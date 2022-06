DELTA DRONE : DONECLE ACQUIERT DRONETIX POUR DISPOSER D’UNE OFFRE COMPLETE D’INSPECTION AERONAUTIQUE PAR DRONE

English French

DONECLE ACQUIERT DRONETIX POUR DISPOSER D’UNE OFFRE COMPLETE D’INSPECTION AERONAUTIQUE PAR DRONE

Dardilly, le 29 juin 2022 – 18h

La société toulousaine Donecle, dont Delta Drone est actionnaire à 24,98% annonce l’acquisition de la société Dronétix, basée à Evry-Courcouronnes.

Fondée en 2018, Dronétix est spécialisée dans l’inspection par drone des moteurs d’avions et des trains d’atterrissage. La technologie conçue par Dronétix est très complémentaire pour Donecle. Leur mise en commun permet en outre de mutualiser des algorithmes d’intelligence artificielle (IA). Sur le plan commercial, l’opération ouvre un nouvel axe de développement visant l’inspection des équipements aéronautiques.

De son côté, Donecle est devenue en quelques années le leader de l’inspection automatisée de la surface des fuselages et ailes d’avions, grâce à une solution qui associe des drones pour l’acquisition des images puis un algorithme d’analyse d’images. Cette solution permet de détecter et de mesurer de manière automatique et dans un temps très réduit tous les dommages subis lors des vols, notamment du fait d’impacts de foudre (enfoncements, dégradation des peintures et des marquages, etc.). Parmi ses clients, Donecle dispose de nombreuses références de premier plan : Air France – KLM, Latam, Austrian Airlines, AAR, les centres régionaux de maintenance Regional Jet Center et LOTAMS, l’Armée de l’Air et de l’Espace, la Marine Nationale, etc.

Matthieu Claybrough, Président de Donecle se félicite de l’opération : « l’acquisition de Dronétix est stratégique pour nous, car elle complète nos savoir-faire technologiques et nous ouvre un nouveau segment du marché de l’inspection aéronautique. Désormais, Donecle occupe véritablement une position de force dans ce marché en très forte croissance. La présence de Delta Drone dans notre capital est un atout pour nous dans ce genre d’opération, grâce au soutien sans faille apporté depuis plusieurs années ».

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0014009LP0

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

AELIUM

Jérôme Gacoin +33 1 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr

