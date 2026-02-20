OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
20 February 2026

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 19 February 2026 it had purchased a total of 93,800 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased93,800--
Highest price paid (per ordinary share)614.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)594.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)600.41p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 353,264,299 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 353,264,299.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
19-02-202616:28:51GBp613599.50XLONxeaMI7UTf8Q
19-02-202616:28:51GBp806599.50XLONxeaMI7UTfBW
19-02-202616:28:51GBp375599.50XLONxeaMI7UTfBY
19-02-202616:28:51GBp748599.50XLONxeaMI7UTfBa
19-02-202616:28:51GBp299599.50XLONxeaMI7UTfBc
19-02-202616:25:16GBp476598.50XLONxeaMI7UTIIR
19-02-202616:23:51GBp307598.50XLONxeaMI7UTGSO
19-02-202616:23:51GBp842598.50XLONxeaMI7UTGVa
19-02-202616:23:51GBp1,223598.50XLONxeaMI7UTGVm
19-02-202616:23:51GBp640598.50XLONxeaMI7UTGVo
19-02-202616:23:51GBp472598.50XLONxeaMI7UTGVq
19-02-202616:14:56GBp1,031596.00XLONxeaMI7UT5x6
19-02-202616:13:44GBp1,573596.00XLONxeaMI7UT3jK
19-02-202616:13:44GBp195596.00XLONxeaMI7UT3in
19-02-202616:13:44GBp475596.00XLONxeaMI7UT3ip
19-02-202616:13:44GBp354596.00XLONxeaMI7UT3it
19-02-202616:07:01GBp1,168596.00XLONxeaMI7UT8kw
19-02-202616:05:11GBp93594.50XLONxeaMI7UUsx9
19-02-202616:03:54GBp54595.00XLONxeaMI7UUqoF
19-02-202616:03:37GBp600595.00XLONxeaMI7UUqBq
19-02-202616:03:34GBp1,491595.50XLONxeaMI7UUqIY
19-02-202615:58:28GBp350596.00XLONxeaMI7UUzqx
19-02-202615:56:47GBp96595.50XLONxeaMI7UUuna
19-02-202615:56:25GBp319596.00XLONxeaMI7UUuQu
19-02-202615:56:24GBp728596.50XLONxeaMI7UUuQG
19-02-202615:56:24GBp1,489597.00XLONxeaMI7UUuQR
19-02-202615:52:03GBp1,446597.00XLONxeaMI7UUZKo
19-02-202615:51:59GBp184597.50XLONxeaMI7UUZPa
19-02-202615:51:48GBp483597.00XLONxeaMI7UUWi2
19-02-202615:45:38GBp510597.00XLONxeaMI7UUMsm
19-02-202615:44:30GBp521596.50XLONxeaMI7UUJ4F
19-02-202615:41:51GBp581597.00XLONxeaMI7UUOkJ
19-02-202615:41:48GBp1,327597.50XLONxeaMI7UUOgz
19-02-202615:41:48GBp241598.00XLONxeaMI7UUOg@
19-02-202615:38:40GBp434597.50XLONxeaMI7UU5WA
19-02-202615:38:38GBp1,358598.00XLONxeaMI7UU5YU
19-02-202615:38:38GBp1,352598.00XLONxeaMI7UU5jh
19-02-202615:38:38GBp1,678598.00XLONxeaMI7UU5jo
19-02-202615:24:04GBp1,174596.00XLONxeaMI7UV$vf
