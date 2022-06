Atos inaugure son Centre d’Excellence des Sciences de la Vie pour accélérer le développement de médicaments et favoriser la médecine de précision

English French

Paris, le 30 juin 2022 - Atos, en accord avec le Wellcome Genome Campus de Cambridgeshire (Royaume-Uni), annonce aujourd’hui l’inauguration officielle de son Centre d’excellence mondial consacré aux sciences de la vie. Ce centre accompagnera les chercheurs sur le campus et les instituts de recherche sur le génome et la biodata du monde entier dans leurs travaux en leur fournissant un accès précoce aux technologies émergente. Ensemble, les équipes auront à cœur d’accélérer le processus de mise sur le marché de nouveaux médicaments et d’apporter des bénéfices sociétaux tangibles.

Le Centre d’excellence d’Atos dédié aux sciences de la vie est un instrument d’exploration, de découverte et de co-création. Il vient compléter les installations de calcul existantes du campus, avec un accès à des technologies de pointe – telles que l’informatique quantique, le calcul haute performance, l’edge computing et l’IA – étayées par les produits, les services et le savoir-faire d’Atos dans ces secteurs. L’installation bénéficiera également des technologies de pointe des partenaires d’Atos, notamment Arm, Intel et NetApp. Créé pendant le confinement lors de la pandémie de Covid-19, ce centre a déjà apporté son soutien aux chercheurs du monde entier afin d’étudier les nombreuses spécificités de ce virus.

Les experts d’Atos à travers le monde collaboreront directement avec les scientifiques spécialisés dans la recherche sur le génome et la biodata pour les aider à transformer leurs idées en solutions concrètes, en se focalisant sur la mise en œuvre de la santé de précision et l’accélération du développement de médicaments au moyen de technologies numériques. L’objectif est double : créer des solutions qui permettent aux organisations de santé de concevoir des stratégies efficaces pour prévenir et gérer les maladies, et aider les organisations pharmaceutiques/biotechnologiques et médicales à accélérer le développement de traitements ciblés/d’équipements médicaux et de capteurs de pointe, qui contribueront à relever les plus grands défis de la société moderne dans la santé.

Les résultats de la collaboration entre Atos et les acteurs de la santé et des sciences de la vie seront présentés au Centre d’excellence par le biais d’ateliers d’innovation, de production de preuves de concept, de démonstrations et de webinaires.

Dr Natalia Jimenez, Responsable Groupe des produits Sciences de la Vie, Atos, a déclaré : « L’ouverture de ce Centre d’excellence est une étape importante dans la stratégie d’Atos visant à stimuler l’innovation dans le secteur de la santé et des sciences de la vie. En fournissant un écosystème au sein duquel les chercheurs peuvent accéder aux technologies émergentes avec le soutien des meilleurs experts d’Atos, le Centre d’excellence jouera un rôle crucial dans la promotion de la découverte et de l’innovation en sciences de la vie. En soutenant l’ensemble de l’écosystème, l’objectif est de réduire le temps nécessaire pour mettre sur le marché de nouveaux médicaments et d’apporter des bénéfices tangibles aux patients. »

Dr Julia Wilson, Directrice Associée, Institut Wellcome Sanger, a commenté « Nous sommes ravis qu’Atos ait rejoint notre communauté sur le Campus. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour maximiser les nombreuses opportunités que le Centre d’excellence offrira aux scientifiques sur place et dans le monde entier. Les technologies émergentes telles que l’informatique quantique, le calcul haute performance, l’edge computing et l’IA ont le potentiel de faire avancer la recherche sur les données biologiques pour aider le secteur des sciences de la vie à accélérer le processus de développement de médicaments et à réduire les coûts. »

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG et Next 20.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Constance Arnoux | constance.arnoux@atos.net | +33 6 44 12 16 35

Pièce jointe