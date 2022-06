Lauri Männiste määrati Arco Tarc OÜ uueks juhatuse liikmeks

English Estonian

Arco Vara AS-i juhatus valis alates 28. juunist 2022. aastal Arco Tarc OÜ uueks juhiks Lauri Männiste.

Lauri Männistel on eesmärk arendada Arco Tarc kõrge professionaalsusega peatöövõtu ehitusettevõtteks. Arco Tarci esimene objekt on Kodulahe Rannakalda elamupiirkonna ehitus, mille ehitusmaksumuseks on kavandatud 22 miljonit eurot.

Lauri Männiste õppis Tallinna Tehnikaülikoolis tööstus- ja tsiviilehitust ning tal on ehitustehnika magistrikraad. “Minu esimene kokkupuude ehitusplatsiga oli Vilcon Ehituses. Sellele järgnes 7 aastat Nordecon AS-s erinevatel positsioonidel ehitustöid juhtides. Viimased 10 aastat on möödunud Ramm Ehituses projektijuhina,” ütles Männiste, kes viimases ametikohas juhtis ka Arco Vara Kodulahe elurajooni esimeste etappide ehitust.

Uus Arco Tarc OÜ juht omab 429 Arco Vara AS-i aktsiat.





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

tiina.malm@arcovara.com