19-02-202615:22:29GBp35596.00XLONxeaMI7UVzJz
19-02-202615:19:11GBp373595.50XLONxeaMI7UVd0Z
19-02-202615:19:08GBp247596.00XLONxeaMI7UVd85
19-02-202615:18:47GBp293596.50XLONxeaMI7UVayu
19-02-202615:18:47GBp487597.00XLONxeaMI7UVayz
19-02-202615:18:42GBp171597.50XLONxeaMI7UVa48
19-02-202615:18:42GBp106597.50XLONxeaMI7UVa4A
19-02-202615:18:08GBp370598.00XLONxeaMI7UVbEO
19-02-202615:18:08GBp728597.50XLONxeaMI7UVb9a
19-02-202615:18:08GBp704597.50XLONxeaMI7UVb9u
19-02-202615:14:43GBp509597.50XLONxeaMI7UVifm
19-02-202615:14:43GBp245597.50XLONxeaMI7UVifo
19-02-202615:12:43GBp473597.50XLONxeaMI7UVhSK
19-02-202615:12:43GBp314597.50XLONxeaMI7UVhSM
19-02-202615:12:43GBp47597.50XLONxeaMI7UVhSO
19-02-202615:12:43GBp310597.50XLONxeaMI7UVhSQ
19-02-202615:12:43GBp621597.50XLONxeaMI7UVhSS
19-02-202615:12:43GBp776597.00XLONxeaMI7UVhVb
19-02-202615:10:19GBp830597.00XLONxeaMI7UVN48
19-02-202615:04:42GBp732596.50XLONxeaMI7UVSJF
19-02-202614:59:37GBp301595.00XLONxeaMI7UV2Qr
19-02-202614:59:37GBp688595.50XLONxeaMI7UV2Qz
19-02-202614:52:26GBp327595.50XLONxeaMI7UOs$z
19-02-202614:52:26GBp435596.00XLONxeaMI7UOs$P
19-02-202614:51:37GBp427596.50XLONxeaMI7UOt6b
19-02-202614:50:11GBp439596.00XLONxeaMI7UOr0B
19-02-202614:50:00GBp820596.00XLONxeaMI7UOrON
19-02-202614:48:34GBp54596.00XLONxeaMI7UOmjt
19-02-202614:48:34GBp293596.50XLONxeaMI7UOmjv
19-02-202614:48:34GBp178597.00XLONxeaMI7UOmj2
19-02-202614:48:24GBp298597.50XLONxeaMI7UOmsq
19-02-202614:48:21GBp682598.00XLONxeaMI7UOmyh
19-02-202614:45:53GBp235598.00XLONxeaMI7UOyJ7
19-02-202614:42:15GBp523597.00XLONxeaMI7UOcRk
19-02-202614:40:14GBp323598.00XLONxeaMI7UOYuS
19-02-202614:40:14GBp461598.50XLONxeaMI7UOYw$
19-02-202614:39:40GBp300599.00XLONxeaMI7UOZyQ
19-02-202614:38:56GBp319599.00XLONxeaMI7UOWMV
19-02-202614:38:40GBp232599.50XLONxeaMI7UOXe@
19-02-202614:38:40GBp47599.50XLONxeaMI7UOXe0
19-02-202614:38:40GBp1,041599.00XLONxeaMI7UOXe7
19-02-202614:38:14GBp358599.50XLONxeaMI7UOXNq
19-02-202614:32:55GBp244599.00XLONxeaMI7UOKhj
19-02-202614:32:55GBp456599.00XLONxeaMI7UOKhr
19-02-202614:32:07GBp667599.50XLONxeaMI7UOIXg
19-02-202614:30:33GBp323599.00XLONxeaMI7UOU7C
19-02-202614:30:02GBp428599.50XLONxeaMI7UOSYz
19-02-202614:30:00GBp1,071600.00XLONxeaMI7UOSsB
19-02-202614:30:00GBp611600.00XLONxeaMI7UOSng
19-02-202614:22:39GBp598600.50XLONxeaMI7UO55@
19-02-202614:22:39GBp878600.50XLONxeaMI7UO559
19-02-202614:18:28GBp900600.50XLONxeaMI7UOEYx
19-02-202614:16:43GBp587601.00XLONxeaMI7UOC7i
19-02-202614:13:26GBp237601.50XLONxeaMI7UO8wI
