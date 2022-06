English French

Quadient annonce la fin de son programme de cessions avec la vente de l’activité Shipping

Paris, le 30 juin 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd’hui la vente de son activité Shipping.

Cette activité, intégrée dans le segment Opérations Annexes, comprend une solution complète de gestion de la logistique et du transport, ainsi que la production, la gestion et la distribution de systèmes de traçabilité RFID. La vente porte sur les actifs, les procédés industriels et les activités de Shipping, et se fait par le biais d’un management buyout (MBO). Le chiffre d’affaires des activités cédées s’est élevé à environ 5 millions d’euros en 2021. A l’issue de cette opération, quarante salariés de Quadient seront transférés dans la nouvelle entité.

La vente de cette activité marque l’aboutissement du plan de recentrage annoncé en janvier 2019 dans le cadre de la stratégie Back to Growth. Le restant des activités sous les Opérations Annexes consistent désormais en deux solutions stratégiques de Quadient :

Activités Mail Related Solutions sur le périmètre des pays internationaux, comprenant principalement le Japon et l’Europe du Nord, ainsi que les ventes indirectes via un réseau de distributeurs et de partenaires (chiffre d'affaires 2021 d’environ 40 millions d’euros)

Activités Parcel Locker Solutions sur le périmètre des pays internationaux, comprenant principalement l’Australie et l'Europe du Nord (chiffre d’affaires d’environ 4 millions d’euros).

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « Cette cession est la dernière étape de notre engagement à sortir des activités non-stratégiques afin de recentrer nos opérations sur nos trois solutions stratégiques. Nous sommes ravis d’avoir mené à bien cette phase de cession, trois ans seulement après le lancement de notre stratégie « Back to Growth » en 2019, pour un montant de cessions total d’environ 115 millions d’euros. La réalisation de ce programme permet à Quadient de concentrer exclusivement ses efforts sur la croissance organique de ses activités stratégiques. Comme pour toute cession réalisée tout au long de cette période, nous nous sommes efforcés de trouver le meilleur repreneur, qui non seulement continuerait à investir dans ces activités, mais assurerait aussi la continuité d’emploi pour les salariés concernés. Pour cette dernière cession, nous sommes donc particulièrement heureux de la mise en place d’un MBO par une équipe talentueuse qui pourra continuer à développer et faire croitre cette activité. Nous leur souhaitons plein succès dans ce projet ».

