GBp 207 490.60 XLON xHaAbcYWjoc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:49:46 GBp 227 491.20 XLON xHaAbcYWj7t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:47:55 GBp 83 492.00 XLON xHaAbcYWgkG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:47:55 GBp 261 492.00 XLON xHaAbcYWgkI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:47:55 GBp 543 492.00 XLON xHaAbcYWgkQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:14:24 GBp 287 491.60 XLON xHaAbcYWHTN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:12:07 GBp 251 491.80 XLON xHaAbcYWULN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:11:47 GBp 544 492.00 XLON xHaAbcYWUTz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 11:04:30 GBp 278 491.60 XLON xHaAbcYWTk0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 10:59:02 GBp 29 492.00 XLON xHaAbcYWQRK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 10:59:02 GBp 322 492.00 XLON xHaAbcYWQRM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 09:16:54 GBp 282 491.60 XLON xHaAbcYXkvr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 09:16:54 GBp 507 491.80 XLON xHaAbcYXkvt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 09:16:54 GBp 400 491.40 XLON xHaAbcYXkvW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 09:12:36 GBp 321 492.00 XLON xHaAbcYXi72 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:55:16 GBp 3 492.00 XLON xHaAbcYXLMb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:55:16 GBp 472 492.00 XLON xHaAbcYXLMv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:55:16 GBp 401 492.00 XLON xHaAbcYXLMZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:48:37 GBp 866 489.40 XLON xHaAbcYXHW0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:48:37 GBp 274 489.40 XLON xHaAbcYXHWs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:46:02 GBp 196 489.20 XLON xHaAbcYXU$A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:46:02 GBp 4 489.20 XLON xHaAbcYXU$C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:46:01 GBp 162 489.20 XLON xHaAbcYXU@0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:46:01 GBp 309 489.20 XLON xHaAbcYXU@2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:46:01 GBp 93 489.20 XLON xHaAbcYXU@z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:38:24 GBp 262 486.20 XLON xHaAbcYXOdW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:38:24 GBp 380 486.40 XLON xHaAbcYXOdY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:38:22 GBp 373 487.00 XLON xHaAbcYXOd8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:38:22 GBp 315 486.80 XLON xHaAbcYXOdH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:34:25 GBp 484 487.00 XLON xHaAbcYXPJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:31:50 GBp 7 487.00 XLON xHaAbcYX6Ie OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:31:50 GBp 114 487.00 XLON xHaAbcYX6Ig OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:31:50 GBp 172 487.00 XLON xHaAbcYX6Ii OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:31:07 GBp 628 487.20 XLON xHaAbcYX7fG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:31:07 GBp 314 487.00 XLON xHaAbcYX7fR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:26:00 GBp 419 486.40 XLON xHaAbcYX5pU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:24:03 GBp 419 487.00 XLON xHaAbcYX2XE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:24:03 GBp 399 487.00 XLON xHaAbcYX2XG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:24:03 GBp 293 486.60 XLON xHaAbcYX2Xi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:24:03 GBp 798 487.00 XLON xHaAbcYX2XM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:24:03 GBp 294 486.40 XLON xHaAbcYX2XU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:17:16 GBp 501 484.80 XLON xHaAbcYX0De OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:12:43 GBp 415 484.60 XLON xHaAbcYXEuo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:20 GBp 79 485.20 XLON xHaAbcYXFta OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:20 GBp 150 485.20 XLON xHaAbcYXFtc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:20 GBp 65 485.40 XLON xHaAbcYXFte OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:20 GBp 331 485.40 XLON xHaAbcYXFtg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 65 486.40 XLON xHaAbcYXFmg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 228 486.40 XLON xHaAbcYXFmi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 180 486.20 XLON xHaAbcYXFn@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 121 486.20 XLON xHaAbcYXFnJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 172 486.20 XLON xHaAbcYXFnL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 509 486.20 XLON xHaAbcYXFnw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:10:15 GBp 240 486.20 XLON xHaAbcYXFny OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:08:50 GBp 280 486.80 XLON xHaAbcYXFMz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:08:50 GBp 13 486.80 XLON xHaAbcYXFM$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:07:22 GBp 293 487.00 XLON xHaAbcYXC$R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:01:13 GBp 320 485.20 XLON xHaAbcYXBM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 21-Jun-2022 08:01:13 GBp 193 485.20 XLON xHaAbcYXBM3

END