19-02-202614:09:40GBp843601.00XLONxeaMI7UPqo7
19-02-202614:09:35GBp29601.50XLONxeaMI7UPq5Q
19-02-202614:09:35GBp61601.50XLONxeaMI7UPq5S
19-02-202614:09:35GBp50601.50XLONxeaMI7UPq5M
19-02-202614:09:35GBp79601.50XLONxeaMI7UPq5O
19-02-202614:08:38GBp133601.50XLONxeaMI7UPr0r
19-02-202614:08:38GBp55601.50XLONxeaMI7UPr0t
19-02-202614:07:41GBp60601.50XLONxeaMI7UPovx
19-02-202614:07:41GBp31601.50XLONxeaMI7UPovy
19-02-202614:07:41GBp92601.50XLONxeaMI7UPov@
19-02-202614:06:44GBp93601.50XLONxeaMI7UPpFo
19-02-202614:06:44GBp79601.50XLONxeaMI7UPpFq
19-02-202614:05:47GBp177601.50XLONxeaMI7UPmNk
19-02-202614:03:39GBp366601.00XLONxeaMI7UP@SH
19-02-202614:03:39GBp275601.50XLONxeaMI7UP@SN
19-02-202614:03:38GBp41601.50XLONxeaMI7UP@UY
19-02-202614:03:35GBp384602.50XLONxeaMI7UP$bP
19-02-202614:03:35GBp409602.50XLONxeaMI7UP$bQ
19-02-202614:03:35GBp193602.50XLONxeaMI7UP$bS
19-02-202614:03:35GBp196602.50XLONxeaMI7UP$bU
19-02-202614:03:35GBp337601.50XLONxeaMI7UP$ap
19-02-202614:03:35GBp545602.00XLONxeaMI7UP$ar
19-02-202614:03:25GBp546602.50XLONxeaMI7UP$jE
19-02-202614:02:17GBp140602.50XLONxeaMI7UPypt
19-02-202614:02:17GBp279603.00XLONxeaMI7UPyp$
19-02-202614:02:17GBp280603.00XLONxeaMI7UPypD
19-02-202613:34:21GBp194602.00XLONxeaMI7UPHQN
19-02-202613:34:21GBp30602.00XLONxeaMI7UPHQQ
19-02-202613:34:21GBp34602.00XLONxeaMI7UPHQS
19-02-202613:27:29GBp125601.50XLONxeaMI7UPOra
19-02-202613:27:29GBp202601.50XLONxeaMI7UPOrc
19-02-202613:27:29GBp271601.50XLONxeaMI7UPOre
19-02-202613:27:29GBp16601.50XLONxeaMI7UPOrg
19-02-202613:27:29GBp229601.50XLONxeaMI7UPOri
19-02-202613:27:29GBp211601.50XLONxeaMI7UPOrW
19-02-202613:27:29GBp652601.50XLONxeaMI7UPOrY
19-02-202613:27:29GBp393601.00XLONxeaMI7UPOrq
19-02-202613:17:09GBp393601.50XLONxeaMI7UP1jW
19-02-202613:03:06GBp309602.00XLONxeaMI7UQqvL
19-02-202613:02:36GBp590602.00XLONxeaMI7UQqTh
19-02-202612:57:05GBp633602.00XLONxeaMI7UQn0e
19-02-202612:55:01GBp116602.50XLONxeaMI7UQ$Y@
19-02-202612:55:01GBp51602.50XLONxeaMI7UQ$Y0
19-02-202612:53:03GBp213602.50XLONxeaMI7UQyF0
19-02-202612:48:37GBp436601.00XLONxeaMI7UQuyK
19-02-202612:44:36GBp32601.00XLONxeaMI7UQdxk
19-02-202612:44:36GBp489601.00XLONxeaMI7UQdxm
19-02-202612:36:35GBp545600.50XLONxeaMI7UQWpG
19-02-202612:34:34GBp353600.50XLONxeaMI7UQX8E
19-02-202612:26:34GBp200601.00XLONxeaMI7UQhnM
19-02-202612:26:34GBp330601.00XLONxeaMI7UQhnO
19-02-202612:19:06GBp373601.00XLONxeaMI7UQK@k
19-02-202612:17:43GBp594601.00XLONxeaMI7UQLwC
19-02-202612:09:29GBp280601.00XLONxeaMI7UQVeV
19-02-202612:09:28GBp603601.50XLONxeaMI7UQVh5
