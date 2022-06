SalMar – Meldepliktig handel

English Norwegian

Leif Inge Nordhammer primærinnsider og styremedlem i SalMar ASA har den 22.06.2022 kjøpt 38 000 aksjer i SalMar til en gjennomsnittlig kurs på 644,1856 kroner per aksje gjennom selskapet LIN AS.

Nordhammer eier indirekte 1,61% av aksjene i SalMar ASA. Han eier 99,1 % av aksjene i LIN AS. LIN AS eier 1,1% av aksjene direkte i SalMar ASA og indirekte eier LIN AS 0,51% av aksjene i SalMar ASA gjennom 1% eierandel i Kverva AS, som igjennom Kverva Industrier AS eier 50,88% av aksjene i SalMar ASA.

Vennligst se vedlagte dokument for ytterligere detaljer for transaksjonen.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

Vedlegg