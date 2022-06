Gofore Oyj: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy valitsi Goforen asiantuntijaresurssit Digivisio 2030 -hankkeeseen

English Finnish

Gofore Oyj

Pörssitiedote

Sisäpiiritieto

30.6.2022 klo 10.15

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy on valinnut Goforen toimittajaksi Digivisio 2030 -hankkeeseen. Hankinnan kohteena ovat korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeen ratkaisujen suunnitteluun, kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijaresurssit neljäksi vuodeksi vuosina 2022-2026.

Hankinnan kokonaisarvo on 30-35 miljoonaa euroa, josta Goforen osuus on noin 12 miljoonaa euroa.

Digivisio 2030 –hankkeessa suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Kaikki Suomen 38 korkeakoulua ovat allekirjoittaneet hankkeen osallistumissopimuksen ja hanketoimisto on perustettu vuonna 2020. Hankkeen tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja jossa jokainen voi oppia helpommin ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa.

CSC on Goforelle pitkäaikainen, monipuolinen asiakkuus, jossa Digivisio 2030 -hanke on uusi sopimuskokonaisuus.

- Digivisio on hyvin kunnianhimoinen hanke, jossa on useita modernin digitalisaation mielenkiintoisimpia osa-alueita kuten tekoälyn tai tietoaltaiden hyödyntäminen. Pääsemme siis yhdessä CSC:n kanssa hyödyntämään todella monipuolisesti osaamistamme digitalisaation pioneereina, kommentoi Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

CSC teki hankinnasta päätöksen 30.6.2022. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Lisätietoja:

Mikael Nylund

Toimitusjohtaja

Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com

Lisätietoa Digivisio 2030 -hankkeesta: https://digivisio2030.fi/





