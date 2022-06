Arcoma vinner viktig upphandling i Finland. (MAR)

Swedish English

2022-06-27

PRESSRELEASE

Arcoma vinner viktig upphandling i Finland.





Arcoma AB har vunnit viktig upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till ”HUS Medical Imaging Center” i Finland. Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och kontraktet har en option på ytterligare tre system för installation under 2023. Det totala ordervärdet är upp till cirka 7,5 MSek, beroende på tillval och optioner.

Upphandlingen är vunnen av Lifemed Medical Systems som är Arcomas distributör och samarbetspartner i Finland och slutkunden är ”HUS Medical Imaging Center” som är en del av Helsingfors universitetssjukhus.

"Vi är mycket glada över denna möjlighet att leverera dessa system till HUS, tillsammans med vår partner Arcoma. Ergonomi, patientsäkerhet och bra bildkvalitet var nyckelfaktorerna i detta anbud och Precision i5 är en perfekt lösning för att möta dessa behov ”, säger Mikko Isoviita, Sales Manager Lifemed Medical Systems.

"Det är mycket glädjande att vi genom Lifemed vunnit denna upphandling, det är en viktig kund och mycket bra referenssjukhus för Arcoma”, säger Tarik Cengiz, Business Director & Key Account Manager på Arcoma AB.







Om Lifemed

Lifemed Medical Systems är ett finskt familjeägt företag som erbjuder högkvalitativa medicinska bildbehandlingssystem och ett brett utbud av annan sjukvårdsutrustning och tillbehör. De har över 30 års erfarenhet inom området och deras kunder inkluderar både offentliga och privata vårdgivare och utbildningsinstitutioner i hela Finland.





Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se







För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas VD Sanna Rydberg, Telefon: +46 706 069548, E-mail: sanna.rydberg@arcoma.se

Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 13.00

För mer IR-relaterad information och möjlighet till prenumeration av pressreleaser, vänligen besök vår ir-sida: www.arcoma.se/about-us/investors/







Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 juni 2022 kl. 13:00

Bilaga