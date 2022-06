Sharp Canada lance une nouvelle génération d’écrans interactifs AQUOS BOARD®

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée (SECL), une filiale de la société Sharp, a le très grand bonheur de dévoiler une nouvelle génération de sa gamme d’écrans interactifs AQUOS BOARD®. Disponibles en trois catégories de taille d’écran – le modèle PNL862B de catégorie 86" (85,6" sur la diagonale); le modèle PNL752B de catégorie 75" (74,5" sur la diagonale); et le modèle PNL652B de catégorie 65" (64,5" sur la diagonale) – ces écrans sont parfaitement adaptés aux établissements d’éducation postsecondaires et/ou aux salles de réunion en entreprise ayant besoin d’un fonctionnement à la fois réactif et intuitif, complété par un ensemble d’outils de collaboration intelligents.

La gamme PNL2B d’écrans interactifs intelligents AQUOS BOARD® combine la haute précision de l’« écriture et lecture en résolution 4K » avec une expérience utilisateur des plus authentiques : l’expérience « Pen-on-Paper® » de Sharp déploie les technologies brevetées PrecisionTouch et Zero bonding pour procurer une expérience d’écriture qui imite l’écriture traditionnelle papier et stylo. Au niveau de l’exploitation, le connecteur USB-C unique simplifie l’accès : l’utilisateur n’a plus qu’à brancher son appareil et lancer immédiatement les activités de communication et collaboration. En plus, l’application intégrée de connexion en sans-fil permet aux intervenants de passer les contenus de leurs dispositifs personnels sur l’écran AQUOS BOARD®, rapidement et en toute facilité. Une grande variété de systèmes d’exploitation sont pris en charge, notamment Windows®, Android™, iOS, macOS®, iPadOS®, et Chrome™. Les écrans interactifs AQUOS BOARD® PNL2B se dotent également d’un contrôleur intégré donnant accès aux fonctions de tableau blanc, d’écriture en superposition, et de diffusion en sans-fil.

Conçus pour mettre de l’avant la flexibilité et la facilité d’emploi, ces modèles présentent beaucoup d’avantages, notamment l’architecture ouverte, la facilité de connexion à une variété de sources informatiques, et la version la plus récente de port USB-C haute vitesse et à large bande passante. Pour augmenter encore plus l’expérience audiovisuelle de réunion ou de cours, la gamme PNL2B d’écrans interactifs intelligents AQUOS BOARD® prend en charge la barre de son AV optionnelle PNZCMS1 avec son réseau de 6 microphones, une puissance sonore de 8 watts, et une résolution vidéo 4K Ultra HD. Pour renforcer la productivité et tirer le meilleur parti des réunions et des présentations, un ensemble de logiciels est compris, notamment le logiciel Sharp Pen Software, le logiciel Sharp Touch Viewer, et l’application Bytello Share de diffusion en sans-fil.

« Nous sommes très enthousiastes pour la sortie de la nouvelle série PNL2B d’écrans AQUOS BOARD® qui vont ouvrir le lieu de travail et les salles de classe à un tout autre niveau d’efficience et de performance. Cette série ne manquera pas de dynamiser les interactions en connectant les intervenants de près et de loin. Ces modèles se vantent d’un niveau de luminosité de 400 nit (cd/m2) et d’un système d’exploitation considérablement amélioré prenant en charge Android 9.0. Il y a trois bornes HDMI pour optimiser la connectivité. La nouvelle série PNL2B est une solution innovatrice qui procure une expérience interactive cohérente et conviviale, » a déclaré Alex Litvinov, responsable de marketing produit, Groupe de solutions visuelles, Sharp Électronique du Canada.

Les écrans interactifs AQUOS BOARD® PNL2B sont désormais disponibles à l’expédition, et la barre de son AV PNZCMS1 sera prête à l’expédition au mois de août. Les commandes sont acceptées dès maintenant.

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée est une filiale directe de la Société Sharp. Basée à Osaka, dans le Japon, cette société s’est forgé une réputation d’innovateur international et de fournisseur de produits et solutions électroniques uniques en leur genre. Nous nous sommes donné pour mission de favoriser un équilibre entre le temps de travail et le temps personnel, en misant sur des produits qui facilitent et améliorent la vie des gens au travail, à la maison, et partout ailleurs. Les produits électroniques grand public de Sharp accroissent la qualité de la vie et le confort et ouvrent de nouvelles perspectives. Les produits professionnels de Sharp augmentent la productivité et réduisent les coûts. Les produits Sharp sont conçus pour aider les personnes, les familles, et les équipes de travail à rester en contact, communiquer clairement, et donner libre cours à la créativité. Sharp s’engage à améliorer la vie des gens en développant les technologies de pointe et en y intégrant l’innovation, la qualité, la valeur, et une conception intelligente. Nous sommes fiers de notre longue tradition d’innovation, et nous avons hâte de poursuivre sur ce chemin. Sharp prend très au sérieux son rôle socialement responsable et écoresponsable, et exerce ses activités en réfléchissant en permanence aux impacts sur les clients, les fournisseurs, les employés, les communautés, et d’autres parties prenantes, sans oublier l’environnement. Notre organisation vise à influer la société de manière positive en contribuant à la culture, aux avantages, au bien-être, et à la qualité de vie des gens autour du monde, en sachant que la prospérité de la famille de sociétés Sharp se lie étroitement à celle de l’humanité.

Questions des médias : Manali Jain, responsable des communications de marketing et de la marque, Sharp Électronique du Canada, Courriel : jainm@sharpsec.com | Direct : 416-357-2914

