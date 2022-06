BI Boligejendomme A/S – kapitalens størrelse og antal aktionærer

København K, June 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- BI Boligejendomme A/S forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S’ marked for Alternative Investeringsfonde (AIF) med første handelsdag den 27. juni 2022.

BI Boligejendomme A/S har en samlet formue på 2,0 mia. kr. fordelt på 945 investorer.

Der er forud for optagelsen til handel foretaget en kapitalforhøjelse i BI Boligejendomme A/S til tegningskurs 200. Kapitalforhøjelsen blev registreret hos Erhvervsstyrelsen den 16. juni 2022.

Aktierne i BI Boligejendomme A/S blev tegnet af et begrænset antal danske finansielle virksomheder med henblik på placering af disse i investeringsporteføljer samt via danske pengeinstitutter med henblik på placering i deres kunders depoter.

Selskabets samlede registrerede selskabskapital udgør nominelt DKK 1.000.010.700 fordelt på 10.000.107 aktier à nominelt DKK 100. På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på DKK 100 én stemme.

For yderligere oplysninger om BI Boligejendomme A/S henvises til informations­doku­mentet, væsentlig investorinformation samt selskabets vedtægter, der kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til selskabets forvalter, BI Management A/S, Bredgade 40, 1260 København K, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen



BI Boligejendomme A/S

Ole Mikkelsen

Direktør BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør