27 juin 2022

RCI BANQUE A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS SON PREMIER EMPRUNT OBLIGATAIRE VERT, D’UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS À TAUX FIXE ET ÉCHÉANCE JUILLET 2027

RCI Banque annonce le lancement de sa toute première obligation verte pour 500 millions d'euros à 5 ans, portant un coupon de 4,75 %.

La transaction a attiré une demande de plus de 1 milliard d'euros provenant d'environ 110 investisseurs. 84% des obligations ont été allouées à des investisseurs orientés investissement responsable.

Le produit de cette obligation verte sera utilisé pour financer ou refinancer des véhicules électriques et des infrastructures de recharge.

Cette opération, lancée quelques semaines après la présentation par RCI Banque de sa nouvelle marque commerciale « Mobilize Financial Services », témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise et sa contribution à faciliter la transition vers la mobilité électrique et la lutte contre le changement climatique.

À propos de Mobilize Financial Services :

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Filiale de Renault Group dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, Mobilize Financial Services est la marque commerciale de RCI Banque SA, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l’Alliance.

Implanté dans 36 pays, le groupe, qui compte près de 4 000 collaborateurs, a financé plus de 1,4 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2021 et vendu 4,7 millions de services. Les actifs productifs moyens sont de 44,8 milliards d’euros de financement à fin décembre 2021 et le résultat avant impôts est de 1 194 millions d’euros à fin décembre 2021.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. A fin décembre 2021, le montant net des dépôts collectés représente 21 milliards d’euros soit 47 % des actifs nets de l’entreprise.

Pour en savoir plus sur Mobilize Financial Services : www.mobilize-fs.com

Suivez-nous sur Twitter : @Mobilize_FS





