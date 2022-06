English French

Adoption de toutes les résolutions par l’Assemblée générale

du 16 juin 2022

Paris, le 22 juin 2022,

L’Assemblée générale de Quadient (Euronext Paris : QDT) s’est déroulée le 16 juin 2022 sous la présidence de Monsieur Didier Lamouche. L’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises ont été adoptées, avec un taux de participation des actionnaires de 71,46%.

L’Assemblée générale a approuvé le renouvellement des mandats d’administrateurs de Monsieur Didier Lamouche et de Mesdames Nathalie Wright and Mrs. Martha Bejar. De plus, la cooptation de Madame Paula Felstead et le renouvellement de son mandat ont également été approuvés.

L’Assemblée générale a également renouvelé l’ensemble des délégations financières consenties au Conseil d’administration.

Par ailleurs, l’Assemblée générale a approuvé le versement en numéraire d’un dividende de 0,55 euro par action. Le dividende sera payé en une seule fois le 8 août 2022.

La retransmission de l'Assemblée générale et le résultat des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de Quadient ( https://invest.quadient.com/assemblees-generales ).

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 30 56

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com







Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

