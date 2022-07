“Maxima Grupei” priklausantis prekybos tinklas „Stokrotka“ sudarė sutartį dėl keturiolikos parduotuvių perėmimo Lenkijoje

English Lithuanian

Mažmeninės maisto prekybos tinklas „Stokrotka“ sudarė sutartį, siekiant perimti keturiolika maisto parduotuvių veikiančių Mazovijos vaivadijoje, Lenkijoje. Sandorį planuojama užbaigti iki 2022 metų pabaigos, įvykdžius sutartyje numatytas sąlygas ir gavus besąlyginį kompetentingų konkurencijos priežiūros institucijų leidimą dėl koncentracijos.



Planuojama, kad keturiolikos perimamų parduotuvių pajamos viršys 25 mln. eurų. Mažmeninės maisto prekybos tinklo „Stokrotka“, veikiančio Lenkijoje, parduotuvių skaičius 2021 metų pabaigoje buvo daugiau kaip 800 parduotuvių, įskaitant nuosavas ir franšizės pagrindu dirbančias parduotuves, o apyvarta viršijo 1 mlrd. EUR. „Maxima Grupė“ prekybos tinklą „Stokrotka“ įsigijo 2018 metais.

„Po aštuonių parduotuvių perėmimo 2021 metų gale, nesenai sudaryta sutartis dėl keturiolikos parduotuvių perėmimo Mazovijos vaivadijoje sustiprins mūsų pozicijas regione ir papildomai prisidės prie suplanuotos organinės plėtros“, teigia Arūnas Zimnickas, „Stokrotka“ vadovas ir Valdybos prezidentas.

„Nepaisant iššūkių kupino laikotarpio, mes tikime šio regiono saugumu ir augimo galimybėmis. Būtent dėl to tęsiame investicijas ir atlikome antrą įsigijimą per metų laikotarpį. Šio sandorio dalį sudaro ir nekilnojamas turtas, tai atitinka mūsų kryptį stiprinti valdomo nekilnojamo turto portfelį. Mūsų plėtros fokusas išlieka Lenkijos rinka, per organinę plėtrą ir įsigijimus, su sąlyga, kad tai atitinka „Stokrotka“ verslo modelį. Arūnas Zimnickas kartu su komanda mūsų tinklą Lenkijoje padidina beveik šimtu parduotuvių per metus, o tai iš tiesų nepaprastas pasiekimas“, teigia Mantas Kuncaitis, „Maxima Grupės“ generalinis direktorius ir Valdybos pirmininkas.

„Maxima Grupė“ valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T-Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse ir Lenkijoje. „Maxima Grupės“ parduotuvių skaičius 2021 metų pabaigoje viršijo 1 400 parduotuvių penkiose šalyse ir grupės pajamos siekė 4,5 mlrd. eurų.

Įmonė priklauso „Vilniaus prekyba“ įmonių grupei. „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

