MicroEJ可在任何智能产品与Android™ Studio兼容

Chinese (Simplified) Japanese Korean Chinese (Traditional)

MICROEJ VEE长期以来一直被定位为资源受限型智能设备的“安卓姐妹版”，面向全球智能产品的销量超过1亿。



MicroEJ现在支持Android Studio和Gradle，能够使相同的应用程序在安卓和MicroEJ上进行开发、模拟、测试和运行

借助这款安卓兼容性套件，MicroEJ增强了其在微控制器和低成本Linux处理器领域的领先地位，使开发人员能够优化成本和能耗，并通过在任何智能设备使用虚拟设备，提供加速软件开发的各种方法。



波士顿, July 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物联网和嵌入式设备软件容器领先提供商MicroEJ今日宣布推出安卓兼容性套件，将全球众多电子产品制造商连接到Android Studio及相关开发人员的快速增长生态系统中。

这项新发布巩固了MicroEJ作为小型和受限型智能设备之“ 安卓姐妹版 ”的定位。通过使相同软件能够在MicroEJ或安卓执行环境中运行，制造商可以轻松地从功能强大的处理器切换到较小的处理器（例如，从Arm Cortex-a切换到Arm Cortex-M），从而显著降低能耗。

MicroEJ安卓兼容性套件为智能设备制造商带来诸多显著益处：

安卓兼容性和Android Studio支持

MICROEJ VEE 技术原理与安卓相同。它现在还支持Android Studio的应用开发，并可与Gradle构建系统集成。

技术原理与安卓相同。它现在还支持Android Studio的应用开发，并可与Gradle构建系统集成。 利用虚拟设备加速开发

MicroEJ使虚拟设备的开发能够与软硬件的开发并行，同时加快规范验证。Android Studio可以像推出安卓虚拟设备一样推出MicroEJ虚拟设备。

MicroEJ使虚拟设备的开发能够与软硬件的开发并行，同时加快规范验证。Android Studio可以像推出安卓虚拟设备一样推出MicroEJ虚拟设备。 提高能效

MicroEJ安卓兼容性套件可使两个处理器共存，并在由安卓驱动的功能强大的处理器和由MicroEJ驱动的低功耗处理器之间分配相同任务，从而显著降低能耗。

MicroEJ安卓兼容性套件可使两个处理器共存，并在由安卓驱动的功能强大的处理器和由MicroEJ驱动的低功耗处理器之间分配相同任务，从而显著降低能耗。 消除软件-硬件互锁来利用硬件创新

通过运用标准软件容器，使用MicroEJ构建的应用程序代码可向最佳硬件转移，不受RTOS/OS组合的影响。由于软件API的重新使用，它可加速硬件评估和促进衍生产品的开发。

通过运用标准软件容器，使用MicroEJ构建的应用程序代码可向最佳硬件转移，不受RTOS/OS组合的影响。由于软件API的重新使用，它可加速硬件评估和促进衍生产品的开发。 大型开发者生态系统

大型Java/kotlin开发者生态系统现在可以使用IntelliJ IDEA、Android Studio和Gradle等主流工具来构建MicroEJ应用程序，利用在MICROEJ VEE中心嵌入的低功耗特性来实现高度优化的资源利用率。

大型Java/kotlin开发者生态系统现在可以使用IntelliJ IDEA、Android Studio和Gradle等主流工具来构建MicroEJ应用程序，利用在MICROEJ VEE中心嵌入的低功耗特性来实现高度优化的资源利用率。 利用硬件IP，用于矢量图形

MICROEJ VEE简化图形处理单元（GPU）的使用，实现类似于智能手机应用的外观和体验。MicroVG支持安卓矢量可绘制对象和SVG格式，以便在各类屏幕上展现完美的UI/UX，并在必要时利用任何矢量GPU。

MicroEJ安卓兼容性套件在智能手表和恒温器等电池供电行业尤其重要，支持开发各种成本优化且节能的产品。MicroEJ是一种轻量级选项，可将具有相同用户体验的产品线从低端设备扩展到高端设备。

“借助MicroEJ的这款新产品，开发人员可利用处理器的各项功能，同时最大限度地降低软件开发成本。这对我们的客户而言价值非凡，特别是对于那些使用我们先进的安全高效嵌入式处理器产品组合（从MCU到交叉i.MX RT和i.MX应用程序处理器）构建多个产品系列的客户更是如此。例如，我们最近与MicroEJ合作启用i.MX RT500交叉MCU，在简化对其独特的低功耗和图形架构的访问方面取得了巨大成功。这对我们的客户来说是一种双赢。”



NXP®半导体物联网边缘处理产品线副总裁兼总经理Joe Yu表示。

“我们很自豪地发布了安卓兼容性套件，使广大的安卓开发者社区能够面向微控制器和小型低功耗微处理器设计各种安卓兼容型应用程序。 通过这项新发布，MicroEJ正在以其全球易用和安全的MICROEJ VEE应用程序容器巩固其在智能产品市场的领先地位，该容器为各类软件支持型电子项目提供了一个现代化开发过程，”



MicroEJ首席执行官Fred Rivard博士表示。

安卓兼容性套件目前已成功用于主要客户，供其生产大众市场电子产品。 请访问安卓兼容性套件网页以保持关注。

关于MicroEJ

MicroEJ正在将容器虚拟化引入物联网和嵌入式设备。我们专注于在软件应用程序需要高性能、紧凑尺寸、能源效率和高性价比开发的各个市场中，为众多设备制造商提供安全的应用程序容器。

我们的产品累计销量超过1亿，所有全球领先的制造商均选择MicroEJ设计其面向各种行业的电子设备，包括智能家居、可穿戴设备、医疗保健、工业自动化、零售、电信、智能城市、建筑自动化、运输等行业。

⇒如需了解更多信息： 新闻资料袋 – 新闻室 - www.microej.com – LinkedIn

MicroEJ是全球工程公司网络NXP合作伙伴计划的金牌成员。

Google™和Android™是Google LLC的商标。

Java™是Sun Microsystems的商标，是一种用于开发应用程序软件并将其部署在跨平台的网络化环境中的技术。当Java在本站点中使用且不添加“™”符号时，即表示它包括由SUN以外的公司实施该技术。Java™、所有基于Java的标志和所有相关标识均是Sun Microsystems Inc在美国及其他国家和地区的商标或注册商标。

本通告随附视频请见

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cd1bdf0-310e-4547-a589-534819a7420c