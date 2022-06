MARTELA OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA KONSERNIN JOHTORYHMÄN UUDELLE JÄSENELLE

English Finnish

Martela Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2021 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Yhtiö on tiedottanut Suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä 2021—2023 pörssitiedotteella 23.3.2021.

Suoriteperusteiseen lisäosakejärjestelmään 2021—2023 osallistumisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii hallituksen vahvistaman määrän yhtiön A-osakkeita.

Hallitus on 23.6.2022 päättänyt suunnatusta osakeannista osana Suoriteperusteista lisäosakejärjestelmää 2021—2023. Osakeannissa merkittäväksi on tarjottu osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhteensä enintään 34 722 uutta yhtiön A-osaketta konsernin johtoryhmän uudelle jäsenelle Suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän 2021—2023 osakeomistusedellytyksen täyttämistä varten.

Yhtiöllä on painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle, koska osakeannin tarkoituksena on kannustaa konsernin johtoryhmän uutta jäsentä hankkimaan ja omistamaan yhtiön A-osakkeita osana Suoriteperusteista lisäosakejärjestelmää 2021—2023.

Uusien osakkeiden merkintähinta on 2,88 euroa/osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.5.—31.5.2022. Uudet osakkeet on maksettava merkittäessä.

Hallitus on päättänyt antaa konsernin johtoryhmän uudelle jäsenelle 23 333,12 euron suuruisen korollisen lainan yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Lainan enimmäismäärä on 70 prosenttia henkilön osakesijoituksesta. Laina maksetaan kokonaisuudessaan takaisin viimeistään 31.12.2025.

Suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 11 574 osaketta ja hallitus on hyväksynyt merkinnät. Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa 11 574 osakkeella yhteensä 4 519 614 osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta 33 333,12 euroa kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta heinäkuussa 2022. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin.

Päätös osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2022 antamaan valtuutukseen.

Missiomme ”better working” ja visiomme ”people centric workplaces” määrittelevät strategisen suuntamme. Martela toimittaa käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa käyttäjät ja heidän hyvinvointi ovat keskiössä. Keskitymme Pohjoismaihin, sillä yhteisen avoimen työkulttuuritaustamme ja tarpeidemme myötä Pohjoismaat ovat hybridien työympäristöjen edelläkävijöitä.