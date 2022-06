Quadient lance DigtalBOOST : des solutions digitales clés en mains pour les processus clients et les contrats courants

English French

Paris



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui le lancement de DigitalBOOST, une suite de solutions digitales clés en mains qui aide les entreprises à traiter facilement des processus clients digitaux, en libre-service, sans nécessité d’assistance informatique ou d’investir dans des plateformes coûteuses.

Les experts en transformation digitale de Quadient ont mis à profit leur expérience de longue date et les bonnes pratiques de ses clients pour lancer DigitalBOOST, un ensemble de solutions hébergées par Quadient qui transforme rapidement les processus et les contrats clients habituellement gérés manuellement en des documents numériques accessibles via les applications mobiles des entreprises, leurs sites internet et leurs portails clients.

« Les entreprises ont conscience de la valeur de l'expérience client et des communications, mais souvent, leurs ressources informatiques sont limitées et doivent se concentrer sur l’essentiel. Les processus client que les entreprises ne sont pas en mesure de digitaliser, nous pouvons le faire pour eux », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications, Quadient. « DigitalBOOST est un nouvel écosystème pour Quadient, qui vient s'ajouter à notre portefeuille déjà étendu de solutions logicielles basées sur le Cloud, leaders sur leur marché. Avec DigitalBOOST, nous proposons des services hébergés qui augmentent la productivité à travers l'automatisation, réduisent les coûts en remplaçant le papier par des formulaires en ligne qui permettent l’adressage et la signature électroniques, accélèrent la transition digitale tout en favorisant l’autonomie des utilisateurs qui peuvent lancer des demandes facilement et à distance, depuis n'importe quel appareil ».

DigitalBOOST Customer Processes réduit la charge de travail des centres d'appels en digitalisant les processus clients les plus courants. Des formulaires préremplis guident les clients dans la collecte des données et la validation de leur identité dans les cas d’usage les plus courants comme les demandes de remboursement, les mises à jour de profil, les demandes de nouveaux services ou les abonnements. Un tableau de bord permet aux agents de suivre les demandes clients, les approuver et déclencher rapidement l’envoi de notifications personnalisées, par e-mail ou SMS, et de suivre leurs indicateurs clés.

DigitalBOOST Contracts permet aux collaborateurs de personnaliser les contrats et d’inviter les clients par SMS à les consulter et les signer en quelques minutes, le tout depuis un appareil mobile, sans besoin de prendre rendez-vous pour une signature en personne, ou d'attendre de recevoir les copies papier par la poste. Parmi les cas d’usage les plus courants, la solution permet de traiter la signature et le renouvellement de contrats, les prêts à court-terme, l'approbation des conditions générales ou encore les formulaires d’ajout de nouveaux bénéficiaires.

Pour plus d'informations sur DigitalBOOST, visitez notre page web.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.fr/.

Contacts Presse Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com Agence MilleSoixanteQuatre / LaSuite&Co

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 – alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com





Pièce jointe