Celcom-Digi mottar regulatorisk klarering for å gå videre med fusjon i Malaysia

English Norwegian

(Oslo/Singapore, 29. juni 2022) Telenors malaysiske datterselskap Digi, og Axiata Group Berhad, har i dag mottatt en «Notice of No Objection» fra den malaysiske telekomregulatøren, Malaysian Communications and Multimedia Commission (“MCMC”), for den foreslåtte fusjonen av Celcom og Digis telekomvirksomheter.



Meldingen bekrefter MCMCs samtykke til at partene kan gå videre til neste faser av den foreslåtte transaksjonen som er godkjenning fra det malaysiske finanstilsynet (Securities Commission), Bursa Malaysia, og av Axiata og Digis aksjonærer.



- Med det regulatoriske samtykket, har vi nådd en positiv milepæl i den malaysiske fusjonsprosessen. Vi gleder oss over at vi nærmer oss å realisere det fulle potensiale ved å bringe disse to selskapene sammen, og etablere en kommersielt sterkere og mer robust digital tjenesteleverandør. Med de foreslåtte strukturelle grepene i Thailand og Malaysia, har Telenor en klar ambisjon om å skape fremtidsrettede selskaper som bedre kan støtte ambisiøse nasjonale digitale ambisjoner og bringe nye, avanserte tjenester til forbrukere i hele regionen, sier Jørgen Arentz Rostrup, konserndirektør i Telenor Group og leder for Telenor Asia.



For å sikre at forbrukere i Malaysia vil fortsette å dra nytte av effektiv konkurranse i telekommunikasjonssektoren, har Axiata og Digi tilbudt et sett med forpliktelser for å møte potensielle utfordringer identifisert av MCMC. Detaljer er tilgjengelig her.



Partene er fortsatt sikre på at det fusjonerte selskapet vil realisere den estimerte verdien av synergier samt at de sammenslåtte enhetene vil etablere en sterk leverandør av digitale tjenester, som er godt posisjonert for å svare på endringer i markedet.



Det sammenslåtte selskapet vil gi bedre nettverkskvalitet og dekning. I tillegg vil selskapet investere i utvidelse av nettverket, akselerere utvikling av 5G-løsninger og tilrettelegge vekstmuligheter for store, små og mellomstore bedrifter gjennom globale partnerskap. Det sammenslåtte selskapet vil også dra nytte av stordriftsfordeler, samtidig som det styrker kjernedistribusjon, leverer forbedret nettverksdrift og realiserer effektiviteten av operasjonelle aktiviteter.



Det fusjonerte selskapet planlegger å investere opptil 250 millioner Malaysiske ringgit (~55 millioner USD / 550 millioner NOK) over fem år for å bygge et innovasjonssenter i Kuala Lumpur. Senterets formål er å holde Malaysia i forkant av den globale digitale utviklingen, og vil fremme omfattende forskning- og utvikling knyttet til 5G, AI og IoT-teknologi samt støtte lokale digitale oppstartsselskaper med å utvide deres teknologi- og innovasjonsevne.



Partene anslår at den foreslåtte sammenslåingen vil bli gjennomført innen andre halvdel av 2022 som tidligere annonsert. Ved gjennomføringen av fusjonen, vil Axiata og Telenor ha likt eierskap på 33,1 prosent hver i det nye selskapet.



Pressekontakt:

David Fidjeland, informasjonssjef, Telenor Group

+47 934 67 224 | david.fidjeland@telenor.com