19-02-202612:09:28GBp39601.50XLONxeaMI7UQVh7
19-02-202612:08:03GBp217601.50XLONxeaMI7UQSk6
19-02-202612:08:01GBp166601.50XLONxeaMI7UQSej
19-02-202611:55:25GBp3598.00XLONxeaMI7UQ5AU
19-02-202611:55:20GBp301598.50XLONxeaMI7UQ5K4
19-02-202611:55:18GBp394599.00XLONxeaMI7UQ5Nl
19-02-202611:48:33GBp133599.00XLONxeaMI7UQEwB
19-02-202611:48:31GBp274599.50XLONxeaMI7UQE7o
19-02-202611:48:31GBp608599.50XLONxeaMI7UQE74
19-02-202611:45:47GBp839600.00XLONxeaMI7UQCu@
19-02-202611:45:47GBp196600.00XLONxeaMI7UQCu0
19-02-202611:45:47GBp8600.00XLONxeaMI7UQCu2
19-02-202611:30:18GBp276599.50XLONxeaMI7URpJG
19-02-202611:29:38GBp633600.00XLONxeaMI7URmn4
19-02-202611:27:54GBp502600.50XLONxeaMI7URn8k
19-02-202611:27:54GBp201600.50XLONxeaMI7URn8m
19-02-202611:24:49GBp395599.00XLONxeaMI7UR$RW
19-02-202611:21:48GBp60599.00XLONxeaMI7URwqA
19-02-202611:15:39GBp1597.50XLONxeaMI7URc9t
19-02-202611:15:03GBp463598.00XLONxeaMI7URdgh
19-02-202611:13:57GBp393598.50XLONxeaMI7URaip
19-02-202611:08:32GBp316599.50XLONxeaMI7URWgu
19-02-202611:08:03GBp393600.00XLONxeaMI7URW3u
19-02-202610:55:17GBp283600.00XLONxeaMI7URMss
19-02-202610:49:48GBp180600.50XLONxeaMI7URIlg
19-02-202610:49:48GBp112600.50XLONxeaMI7URIli
19-02-202610:43:41GBp36599.50XLONxeaMI7URVtQ
19-02-202610:43:38GBp290600.00XLONxeaMI7URVmz
19-02-202610:41:16GBp193600.50XLONxeaMI7URTWg
19-02-202610:39:10GBp357602.00XLONxeaMI7URQCb
19-02-202610:39:10GBp511602.50XLONxeaMI7URQCd
19-02-202610:29:49GBp215602.50XLONxeaMI7UR3bN
19-02-202610:29:49GBp309603.00XLONxeaMI7UR3bP
19-02-202610:28:49GBp607603.50XLONxeaMI7UR3Ie
19-02-202610:28:30GBp178604.00XLONxeaMI7UR0j5
19-02-202610:26:25GBp189604.00XLONxeaMI7UR13L
19-02-202610:26:24GBp166604.00XLONxeaMI7UR12f
19-02-202610:26:24GBp1,014604.00XLONxeaMI7UR12o
19-02-202610:25:17GBp119603.50XLONxeaMI7URE@F
19-02-202610:25:14GBp383604.00XLONxeaMI7UREuV
19-02-202610:25:14GBp10604.00XLONxeaMI7URExX
19-02-202610:20:51GBp393604.50XLONxeaMI7URDSZ
19-02-202610:05:25GBp336604.50XLONxeaMI7UKyix
19-02-202610:05:25GBp57604.50XLONxeaMI7UKyiz
19-02-202609:52:01GBp355605.00XLONxeaMI7UKZyW
19-02-202609:52:01GBp1605.00XLONxeaMI7UKZyY
19-02-202609:52:01GBp594605.00XLONxeaMI7UKZyg
19-02-202609:43:52GBp229605.50XLONxeaMI7UKg4K
19-02-202609:43:52GBp238605.50XLONxeaMI7UKg4M
19-02-202609:38:26GBp416606.00XLONxeaMI7UKMMk
19-02-202609:36:02GBp593606.50XLONxeaMI7UKKQj
19-02-202609:35:22GBp197607.00XLONxeaMI7UKL0b
19-02-202609:35:22GBp36607.00XLONxeaMI7UKL0d
19-02-202609:35:22GBp176607.00XLONxeaMI7UKL0f
19-02-202609:35:22GBp71607.00XLONxeaMI7UKL0Z
19-02-202609:21:33GBp531606.00XLONxeaMI7UKOjt
19-02-202609:21:33GBp328606.50XLONxeaMI7UKOj5
19-02-202609:12:47GBp296605.00XLONxeaMI7UK3uy
19-02-202609:12:46GBp309605.50XLONxeaMI7UK3uN
19-02-202609:06:53GBp222607.00XLONxeaMI7UKCeS
19-02-202609:04:53GBp300607.50XLONxeaMI7UKAk7
19-02-202609:04:47GBp298608.00XLONxeaMI7UKArd
19-02-202609:03:41GBp265608.50XLONxeaMI7UKBv0
19-02-202609:03:41GBp295608.50XLONxeaMI7UKBv2
19-02-202609:00:39GBp87608.50XLONxeaMI7ULsnl
19-02-202609:00:35GBp619609.50XLONxeaMI7ULsyM
19-02-202609:00:35GBp28609.50XLONxeaMI7ULsyO
19-02-202609:00:35GBp10609.50XLONxeaMI7ULsyQ
19-02-202609:00:35GBp4609.50XLONxeaMI7ULsyS
19-02-202609:00:35GBp256608.50XLONxeaMI7ULs$Y
19-02-202609:00:35GBp393609.00XLONxeaMI7ULs$c
19-02-202608:53:07GBp83609.50XLONxeaMI7ULmE5
19-02-202608:53:07GBp3609.50XLONxeaMI7ULmE7
19-02-202608:53:07GBp3609.50XLONxeaMI7ULmE9
19-02-202608:53:07GBp77609.50XLONxeaMI7ULmEB
19-02-202608:43:31GBp282609.00XLONxeaMI7ULccX
19-02-202608:42:58GBp616609.00XLONxeaMI7ULcxE
19-02-202608:35:28GBp383608.00XLONxeaMI7ULXWH
19-02-202608:32:42GBp92608.00XLONxeaMI7ULl7G
19-02-202608:32:38GBp515608.50XLONxeaMI7ULl0T
19-02-202608:28:08GBp279609.00XLONxeaMI7ULfjC
19-02-202608:24:35GBp395609.50XLONxeaMI7ULLlq
19-02-202608:22:46GBp386610.00XLONxeaMI7ULJY9
19-02-202608:21:58GBp573610.50XLONxeaMI7ULGsl
19-02-202608:14:02GBp262611.00XLONxeaMI7ULOBL
19-02-202608:14:02GBp323611.50XLONxeaMI7ULOBS
19-02-202608:13:13GBp590612.00XLONxeaMI7ULP6$
19-02-202608:10:30GBp342612.50XLONxeaMI7UL4@U
19-02-202608:10:27GBp348613.00XLONxeaMI7UL4wz
19-02-202608:09:15GBp166613.50XLONxeaMI7UL5Sr
19-02-202608:03:36GBp16611.00XLONxeaMI7ULD1U
19-02-202608:01:50GBp113612.00XLONxeaMI7UL9a$
19-02-202608:01:50GBp115612.00XLONxeaMI7UL9a1
19-02-202608:01:29GBp10612.50XLONxeaMI7UL95T
19-02-202608:01:29GBp320612.50XLONxeaMI7UL95V
19-02-202608:01:27GBp387613.50XLONxeaMI7UL91F
19-02-202608:01:07GBp297614.00XLONxeaMI7UMsYD



GlobeNewswire

Recommended Reading

  • February 19, 2026 04:47 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Holding(s) in Company

    TR-1: Standard form for notification of major holdings 1. Issuer Details ISIN GB00BLDRH360 Issuer Name OSB GROUP PLC UK or Non-UK Issuer UK 2. Reason for Notification An acquisition or disposal of...

    Read More
    Holding(s) in Company
  • February 19, 2026 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36019 February 2026 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares